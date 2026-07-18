Yulduz Usmonova imijini o‘zgartirib, yangi ko‘rinishda namoyon bo‘ldi! (video)

·135·Madaniyat
Yulduz Usmonova imijini o‘zgartirib, yangi ko‘rinishda namoyon bo‘ldi! (video)

Yulduz Usmonova ijtimoiy tarmoqlarda yangi ko‘rinishi bilan bog‘liq videolarni joyladi. Unda xonanda imijini o‘zgartirish jarayonida ekani aks etgan.

Video lavhalarda san’atkor zamonaviy soch turmagini tanlab, sochini kestirayotganini ko‘rish mumkin. Stilist xonandaning yuz tuzilishi va umumiy uslubiga mos variantni tanlagan.

Yangi soch turmagi muxlislar tomonidan iliq qabul qilindi. Izohlarda foydalanuvchilar Yulduz Usmonovaning o‘zgargan ko‘rinishi chiroyli chiqqanini, soch turmagi unga yarashganini yozishmoqda.

Xonandaning bunday o‘zgarishi ijtimoiy tarmoqlarda tezda muhokamaga sabab bo‘ldi. Kuzatuvchilar videoga munosabat bildirishda davom etmoqda.

Yulduz Usmonova
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kutilmagan holat: “Ummon” guruhi Buxoroda berilishi kerak bo‘lgan konsertiga kelmadi (video)Kutilmagan holat: “Ummon” guruhi Buxoroda berilishi kerak bo‘lgan konsertiga kelmadi (video)Bugun, 13:56Quvonchli xabar: marhum Hojiboy Tojiboyevning qizi Madina Tojiboyeva ona bo‘ldi! (video)Quvonchli xabar: marhum Hojiboy Tojiboyevning qizi Madina Tojiboyeva ona bo‘ldi! (video)Bugun, 12:33Multfilm qahramonlari, tort va sovg‘alar: Yasminaning tug‘ilgan kuni qanday o‘tdi? (video)Multfilm qahramonlari, tort va sovg‘alar: Yasminaning tug‘ilgan kuni qanday o‘tdi? (video)Bugun, 05:40«Uyda yolg‘iz 2» filmining mashhur aktrisasi hayotdan ko‘z yumdi«Uyda yolg‘iz 2» filmining mashhur aktrisasi hayotdan ko‘z yumdiKecha, 21:26Judayam latofatli bo‘lgan bollivud yulduzi Katrina Kaif 43 yoshini nishonladiJudayam latofatli bo‘lgan bollivud yulduzi Katrina Kaif 43 yoshini nishonladiKecha, 19:01“Today” ko‘rsatuvida Enn Xeteueyni yig‘latgan kutilmagan sovg‘a!“Today” ko‘rsatuvida Enn Xeteueyni yig‘latgan kutilmagan sovg‘a!Kecha, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)