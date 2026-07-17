Amazon kompaniyasiga tegishli Zoox robotaksilari tutun tufayli chaqirib olinmoqda
Amazon kompaniyasiga tegishli boʻlgan Zoox startapi oʻzining haydovchisiz boshqariladigan robotaksilari bilan bogʻliq dasturiy taʼminotni chaqirib olishini eʼlon qildi. Ushbu qarorga iyun oyida yuz bergan koʻngilsiz hodisa sabab boʻlgan: kompaniyaning avtonom transport vositasi kuchli tutun qoplagan yongʻin hududida harakatlanishga qiynalib, favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit bergan. Bu holat robototexnika va sunʼiy intellektning real dunyodagi murakkab vaziyatlarda hali ham kamchiliklarga ega ekanligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, hodisa iyun oyi oxirida yuz bergan, biroq uning tafsilotlari endi ochiqlandi. Zoox robotaksisi yongʻin sodir boʻlayotgan hududga duch kelganida, atrofni qoplagan quyuq tutun tufayli tizim adashib qolgan. Avtomobil keskin tormoz berib, voqea joyidan uzoqlashishga uringan, biroq oxir-oqibat harakatdan toʻxtab qolgan. Baxtli tasodif tufayli, oʻsha vaqtda salonda yoʻlovchilar boʻlmagan va hech kim tan jarohati olmagan.
Xavfsizlik va favqulodda vaziyatlarAQSH Yoʻl harakati xavfsizligi milliy boshqarmasi (NHTSA) maʼlumotlariga koʻra, robotaksi yongʻin xavfsizligi xodimlari tomonidan hali toʻsilmagan hududga kirib qolgan. Avtomobil oʻzini boshqara olmay qolgach, masofaviy operator aralashishiga toʻgʻri kelgan. Operator transport vositasini orqaga haydab, oʻt oʻchiruvchilar uchun yoʻlni boʻshatgan. ixbt.com nashri yozishicha, ushbu holat NHTSA rahbariyatining jiddiy eʼtiroziga sabab boʻldi.
NHTSA maʼmuri Jonathan Morrison avtonom avtomobil ishlab chiquvchilariga yoʻllagan maktubida, favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit berish qabul qilinishi mumkin boʻlmagan holat ekanligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, yongʻin yoki baxtsiz hodisa joylari "kamdan-kam uchraydigan holat" emas, balki kundalik voqelikdir. Shu sababli, robotaksilar bunday vaziyatlarni aniqlashi va ularga toʻgʻri munosabat bildirishi shart, aks holda bu texnik yetishmovchilik deb baholanadi.
Tizimli muammolar va yangilanishlarZoox oʻzining 105 ta avtomobildan iborat parki uchun dasturiy taʼminot yangilanishini chiqardi. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, yangi algoritm tutunli muhitda datchiklarning ishlashini yaxshilaydi va shunga oʻxshash vaziyatlarning oldini oladi. Taʼkidlash joizki, bu Zoox uchun joriy yildagi birinchi chaqiruv emas. Avvalroq, mart oyida ham keskin tormozlanish muammosi tufayli dasturiy taʼminot qayta koʻrib chiqilgan edi.
Faqatgina Zoox emas, balki ushbu sohadagi boshqa gigantlar, masalan, Waymo ham shunga oʻxshash muammolarga duch kelmoqda. TechCrunch xabariga koʻra, Waymo robotaksilari joriy yilning mart oyiga qadar kamida olti marta favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit bergan. Baʼzi hollarda qutqaruvchilar robotaksini qoʻlda surib qoʻyishga majbur boʻlishgan. Bu esa avtonom transport vositalarining shahar infratuzilmasiga toʻliq integratsiyalashuvi uchun hali koʻp ish qilinishi kerakligidan dalolat beradi.
Hozirda Zoox Las Vegas va San Francisco shaharlarida oʻz xizmatlarini sinovdan oʻtkazmoqda. Kompaniyaning robotaksilari oʻziga xos dizaynga ega boʻlib, ularda rul va pedallar mavjud emas. Shu sababli, tijoriy faoliyatni boshlash uchun kompaniya federal xavfsizlik standartlaridan istisno olishi kutilmoqda. Agar texnik muammolar bartaraf etilsa, ushbu loyiha shahar transporti tizimini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.
…