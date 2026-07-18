Hyundai zavodlarida tarixiy norozilik: Ishchilar gumanoid robotlarga qarshi bosh koʻtardi
Janubiy Koreyaning avtomobilsozlik giganti Hyundai zavodlarida kutilmagan va tarixiy voqea yuz berdi. Kompaniya ishchilari ishlab chiqarish liniyalariga odamsimon (gumanoid) robotlarning joriy etilishiga qarshi norozilik bildirib, ish tashlash eʼlon qildi. Bu jahon avtomobil sanoati tarixida sunʼiy intellekt va robototexnika sababli yuzaga kelgan ilk yirik mehnat mojarosi sifatida qayd etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ziddiyatning asosiy sababi sifatida yanvar oyida taqdim etilgan yangilangan Atlas gumanoid roboti koʻrsatilmoqda. Boʻyi qariyb 1,9 metr boʻlgan ushbu robot erkin harakatlanish qobiliyatiga ega boʻlib, uning boʻgʻimlari 360 darajaga aylanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Hyundai ishchilari kasaba uyushmasi ushbu texnologiyaning zavodlarga olib kirilishi minglab xodimlarning ishsiz qolishiga olib kelishidan xavotirda.
Texnologik taraqqiyot va ish oʻrinlari xavfiHozirda norozilik namoyishlari Hyundai kompaniyasining Ulsan shahridagi asosiy ishlab chiqarish korxonalarida davom etmoqda. Ishchilar nafaqat ish haqini oshirishni, balki sunʼiy intellekt hamda yangi avtomatlashtirish tizimlarini joriy etish boʻyicha aniq kafolatlar berilishini talab qilmoqda. Kasaba uyushmasi Atlas kabi robotlar xodimlarning roziligisiz liniyalarga qoʻyilmasligi shartligini taʼkidlamoqda.
Garchi Hyundai rahbariyati Atlas robotlarining Janubiy Koreyadagi zavodlarda qachon toʻliq ish boshlashi haqida rasmiy muddatlarni eʼlon qilmagan boʻlsa-da, ishchilar qoidalarni hozirdan kelishib olish zarur deb hisoblamoqda. Ularning fikricha, texnologiya ommalashgandan soʻng qarshilik koʻrsatish kech boʻlishi mumkin.
Boston Dynamics va kelajak rejalariEslatib oʻtamiz, Hyundai Motor Group tarkibiga kiruvchi Boston Dynamics kompaniyasi oʻzining Atlas robotlarini ommaviy ishlab chiqarishga tayyorlamoqda. Avvalroq tarqalgan maʼlumotlarga koʻra, kompaniya Hyundai va Kia korxonalarida 25 mingtagacha gumanoid robotlarni joylashtirishni rejalashtirgan. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirsa-da, inson mehnatiga boʻlgan ehtiyojni keskin kamaytirishi tayin.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Hyundai modellari yuqori mavqega ega ekanligini hisobga olsak, ishlab chiqarish jarayonidagi bunday global oʻzgarishlar kelajakda avtomobillar tannarxi va sifatiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi mumkin. Hozircha tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar davom etmoqda va bu voqea butun dunyo avtogigantlari uchun oʻziga xos pretsedent boʻlib xizmat qiladi.
…