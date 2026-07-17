Starlink Mobile texnologiyasi Yevropaga kirib keldi: Oddiy smartfonlar sunʼiy yoʻldoshga ulanadi

·8·Texno
Starlink Mobile texnologiyasi Yevropaga kirib keldi: Oddiy smartfonlar sunʼiy yoʻldoshga ulanadi

SpaceX kompaniyasi oʻzining inqilobiy Direct to Cell texnologiyasini Yevropa bozorida sinovdan oʻtkazishni boshladi. Starlink Mobile loyihasi doirasida Italiyada oddiy smartfonlar orqali toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy yoʻldosh tarmogʻiga ulanish imkoniyati yaratilmoqda. Bu yangilik mobil aloqa sohasida yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda, chunki endilikda aloqa sifati yer usti tayanch stansiyalariga bogʻliq boʻlmaydi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, SpaceX ushbu loyihani amalga oshirish uchun Italiyaning yirik operatorlari — Fastweb va Vodafone bilan hamkorlik shartnomasini imzolagan. Mazkur hamkorlik natijasida 4G tarmogʻini qoʻllab-quvvatlaydigan istalgan smartfon egalari yer usti aloqasi mavjud boʻlmagan hududlarda ham tarmoqqa ulanish imkoniga ega boʻladilar. Bu, ayniqsa, togʻli va borish qiyin boʻlgan hududlar uchun juda muhimdir.

Sinov maydoni sifatida Apennin togʻlari tanlandi

Loyihaning dastlabki sinovlari Italiyaning markaziy qismidagi Apennin togʻlarida oʻtkaziladi. Ushbu hudud oʻzining murakkab relyefi va aholi zichligining pastligi bilan ajralib turadi. Bunday sharoitda anʼanaviy mobil aloqa infratuzilmasini qurish va saqlash iqtisodiy jihatdan juda qimmatga tushadi. Agar sinovlar muvaffaqiyatli yakunlansa, xizmat butun mamlakat boʻylab kengaytirilishi rejalashtirilgan.

Direct to Cell texnologiyasining asosiy oʻziga xosligi shundaki, past orbitadagi Starlink sunʼiy yoʻldoshlari koinotdagi tayanch stansiyalari vazifasini bajaradi. Foydalanuvchilardan maxsus smartfon sotib olish, SIM-kartani almashtirish yoki qoʻshimcha qurilmalar oʻrnatish talab etilmaydi. Standart mobil tarmoqdan sunʼiy yoʻldosh tarmogʻiga oʻtish jarayoni toʻliq avtomatik tarzda amalga oshiriladi.

Hozircha xizmatning imkoniyatlari biroz cheklangan. Sinovlarning birinchi bosqichida foydalanuvchilar quyidagi xizmatlardan foydalanishlari mumkin boʻladi:

  • SMS va MMS xabarlarini almashish;
  • WhatsApp kabi messenjerlar orqali yozishmalar;
  • Google Maps va boshqa internet-ilovalaridan foydalanish.

Hozircha faqat maʼlumot uzatish imkoniyati mavjud

Taʼkidlash joizki, texnologiya hozircha anʼanaviy ovozli qoʻngʻiroqlarni, jumladan, favqulodda xizmatlarga qoʻngʻiroq qilishni qoʻllab-quvvatlamaydi. Shu sababli, chekka hududlarda yashovchilar ovozli aloqa uchun hamon yer usti qoplamasiga yoki maxsus sunʼiy yoʻldosh telefonlariga tayanishlariga toʻgʻri keladi. Biroq, SpaceX kelajakda bu cheklovlarni bartaraf etish ustida ishlamoqda.

Ushbu texnologiyaning Oʻzbekiston kabi togʻli va choʻl hududlari koʻp boʻlgan mamlakatlar uchun ham ahamiyati katta. Kelajakda global miqyosda joriy etilishi kutilayotgan ushbu tizim, hatto eng chekka qishloqlarda ham internet va aloqa uzilishlariga barham berishi mumkin. Hozircha esa dunyo hamjamiyati Italiyadagi sinovlar natijasini diqqat bilan kuzatmoqda.

SpaceXStarlinkSmartfonTexnologiyaItaliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amazon kompaniyasiga tegishli Zoox robotaksilari tutun tufayli chaqirib olinmoqdaAmazon kompaniyasiga tegishli Zoox robotaksilari tutun tufayli chaqirib olinmoqdaBugun, 19:22AQSH Xitoyga NVIDIA H200 chiplarini yetkazib berishga ruxsat berdiAQSH Xitoyga NVIDIA H200 chiplarini yetkazib berishga ruxsat berdiBugun, 18:59SpaceX dunyodagi eng yirik raketa uchun yangi kosmodrom qurilishini tezlashtirdiSpaceX dunyodagi eng yirik raketa uchun yangi kosmodrom qurilishini tezlashtirdiBugun, 18:22Huawei sunʼiy intellekt uchun Atlas 950 SuperPoD superkompyuterini taqdim etdiHuawei sunʼiy intellekt uchun Atlas 950 SuperPoD superkompyuterini taqdim etdiBugun, 17:56Geely dunyodagi ilk 16-v-1 elektr uzatmasini taqdim etdi: Rekord darajadagi samaradorlikGeely dunyodagi ilk 16-v-1 elektr uzatmasini taqdim etdi: Rekord darajadagi samaradorlikBugun, 17:28Sunʼiy intellekt bozorida yangi davr: General Compute 400 million dollar investitsiya oldiSunʼiy intellekt bozorida yangi davr: General Compute 400 million dollar investitsiya oldiBugun, 17:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi