Xitoyning CXMT kompaniyasi xotira bozorida Samsung va Micron oʻrnini egallamoqda

·34·Texno
Xitoyning CXMT kompaniyasi xotira bozorida Samsung va Micron oʻrnini egallamoqda

Global texnologiya bozorida operativ xotira (RAM) yetkazib berish boʻyicha jiddiy oʻzgarishlar kuzatilmoqda. Xitoyning CXMT (ChangXin Memory Technologies) kompaniyasi kutilmaganda yirik kompyuter ishlab chiqaruvchilarining asosiy hamkoriga aylanib, Samsung, SK Hynix va Micron kabi gigantlarning pozitsiyasiga xavf sola boshladi. Bu holat jahon bozorida xotira chiplari tanqisligi fonida yuzaga kelmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

DigiTimes nashrining xabar berishicha, dunyoning eng yirik shaxsiy kompyuter ishlab chiqaruvchilari allaqachon CXMT bilan ommaviy ravishda shartnomalar imzolashga kirishgan. Bunga sabab sifatida anʼanaviy yetkazib beruvchilarning ishlab chiqarish quvvatlari deyarli toʻlib boʻlgani koʻrsatilmoqda. Xitoylik ishlab chiqaruvchi esa boʻshliqni toʻldirish uchun oʻz resurslarini maksimal darajada ishga solmoqda.

Yirik brendlar navbatda: Kichik ishlab chiqaruvchilar chetda qolmoqda

Hozirgi vaqtda CXMT kompaniyasining ishlab chiqarish quvvatlari 2027-yil yakuniga qadar band qilib boʻlingan. Bu esa yangi mijozlar uchun imkoniyatlar keskin cheklanganini anglatadi. Maʼlumotlarga koʻra, faqat Dell, HP va Apple kabi bozor yetakchilari kerakli kvotalarni qoʻlga kiritishga muvaffaq boʻlgan. Kichikroq brendlar va mahalliy yigʻuvchilar esa xotira chiplari yetkazib berishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

Ushbu holat Oʻzbekiston bozoridagi kompyuter texnikasi narxlariga ham bilvosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Chunki yirik brendlar xitoylik hamkorlar orqali xarajatlarni optimallashtirsa-da, kichikroq kompaniyalar qimmatroq butlovchi qismlarni sotib olishga majbur boʻladi. Bu esa bozordagi narxlar muvozanatiga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi.

Strategik oʻsish va kelajak rejalari

CXMT oʻzining ishlab chiqarish koʻlamini hayratlanarli darajada kengaytirmoqda. Joriy yil yakuniga qadar kompaniya oyiga 350 000 ta kremniy plastinalarni qayta ishlash darajasiga chiqishni rejalashtirgan. Taqqoslash uchun, jahon bozorining yetakchilaridan biri boʻlgan Micron kompaniyasining koʻrsatkichi oyiga 375 000 plastinani tashkil etadi. Koʻrinib turibdiki, Xitoy giganti oradagi farqni minimal darajaga tushirgan.

Mutaxassislarning taxminiga koʻra, 2027-yilga borib CXMT xotira ishlab chiqaruvchilarning kuchli uchligidan birini siqib chiqarishi mumkin. Bunga asosiy sabab — kompaniyaning yangi ishlab chiqarish liniyalarini (clean rooms) raqobatchilariga qaraganda ikki barobar tezroq qurayotganidir. Bu kabi agressiv oʻsish strategiyasi Xitoyning yarimoʻtkazgichlar mustaqilligiga erishish yoʻlidagi muhim qadami sifatida baholanmoqda.

Xulosa qilib aytganda, xotira chiplari bozoridagi ushbu siljish nafaqat ishlab chiqaruvchilar, balki yakuniy isteʼmolchilar uchun ham muhim. Apple kabi kompaniyalarning Xitoy xotira chiplariga oʻtishi kelajakda gadjetlarning tannarxi va texnik xususiyatlariga sezilarli taʼsir koʻrsatishi muqarrar.

CXMTAppleOperativ XotiraTexnologiyaXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Elon Musk 2 trillion parametrli yangi sunʼiy intellekt modelini eʼlon qildiElon Musk 2 trillion parametrli yangi sunʼiy intellekt modelini eʼlon qildiBugun, 17:25Apple yana dunyoning eng qimmat kompaniyasiga aylandiApple yana dunyoning eng qimmat kompaniyasiga aylandiBugun, 17:02Hindiston koinot sanoatida yangi davr: Ilk xususiy Vikram-1 raketasi orbitaga chiqdiHindiston koinot sanoatida yangi davr: Ilk xususiy Vikram-1 raketasi orbitaga chiqdiBugun, 15:20Robotlar jangi: Shenchjenda EngineAI T800 gumanoidlari oʻrtasida ilk turnir oʻtkazildiRobotlar jangi: Shenchjenda EngineAI T800 gumanoidlari oʻrtasida ilk turnir oʻtkazildiBugun, 14:52NASA Oyning orqa tomoniga parvozni bekor qildi: 73 million dollarlik loyiha toʻxtatildiNASA Oyning orqa tomoniga parvozni bekor qildi: 73 million dollarlik loyiha toʻxtatildiBugun, 14:28Honor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kameraHonor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kameraBugun, 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi