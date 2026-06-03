“Zumrad va Qimmat” sahna talqinida namoyish etildi

·228·Madaniyat
“Zumrad va Qimmat” sahna talqinida namoyish etildi

“Zumrad va Qimmat” ertagi yana bir bor sahnada jonlandi. “Parizod” raqs maktabi tomonidan Kasaba uyushmalari saroyida 2 iyun kuni namoyish etilgan sahna asari tomoshabinlarga unutilmas taassurot ulashdi.

Mazkur konsertda milliy raqslar, teatr elementlari hamda zamonaviy sahna yechimlari uyg‘unlashib, o‘ziga xos badiiy muhit yaratildi. Iqtidorli raqqosalar tomonidan ijro etilgan chiqishlar, rang-barang sahna bezaklari va obrazlar uyg‘unligi mehmonlar tomonidan katta olqishlar bilan kutib olindi.

Sahna asarida bosh rollarni mahoratli ijodkorlar gavdalantirdi. Xususan, Qimmatning onasi obrazini Xosiyat Xusanova, Zumradning otasi rolini Bahodir Nishonov ijro etdi. Shuningdek, Qimmat obrazini Sa’diya Safarova, Zumrad rolini esa E’zoza Safarova mahorat bilan sahnaga olib chiqdi.

Ayniqsa, ertak qahramonlarining sahnadagi talqini, musiqa va raqs orqali yetkazilgan hissiyotlar tomoshabinlarni befarq qoldirmadi. Konsertning birinchi kuni yakunlangan bo‘lsa-da, ijtimoiy tarmoqlarda tomoshabinlar o‘z taassurotlarini faol tarzda ulashib, iliq fikr va e’tiroflar bildirmoqda.

Eslatib o‘tamiz, ushbu sahna dasturi 2 kun davom etadi — 2 va 3 iyun kunlari tomoshabinlar uchun namoyish etiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manzura nega kech turmush qurganini ma’lum qildiBugun, 13:51Shri Devining katta qizi premyerada qo‘rqinchli vaziyatga tushdi!Bugun, 11:37Sevinch va Kamrondan yangi duet: “Gul” tez kunda!Bugun, 11:12Ulug‘bek Rahmatullayevdan kutilmagan javob: baxt nimada? (video)Bugun, 10:59Xonanda Jasminning qiyofadoshi topildiBugun, 10:23Hande Yener mukofot olayotib sahnada noqulay holatga tushdiBugun, 10:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Yulduz Usmonova 80 yoshida qanday kampir bo‘lishini ochiq aytdi
Ozoda Nursaidova “To‘ylar muborak” bilan portladi — klip qisqa vaqtda ommalashdi (video)
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Kuyovning Kanizaga qistirgan puli tarmoqlarda muhokama bo‘ldi (video)
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
“Sohiba” obrazi bilan tanilgan Fotima Nazarova Instagram'dan qancha pul topadi?
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Ra’no Shodiyeva Xitoydagi suv osti olamini ko‘rsatdi (video)