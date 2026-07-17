Amazon kompaniyasiga tegishli Zoox robotaksilari tutun tufayli chaqirib olinmoqda

·11·Texno
Amazon kompaniyasiga tegishli Zoox robotaksilari tutun tufayli chaqirib olinmoqda

Amazon kompaniyasiga tegishli boʻlgan Zoox startapi oʻzining haydovchisiz boshqariladigan robotaksilari bilan bogʻliq dasturiy taʼminotni chaqirib olishini eʼlon qildi. Ushbu qarorga iyun oyida yuz bergan koʻngilsiz hodisa sabab boʻlgan: kompaniyaning avtonom transport vositasi kuchli tutun qoplagan yongʻin hududida harakatlanishga qiynalib, favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit bergan. Bu holat robototexnika va sunʼiy intellektning real dunyodagi murakkab vaziyatlarda hali ham kamchiliklarga ega ekanligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, hodisa iyun oyi oxirida yuz bergan, biroq uning tafsilotlari endi ochiqlandi. Zoox robotaksisi yongʻin sodir boʻlayotgan hududga duch kelganida, atrofni qoplagan quyuq tutun tufayli tizim adashib qolgan. Avtomobil keskin tormoz berib, voqea joyidan uzoqlashishga uringan, biroq oxir-oqibat harakatdan toʻxtab qolgan. Baxtli tasodif tufayli, oʻsha vaqtda salonda yoʻlovchilar boʻlmagan va hech kim tan jarohati olmagan.

Xavfsizlik va favqulodda vaziyatlar

AQSH Yoʻl harakati xavfsizligi milliy boshqarmasi (NHTSA) maʼlumotlariga koʻra, robotaksi yongʻin xavfsizligi xodimlari tomonidan hali toʻsilmagan hududga kirib qolgan. Avtomobil oʻzini boshqara olmay qolgach, masofaviy operator aralashishiga toʻgʻri kelgan. Operator transport vositasini orqaga haydab, oʻt oʻchiruvchilar uchun yoʻlni boʻshatgan. ixbt.com nashri yozishicha, ushbu holat NHTSA rahbariyatining jiddiy eʼtiroziga sabab boʻldi.

NHTSA maʼmuri Jonathan Morrison avtonom avtomobil ishlab chiquvchilariga yoʻllagan maktubida, favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit berish qabul qilinishi mumkin boʻlmagan holat ekanligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, yongʻin yoki baxtsiz hodisa joylari "kamdan-kam uchraydigan holat" emas, balki kundalik voqelikdir. Shu sababli, robotaksilar bunday vaziyatlarni aniqlashi va ularga toʻgʻri munosabat bildirishi shart, aks holda bu texnik yetishmovchilik deb baholanadi.

Tizimli muammolar va yangilanishlar

Zoox oʻzining 105 ta avtomobildan iborat parki uchun dasturiy taʼminot yangilanishini chiqardi. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, yangi algoritm tutunli muhitda datchiklarning ishlashini yaxshilaydi va shunga oʻxshash vaziyatlarning oldini oladi. Taʼkidlash joizki, bu Zoox uchun joriy yildagi birinchi chaqiruv emas. Avvalroq, mart oyida ham keskin tormozlanish muammosi tufayli dasturiy taʼminot qayta koʻrib chiqilgan edi.

Faqatgina Zoox emas, balki ushbu sohadagi boshqa gigantlar, masalan, Waymo ham shunga oʻxshash muammolarga duch kelmoqda. TechCrunch xabariga koʻra, Waymo robotaksilari joriy yilning mart oyiga qadar kamida olti marta favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit bergan. Baʼzi hollarda qutqaruvchilar robotaksini qoʻlda surib qoʻyishga majbur boʻlishgan. Bu esa avtonom transport vositalarining shahar infratuzilmasiga toʻliq integratsiyalashuvi uchun hali koʻp ish qilinishi kerakligidan dalolat beradi.

Hozirda Zoox Las Vegas va San Francisco shaharlarida oʻz xizmatlarini sinovdan oʻtkazmoqda. Kompaniyaning robotaksilari oʻziga xos dizaynga ega boʻlib, ularda rul va pedallar mavjud emas. Shu sababli, tijoriy faoliyatni boshlash uchun kompaniya federal xavfsizlik standartlaridan istisno olishi kutilmoqda. Agar texnik muammolar bartaraf etilsa, ushbu loyiha shahar transporti tizimini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin.

ZooxRobotaksiAmazonNHTSATexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink Mobile texnologiyasi Yevropaga kirib keldi: Oddiy smartfonlar sunʼiy yoʻldoshga ulanadiStarlink Mobile texnologiyasi Yevropaga kirib keldi: Oddiy smartfonlar sunʼiy yoʻldoshga ulanadiBugun, 19:26AQSH Xitoyga NVIDIA H200 chiplarini yetkazib berishga ruxsat berdiAQSH Xitoyga NVIDIA H200 chiplarini yetkazib berishga ruxsat berdiBugun, 18:59SpaceX dunyodagi eng yirik raketa uchun yangi kosmodrom qurilishini tezlashtirdiSpaceX dunyodagi eng yirik raketa uchun yangi kosmodrom qurilishini tezlashtirdiBugun, 18:22Huawei sunʼiy intellekt uchun Atlas 950 SuperPoD superkompyuterini taqdim etdiHuawei sunʼiy intellekt uchun Atlas 950 SuperPoD superkompyuterini taqdim etdiBugun, 17:56Geely dunyodagi ilk 16-v-1 elektr uzatmasini taqdim etdi: Rekord darajadagi samaradorlikGeely dunyodagi ilk 16-v-1 elektr uzatmasini taqdim etdi: Rekord darajadagi samaradorlikBugun, 17:28Sunʼiy intellekt bozorida yangi davr: General Compute 400 million dollar investitsiya oldiSunʼiy intellekt bozorida yangi davr: General Compute 400 million dollar investitsiya oldiBugun, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi