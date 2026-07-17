Starlink Mobile texnologiyasi Yevropaga kirib keldi: Oddiy smartfonlar sunʼiy yoʻldoshga ulanadi
SpaceX kompaniyasi oʻzining inqilobiy Direct to Cell texnologiyasini Yevropa bozorida sinovdan oʻtkazishni boshladi. Starlink Mobile loyihasi doirasida Italiyada oddiy smartfonlar orqali toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldosh tarmogʻiga ulanish imkoniyati yaratilmoqda. Bu yangilik mobil aloqa sohasida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda, chunki endilikda aloqa sifati yer usti tayanch stansiyalariga bogʻliq boʻlmaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX ushbu loyihani amalga oshirish uchun Italiyaning yirik operatorlari — Fastweb va Vodafone bilan hamkorlik shartnomasini imzolagan. Mazkur hamkorlik natijasida 4G tarmogʻini qoʻllab-quvvatlaydigan istalgan smartfon egalari yer usti aloqasi mavjud boʻlmagan hududlarda ham tarmoqqa ulanish imkoniga ega boʻladilar. Bu, ayniqsa, togʻli va borish qiyin boʻlgan hududlar uchun juda muhimdir.
Sinov maydoni sifatida Apennin togʻlari tanlandiLoyihaning dastlabki sinovlari Italiyaning markaziy qismidagi Apennin togʻlarida oʻtkaziladi. Ushbu hudud oʻzining murakkab relyefi va aholi zichligining pastligi bilan ajralib turadi. Bunday sharoitda anʼanaviy mobil aloqa infratuzilmasini qurish va saqlash iqtisodiy jihatdan juda qimmatga tushadi. Agar sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, xizmat butun mamlakat boʻylab kengaytirilishi rejalashtirilgan.
Direct to Cell texnologiyasining asosiy oʻziga xosligi shundaki, past orbitadagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlari koinotdagi tayanch stansiyalari vazifasini bajaradi. Foydalanuvchilardan maxsus smartfon sotib olish, SIM-kartani almashtirish yoki qoʻshimcha qurilmalar oʻrnatish talab etilmaydi. Standart mobil tarmoqdan sunʼiy yoʻldosh tarmogʻiga oʻtish jarayoni toʻliq avtomatik tarzda amalga oshiriladi.
Hozircha xizmatning imkoniyatlari biroz cheklangan. Sinovlarning birinchi bosqichida foydalanuvchilar quyidagi xizmatlardan foydalanishlari mumkin boʻladi:
- SMS va MMS xabarlarini almashish;
- WhatsApp kabi messenjerlar orqali yozishmalar;
- Google Maps va boshqa internet-ilovalaridan foydalanish.
Hozircha faqat maʼlumot uzatish imkoniyati mavjudTaʼkidlash joizki, texnologiya hozircha anʼanaviy ovozli qoʻngʻiroqlarni, jumladan, favqulodda xizmatlarga qoʻngʻiroq qilishni qoʻllab-quvvatlamaydi. Shu sababli, chekka hududlarda yashovchilar ovozli aloqa uchun hamon yer usti qoplamasiga yoki maxsus sunʼiy yoʻldosh telefonlariga tayanishlariga toʻgʻri keladi. Biroq, SpaceX kelajakda bu cheklovlarni bartaraf etish ustida ishlamoqda.
Ushbu texnologiyaning Oʻzbekiston kabi togʻli va choʻl hududlari koʻp boʻlgan mamlakatlar uchun ham ahamiyati katta. Kelajakda global miqyosda joriy etilishi kutilayotgan ushbu tizim, hatto eng chekka qishloqlarda ham internet va aloqa uzilishlariga barham berishi mumkin. Hozircha esa dunyo hamjamiyati Italiyadagi sinovlar natijasini diqqat bilan kuzatmoqda.
…