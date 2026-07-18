Yulduz Usmonova imijini o‘zgartirib, yangi ko‘rinishda namoyon bo‘ldi! (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Yulduz Usmonova ijtimoiy tarmoqlarda yangi ko‘rinishi bilan bog‘liq videolarni joyladi. Unda xonanda imijini o‘zgartirish jarayonida ekani aks etgan.
Video lavhalarda san’atkor zamonaviy soch turmagini tanlab, sochini kestirayotganini ko‘rish mumkin. Stilist xonandaning yuz tuzilishi va umumiy uslubiga mos variantni tanlagan.
Yangi soch turmagi muxlislar tomonidan iliq qabul qilindi. Izohlarda foydalanuvchilar Yulduz Usmonovaning o‘zgargan ko‘rinishi chiroyli chiqqanini, soch turmagi unga yarashganini yozishmoqda.
Xonandaning bunday o‘zgarishi ijtimoiy tarmoqlarda tezda muhokamaga sabab bo‘ldi. Kuzatuvchilar videoga munosabat bildirishda davom etmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…