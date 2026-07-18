Apple yana dunyoning eng qimmat kompaniyasiga aylandi

·22·Texno
Apple yana dunyoning eng qimmat kompaniyasiga aylandi

Apple bozor qiymati bo‘yicha Nvidia'ni ortda qoldirib, yana dunyodagi eng qimmat kompaniya maqomini qaytarib oldi. Bu haqda Bloomberg xabar berdi.

Ma’lum qilinishicha, 17 iyul kuni Nvidia aksiyalari 3,7 foizga arzonlashib, kompaniyaning bozor qiymati 4,8 trillion dollarga tushdi. Shu bilan birga, Apple aksiyalari 0,4 foizga o‘sib, uning kapitalizatsiyasi 4,9 trillion dollarga yetdi.

Eslatib o‘tamiz, Nvidia 2025 yil may oyidan buyon eng qimmat kompaniya sifatida yetakchilik qilib kelayotgan edi.

Tahlilchilarning fikricha, investorlar endi faqat sun’iy intellekt sohasidagi tez o‘sishga emas, balki barqaror daromadga ega kompaniyalarga ham katta e’tibor qarata boshlagan. Mutaxassislar Apple'ning keng xizmatlari, kuchli ekotizimi va sodiq foydalanuvchilar bazasi kompaniyaning uzoq muddatli o‘sishiga ishonchni yanada mustahkamlayotganini ta’kidlamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk 2 trillion parametrli yangi sunʼiy intellekt modelini eʼlon qildiElon Musk 2 trillion parametrli yangi sunʼiy intellekt modelini eʼlon qildiBugun, 17:25Xitoyning CXMT kompaniyasi xotira bozorida Samsung va Micron oʻrnini egallamoqdaXitoyning CXMT kompaniyasi xotira bozorida Samsung va Micron oʻrnini egallamoqdaBugun, 16:28Hindiston koinot sanoatida yangi davr: Ilk xususiy Vikram-1 raketasi orbitaga chiqdiHindiston koinot sanoatida yangi davr: Ilk xususiy Vikram-1 raketasi orbitaga chiqdiBugun, 15:20Robotlar jangi: Shenchjenda EngineAI T800 gumanoidlari oʻrtasida ilk turnir oʻtkazildiRobotlar jangi: Shenchjenda EngineAI T800 gumanoidlari oʻrtasida ilk turnir oʻtkazildiBugun, 14:52NASA Oyning orqa tomoniga parvozni bekor qildi: 73 million dollarlik loyiha toʻxtatildiNASA Oyning orqa tomoniga parvozni bekor qildi: 73 million dollarlik loyiha toʻxtatildiBugun, 14:28Honor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kameraHonor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kameraBugun, 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi