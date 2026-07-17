Oltin toʻp—2026: Kylian Mbappe daʼvogarlar safidan chiqdi, Lionel Messi esa yaqinlashmoqda
Jahon futbolida yilning eng yaxshi oʻyinchisiga topshiriladigan "Oltin toʻp" (Ballon d’Or) mukofoti uchun kurash qizgʻin pallaga kirdi. Biroq, 2026-yilgi sovrin uchun asosiy nomzodlardan biri hisoblangan Kylian Mbappe bu poygada imkoniyatlarini deyarli yoʻqotdi. Goal.com nashriga bergan intervyusida sobiq futbolchi Jeremie Aliadiere frantsiyalik hujumchining imkoniyatlarini past baholadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kylian Mbappe oʻtgan mavsum davomida Real Madrid safida hamda Frantsiya terma jamoasi tarkibida individual jihatdan yuqori natijalar qayd etgan boʻlsa-da, jamoaviy sovrinlarning yoʻqligi uning zarariga ishlamoqda. Xususan, Real Madrid ketma-ket ikkinchi mavsumni yirik sovrinlarsiz yakunlagani va Frantsiyaning xalqaro maydondagi muvaffaqiyatsizligi Mbappening nufuzli mukofotga boʻlgan umidlarini chippakka chiqardi.
Sovrinlar yetishmovchiligi va xalqaro maydondagi magʻlubiyatMbappe Shimoliy Amerikada oʻtkazilgan yirik turnirda sakkizta gol urib, oʻzining sayyoradagi eng yaxshi hujumchilardan biri ekanligini isbotlagan edi. Ammo yarim finalda Ispaniyadan qabul qilingan magʻlubiyat uning xalqaro miqyosdagi gʻalabasini kechiktirdi. "Oltin toʻp" qoidalariga koʻra, individual statistika bilan bir qatorda Chempionlar ligasi yoki Jahon chempionati kabi nufuzli turnirlarda gʻolib chiqish talab etiladi.
Jeremie Aliadierening taʼkidlashicha, Mbappe shaxsiy darajada fantastik mavsum oʻtkazgan va jamoasini koʻplab oʻyinlarda oʻz ortidan ergashtirgan. Biroq, Real Madrid bilan hech qanday sovrin yuta olmagani uni ovoz berish jarayonida ortda qoldiradi. Xuddi shunday holat Angliya terma jamoasi hujumchisi Harry Kane bilan ham kuzatilmoqda — u ham sovrinlarsiz qolgani sababli daʼvogarlar roʻyxatidan tushib qolgan.
Lionel Messi va toʻqqizinchi "Oltin toʻp" sari qadamMbappedan farqli oʻlaroq, Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi yana bir bor jahon futboli choʻqqisiga qaytmoqda. Argentinalik afsona oʻz jamoasini Jahon chempionati finaliga qadar yetaklab keldi va turnir davomida sakkizta gol urishga muvaffaq boʻldi. Agar Argentina finalda Ispaniya ustidan gʻalaba qozonib, oʻz unvonini himoya qilsa, Messi oʻzining toʻqqizinchi "Oltin toʻp"ini qoʻlga kiritishi deyarli aniq boʻladi.
Hozirda Messi ushbu sovrin uchun asosiy favorit sifatida koʻrilmoqda. Tajribali futbolchining xalqaro maydondagi barqarorligi va hal qiluvchi bahslardagi roli uni yosh yulduzlardan ajratib turibdi. Futbol jamoatchiligi Mbappening navbatdagi imkoniyati uchun yana kamida 12 oy kutishga majbur boʻlishini taxmin qilmoqda, chunki hozirgi vaziyatda sovrinlar soni individual mahoratdan ustun kelmoqda.
…