Kutilmagan holat: “Ummon” guruhi Buxoroda berilishi kerak bo‘lgan konsertiga kelmadi (video)

·44·Madaniyat
Kutilmagan holat: “Ummon” guruhi Buxoroda berilishi kerak bo‘lgan konsertiga kelmadi (video)

Buxoro shahrida 17 iyul kuni o‘tkazilishi kerak bo‘lgan “Ummon” guruhi konserti qoldirildi. Dastur soat 19:00 da “Universal” sport majmuasida boshlanishi rejalashtirilgan edi.

Tadbir oldidan majmua hududida xavfsizlik choralari ko‘rilgan. Milliy gvardiya va hamkor vazirliklar jamoat tartibini saqlash, tomoshabinlarni belgilangan tartibda kiritish ishlarini tashkil etgan.

Konsertga kelgan fuqarolar tekshiruvdan o‘tkazilib, sport majmuasiga kiritilgan. Ammo dastur boshlanishidan avval tashkilotchilardan biri sahnaga chiqib, ayrim sabablarga ko‘ra konsert qoldirilganini e’lon qilgan.

Tashkilotchi chipta sotib olgan barcha fuqarolarga to‘langan pul mablag‘lari qaytarilishini ham aytgan. Shu xabardan keyin odamlar majmuadan chiqib, kassalar atrofida to‘plangan.

Keyinroq ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolarning kassalar oldidagi navbati va ayrim e’tirozlari aks etgan videolar tarqaldi.

Ma’lum qilinishicha, vaziyat davomida jamoat tartibi buzilishiga yo‘l qo‘yilmagan. Fuqarolar xavfsizligi Milliy gvardiya xodimlari tomonidan ta’minlangan.

Konsertning qoldirilishi sabablari bo‘yicha hozirda tegishli tashkilotlar surishtiruv ishlarini olib bormoqda.

UmmonBuxoroMilliy gvardiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Quvonchli xabar: marhum Hojiboy Tojiboyevning qizi Madina Tojiboyeva ona bo‘ldi! (video)Quvonchli xabar: marhum Hojiboy Tojiboyevning qizi Madina Tojiboyeva ona bo‘ldi! (video)Bugun, 12:33Multfilm qahramonlari, tort va sovg‘alar: Yasminaning tug‘ilgan kuni qanday o‘tdi? (video)Multfilm qahramonlari, tort va sovg‘alar: Yasminaning tug‘ilgan kuni qanday o‘tdi? (video)Bugun, 05:40«Uyda yolg‘iz 2» filmining mashhur aktrisasi hayotdan ko‘z yumdi«Uyda yolg‘iz 2» filmining mashhur aktrisasi hayotdan ko‘z yumdiKecha, 21:26Judayam latofatli bo‘lgan bollivud yulduzi Katrina Kaif 43 yoshini nishonladiJudayam latofatli bo‘lgan bollivud yulduzi Katrina Kaif 43 yoshini nishonladiKecha, 19:01“Today” ko‘rsatuvida Enn Xeteueyni yig‘latgan kutilmagan sovg‘a!“Today” ko‘rsatuvida Enn Xeteueyni yig‘latgan kutilmagan sovg‘a!Kecha, 18:57Kim Su-hyun va Seo Ye-ji ijodga qaytmoqdaKim Su-hyun va Seo Ye-ji ijodga qaytmoqdaKecha, 18:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)