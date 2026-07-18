Hyundai zavodlarida tarixiy norozilik: Ishchilar gumanoid robotlarga qarshi bosh koʻtardi

·0·Avto
Hyundai zavodlarida tarixiy norozilik: Ishchilar gumanoid robotlarga qarshi bosh koʻtardi

Janubiy Koreyaning avtomobilsozlik giganti Hyundai zavodlarida kutilmagan va tarixiy voqea yuz berdi. Kompaniya ishchilari ishlab chiqarish liniyalariga odamsimon (gumanoid) robotlarning joriy etilishiga qarshi norozilik bildirib, ish tashlash eʼlon qildi. Bu jahon avtomobil sanoati tarixida sunʼiy intellekt va robototexnika sababli yuzaga kelgan ilk yirik mehnat mojarosi sifatida qayd etilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ziddiyatning asosiy sababi sifatida yanvar oyida taqdim etilgan yangilangan Atlas gumanoid roboti koʻrsatilmoqda. Boʻyi qariyb 1,9 metr boʻlgan ushbu robot erkin harakatlanish qobiliyatiga ega boʻlib, uning boʻgʻimlari 360 darajaga aylanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Hyundai ishchilari kasaba uyushmasi ushbu texnologiyaning zavodlarga olib kirilishi minglab xodimlarning ishsiz qolishiga olib kelishidan xavotirda.

Texnologik taraqqiyot va ish oʻrinlari xavfi

Hozirda norozilik namoyishlari Hyundai kompaniyasining Ulsan shahridagi asosiy ishlab chiqarish korxonalarida davom etmoqda. Ishchilar nafaqat ish haqini oshirishni, balki sunʼiy intellekt hamda yangi avtomatlashtirish tizimlarini joriy etish boʻyicha aniq kafolatlar berilishini talab qilmoqda. Kasaba uyushmasi Atlas kabi robotlar xodimlarning roziligisiz liniyalarga qoʻyilmasligi shartligini taʼkidlamoqda.

Garchi Hyundai rahbariyati Atlas robotlarining Janubiy Koreyadagi zavodlarda qachon toʻliq ish boshlashi haqida rasmiy muddatlarni eʼlon qilmagan boʻlsa-da, ishchilar qoidalarni hozirdan kelishib olish zarur deb hisoblamoqda. Ularning fikricha, texnologiya ommalashgandan soʻng qarshilik koʻrsatish kech boʻlishi mumkin.

Boston Dynamics va kelajak rejalari

Eslatib oʻtamiz, Hyundai Motor Group tarkibiga kiruvchi Boston Dynamics kompaniyasi oʻzining Atlas robotlarini ommaviy ishlab chiqarishga tayyorlamoqda. Avvalroq tarqalgan maʼlumotlarga koʻra, kompaniya Hyundai va Kia korxonalarida 25 mingtagacha gumanoid robotlarni joylashtirishni rejalashtirgan. Bu esa ishlab chiqarish samaradorligini oshirsa-da, inson mehnatiga boʻlgan ehtiyojni keskin kamaytirishi tayin.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham Hyundai modellari yuqori mavqega ega ekanligini hisobga olsak, ishlab chiqarish jarayonidagi bunday global oʻzgarishlar kelajakda avtomobillar tannarxi va sifatiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazishi mumkin. Hozircha tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar davom etmoqda va bu voqea butun dunyo avtogigantlari uchun oʻziga xos pretsedent boʻlib xizmat qiladi.

HyundaiRobototexnikaAtlasIsh TashlashJanubiy Koreya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

UzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdiUzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdiBugun, 14:46Toyota avtomobillarda sensorli ekranlardan voz kechib, tugmalarga qaytishi mumkinToyota avtomobillarda sensorli ekranlardan voz kechib, tugmalarga qaytishi mumkinBugun, 10:21Kia elektromobili va tezyurar poyezd: Parijdan Berlingacha kim birinchi yetib boradi?Kia elektromobili va tezyurar poyezd: Parijdan Berlingacha kim birinchi yetib boradi?Bugun, 08:26Fiat 500e narxi keskin arzonlashdi: Italiya elektromobili gibrid modeldan ham arzonroqFiat 500e narxi keskin arzonlashdi: Italiya elektromobili gibrid modeldan ham arzonroqKecha, 19:20Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqdaNiva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqdaKecha, 16:27Yangi avlod BMW M3 sinovdan oʻtmoqda: Afsonaviy sedan mexanik uzatmalar qutisini saqlab qoladiYangi avlod BMW M3 sinovdan oʻtmoqda: Afsonaviy sedan mexanik uzatmalar qutisini saqlab qoladiKecha, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob