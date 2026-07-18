Xitoyning CXMT kompaniyasi xotira bozorida Samsung va Micron oʻrnini egallamoqda
Global texnologiya bozorida operativ xotira (RAM) yetkazib berish boʻyicha jiddiy oʻzgarishlar kuzatilmoqda. Xitoyning CXMT (ChangXin Memory Technologies) kompaniyasi kutilmaganda yirik kompyuter ishlab chiqaruvchilarining asosiy hamkoriga aylanib, Samsung, SK Hynix va Micron kabi gigantlarning pozitsiyasiga xavf sola boshladi. Bu holat jahon bozorida xotira chiplari tanqisligi fonida yuzaga kelmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
DigiTimes nashrining xabar berishicha, dunyoning eng yirik shaxsiy kompyuter ishlab chiqaruvchilari allaqachon CXMT bilan ommaviy ravishda shartnomalar imzolashga kirishgan. Bunga sabab sifatida anʼanaviy yetkazib beruvchilarning ishlab chiqarish quvvatlari deyarli toʻlib boʻlgani koʻrsatilmoqda. Xitoylik ishlab chiqaruvchi esa boʻshliqni toʻldirish uchun oʻz resurslarini maksimal darajada ishga solmoqda.
Yirik brendlar navbatda: Kichik ishlab chiqaruvchilar chetda qolmoqdaHozirgi vaqtda CXMT kompaniyasining ishlab chiqarish quvvatlari 2027-yil yakuniga qadar band qilib boʻlingan. Bu esa yangi mijozlar uchun imkoniyatlar keskin cheklanganini anglatadi. Maʼlumotlarga koʻra, faqat Dell, HP va Apple kabi bozor yetakchilari kerakli kvotalarni qoʻlga kiritishga muvaffaq boʻlgan. Kichikroq brendlar va mahalliy yigʻuvchilar esa xotira chiplari yetkazib berishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.
Ushbu holat Oʻzbekiston bozoridagi kompyuter texnikasi narxlariga ham bilvosita taʼsir koʻrsatishi mumkin. Chunki yirik brendlar xitoylik hamkorlar orqali xarajatlarni optimallashtirsa-da, kichikroq kompaniyalar qimmatroq butlovchi qismlarni sotib olishga majbur boʻladi. Bu esa bozordagi narxlar muvozanatiga oʻz taʼsirini oʻtkazmay qolmaydi.
Strategik oʻsish va kelajak rejalariCXMT oʻzining ishlab chiqarish koʻlamini hayratlanarli darajada kengaytirmoqda. Joriy yil yakuniga qadar kompaniya oyiga 350 000 ta kremniy plastinalarni qayta ishlash darajasiga chiqishni rejalashtirgan. Taqqoslash uchun, jahon bozorining yetakchilaridan biri boʻlgan Micron kompaniyasining koʻrsatkichi oyiga 375 000 plastinani tashkil etadi. Koʻrinib turibdiki, Xitoy giganti oradagi farqni minimal darajaga tushirgan.
Mutaxassislarning taxminiga koʻra, 2027-yilga borib CXMT xotira ishlab chiqaruvchilarning kuchli uchligidan birini siqib chiqarishi mumkin. Bunga asosiy sabab — kompaniyaning yangi ishlab chiqarish liniyalarini (clean rooms) raqobatchilariga qaraganda ikki barobar tezroq qurayotganidir. Bu kabi agressiv oʻsish strategiyasi Xitoyning yarimoʻtkazgichlar mustaqilligiga erishish yoʻlidagi muhim qadami sifatida baholanmoqda.
Xulosa qilib aytganda, xotira chiplari bozoridagi ushbu siljish nafaqat ishlab chiqaruvchilar, balki yakuniy isteʼmolchilar uchun ham muhim. Apple kabi kompaniyalarning Xitoy xotira chiplariga oʻtishi kelajakda gadjetlarning tannarxi va texnik xususiyatlariga sezilarli taʼsir koʻrsatishi muqarrar.
…