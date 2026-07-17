Oltin toʻp—2026: Kylian Mbappe daʼvogarlar safidan chiqdi, Lionel Messi esa yaqinlashmoqda

·62·Sport
Oltin toʻp—2026: Kylian Mbappe daʼvogarlar safidan chiqdi, Lionel Messi esa yaqinlashmoqda

Jahon futbolida yilning eng yaxshi oʻyinchisiga topshiriladigan "Oltin toʻp" (Ballon d’Or) mukofoti uchun kurash qizgʻin pallaga kirdi. Biroq, 2026-yilgi sovrin uchun asosiy nomzodlardan biri hisoblangan Kylian Mbappe bu poygada imkoniyatlarini deyarli yoʻqotdi. Goal.com nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi Jeremie Aliadiere frantsiyalik hujumchining imkoniyatlarini past baholadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kylian Mbappe oʻtgan mavsum davomida Real Madrid safida hamda Frantsiya terma jamoasi tarkibida individual jihatdan yuqori natijalar qayd etgan boʻlsa-da, jamoaviy sovrinlarning yoʻqligi uning zarariga ishlamoqda. Xususan, Real Madrid ketma-ket ikkinchi mavsumni yirik sovrinlarsiz yakunlagani va Frantsiyaning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatsizligi Mbappening nufuzli mukofotga boʻlgan umidlarini chippakka chiqardi.

Sovrinlar yetishmovchiligi va xalqaro maydondagi magʻlubiyat

Mbappe Shimoliy Amerikada oʻtkazilgan yirik turnirda sakkizta gol urib, oʻzining sayyoradagi eng yaxshi hujumchilardan biri ekanligini isbotlagan edi. Ammo yarim finalda Ispaniyadan qabul qilingan magʻlubiyat uning xalqaro miqyosdagi gʻalabasini kechiktirdi. "Oltin toʻp" qoidalariga koʻra, individual statistika bilan bir qatorda Chempionlar ligasi yoki Jahon chempionati kabi nufuzli turnirlarda gʻolib chiqish talab etiladi.

Jeremie Aliadierening taʼkidlashicha, Mbappe shaxsiy darajada fantastik mavsum oʻtkazgan va jamoasini koʻplab oʻyinlarda oʻz ortidan ergashtirgan. Biroq, Real Madrid bilan hech qanday sovrin yuta olmagani uni ovoz berish jarayonida ortda qoldiradi. Xuddi shunday holat Angliya terma jamoasi hujumchisi Harry Kane bilan ham kuzatilmoqda — u ham sovrinlarsiz qolgani sababli daʼvogarlar roʻyxatidan tushib qolgan.

Lionel Messi va toʻqqizinchi "Oltin toʻp" sari qadam

Mbappedan farqli oʻlaroq, Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi yana bir bor jahon futboli choʻqqisiga qaytmoqda. Argentinalik afsona oʻz jamoasini Jahon chempionati finaliga qadar yetaklab keldi va turnir davomida sakkizta gol urishga muvaffaq boʻldi. Agar Argentina finalda Ispaniya ustidan gʻalaba qozonib, oʻz unvonini himoya qilsa, Messi oʻzining toʻqqizinchi "Oltin toʻp"ini qoʻlga kiritishi deyarli aniq boʻladi.

Hozirda Messi ushbu sovrin uchun asosiy favorit sifatida koʻrilmoqda. Tajribali futbolchining xalqaro maydondagi barqarorligi va hal qiluvchi bahslardagi roli uni yosh yulduzlardan ajratib turibdi. Futbol jamoatchiligi Mbappening navbatdagi imkoniyati uchun yana kamida 12 oy kutishga majbur boʻlishini taxmin qilmoqda, chunki hozirgi vaziyatda sovrinlar soni individual mahoratdan ustun kelmoqda.

Oltin ToʻpKylian MbappeLionel MessiReal MadridFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

19 yillik sirli tasodif: Messi va Yamal finalda to‘qnashadi19 yillik sirli tasodif: Messi va Yamal finalda to‘qnashadiBugun, 19:01Niderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqdaNiderlandiyalik iqtidorli himoyachi Pau Cubarsi bilan birga oʻynashni orzu qilmoqdaBugun, 18:56Lionel Messi va Argentina irodasi: Amaldagi chempionlar jahon kubogi finaliga yoʻl oldiLionel Messi va Argentina irodasi: Amaldagi chempionlar jahon kubogi finaliga yoʻl oldiBugun, 18:39Laporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiLaporta final oldidan Messi va Yamal haqida gapirdiBugun, 17:52Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Xosep Gvardiola futboldan nega uzoqlashganini ochiq aytdi...Bugun, 17:50«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...«PSJ» Bredli Barkola uchun kutilmagan narx belgiladi...Bugun, 17:47
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi