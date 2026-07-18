BMW kompaniyasi orzudagi avtomobilni tanlash uchun ChatGPT plaginini ishga tushirdi

·28·Avto
BMW kompaniyasi orzudagi avtomobilni tanlash uchun ChatGPT plaginini ishga tushirdi

Germaniyaning BMW avtokonserni sunʼiy intellekt texnologiyalarini mijozlarga xizmat koʻrsatish jarayoniga integratsiya qilish boʻyicha muhim qadam tashladi. Kompaniya ChatGPT neyrotarmogʻi uchun maxsus plaginni taqdim etdi, bu vosita foydalanuvchilarga oddiy muloqot orqali oʻz ehtiyojlariga mos keladigan mukammal avtomobilni tanlash va konfiguratsiya qilish imkonini beradi. Ushbu yangilik avtomobil sanoatida mijozlar bilan ishlashning yangi davrini boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

BMW vakillarining taʼkidlashicha, yangi plagin generativ sunʼiy intellektning til imkoniyatlarini kompaniyaning mahsulotlar va mavjud modifikatsiyalar haqidagi boy maʼlumotlar bazasi bilan birlashtiradi. Bu shunchaki maslahat beruvchi bot emas, balki real vaqt rejimida mavjud boʻlgan va ishlab chiqarish imkoniyatlariga mos keladigan konfiguratsiyalarni tahlil qiluvchi aqlli yordamchidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim ChatGPT tomonidan yaratilgan takliflarning sotuvda mavjudligini ham kafolatlaydi.

Foydalanuvchilar endi murakkab konfiguratorlar bilan ishlash oʻrniga, sunʼiy intellektga oddiy soʻrovlar yuborishlari mumkin. Masalan, "Menga qizil rangli BMW 3 Series va 19 dyuymli disklar tanlashda yordam ber" kabi murojaat orqali kerakli natijaga erishish mumkin. Bunda foydalanuvchidan BMW modellar qatori haqida chuqur bilimga ega boʻlish talab etilmaydi, tizimning oʻzi eng maqbul variantlarni saralab beradi.

Texnik imkoniyatlar va taqqoslash

Tajribali haydovchilar va avtomobil ishqibozlari uchun plagin yanada kengroq imkoniyatlarni taqdim etadi. Foydalanuvchilar avtomobilning gabaritlari, klirens (yoʻl sathidan balandlik) va kuch agregati turi kabi oʻziga xos talablarni koʻrsatgan holda tavsiyalar olishlari mumkin. Bu jarayon avtomobil tanlashni anʼanaviy kataloglarni koʻzdan kechirishdan koʻra ancha tezroq va qulayroq qiladi.

Bundan tashqari, ChatGPT plagini turli modellarning ekspluatatsiya xarajatlarini solishtirish imkoniyatiga ega. Tizim avtomobilning boshqaruvchanligi, toʻliq uzatmali (AWD) tizimining mavjudligi va yoqilgʻi tejamkorligi kabi omillarni hisobga olgan holda tahliliy maʼlumotlarni taqdim etadi. Bu xaridorga nafaqat tashqi koʻrinish, balki iqtisodiy jihatdan ham eng toʻgʻri qarorni qabul qilishga yordam beradi.

Oʻzbekiston bozorida ham BMW brendiga boʻlgan qiziqish yuqoriligini hisobga olsak, bunday raqamli yordamchilar mahalliy xaridorlar uchun ham qoʻl kelishi mumkin. Hozirda koʻplab foydalanuvchilar avtomobilning texnik xususiyatlarini oʻrganish uchun uzoq vaqt sarflashiga toʻgʻri kelmoqda, sunʼiy intellekt esa bu jarayonni bir necha soniyagacha qisqartiradi. Kelajakda ushbu texnologiya dilerlik markazlaridagi maslahatchilar ishini sezilarli darajada yengillashtirishi kutilmoqda.

BMWChatGPTSunʼiy IntellektAvtomobilTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hyundai zavodlarida tarixiy norozilik: Ishchilar gumanoid robotlarga qarshi bosh koʻtardiHyundai zavodlarida tarixiy norozilik: Ishchilar gumanoid robotlarga qarshi bosh koʻtardiBugun, 15:50UzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdiUzAuto Motors foizsiz rassrochka muddatlarini uzaytirdiBugun, 14:46Toyota avtomobillarda sensorli ekranlardan voz kechib, tugmalarga qaytishi mumkinToyota avtomobillarda sensorli ekranlardan voz kechib, tugmalarga qaytishi mumkinBugun, 10:21Kia elektromobili va tezyurar poyezd: Parijdan Berlingacha kim birinchi yetib boradi?Kia elektromobili va tezyurar poyezd: Parijdan Berlingacha kim birinchi yetib boradi?Bugun, 08:26Fiat 500e narxi keskin arzonlashdi: Italiya elektromobili gibrid modeldan ham arzonroqFiat 500e narxi keskin arzonlashdi: Italiya elektromobili gibrid modeldan ham arzonroqKecha, 19:20Niva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqdaNiva dvigateli tarixga aylandi: Lada Niva Legend yangi motorga oʻtmoqdaKecha, 16:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob