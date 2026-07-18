BMW kompaniyasi orzudagi avtomobilni tanlash uchun ChatGPT plaginini ishga tushirdi
Germaniyaning BMW avtokonserni sunʼiy intellekt texnologiyalarini mijozlarga xizmat koʻrsatish jarayoniga integratsiya qilish boʻyicha muhim qadam tashladi. Kompaniya ChatGPT neyrotarmogʻi uchun maxsus plaginni taqdim etdi, bu vosita foydalanuvchilarga oddiy muloqot orqali oʻz ehtiyojlariga mos keladigan mukammal avtomobilni tanlash va konfiguratsiya qilish imkonini beradi. Ushbu yangilik avtomobil sanoatida mijozlar bilan ishlashning yangi davrini boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
BMW vakillarining taʼkidlashicha, yangi plagin generativ sunʼiy intellektning til imkoniyatlarini kompaniyaning mahsulotlar va mavjud modifikatsiyalar haqidagi boy maʼlumotlar bazasi bilan birlashtiradi. Bu shunchaki maslahat beruvchi bot emas, balki real vaqt rejimida mavjud boʻlgan va ishlab chiqarish imkoniyatlariga mos keladigan konfiguratsiyalarni tahlil qiluvchi aqlli yordamchidir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizim ChatGPT tomonidan yaratilgan takliflarning sotuvda mavjudligini ham kafolatlaydi.
Foydalanuvchilar endi murakkab konfiguratorlar bilan ishlash oʻrniga, sunʼiy intellektga oddiy soʻrovlar yuborishlari mumkin. Masalan, "Menga qizil rangli BMW 3 Series va 19 dyuymli disklar tanlashda yordam ber" kabi murojaat orqali kerakli natijaga erishish mumkin. Bunda foydalanuvchidan BMW modellar qatori haqida chuqur bilimga ega boʻlish talab etilmaydi, tizimning oʻzi eng maqbul variantlarni saralab beradi.
Texnik imkoniyatlar va taqqoslashTajribali haydovchilar va avtomobil ishqibozlari uchun plagin yanada kengroq imkoniyatlarni taqdim etadi. Foydalanuvchilar avtomobilning gabaritlari, klirens (yoʻl sathidan balandlik) va kuch agregati turi kabi oʻziga xos talablarni koʻrsatgan holda tavsiyalar olishlari mumkin. Bu jarayon avtomobil tanlashni anʼanaviy kataloglarni koʻzdan kechirishdan koʻra ancha tezroq va qulayroq qiladi.
Bundan tashqari, ChatGPT plagini turli modellarning ekspluatatsiya xarajatlarini solishtirish imkoniyatiga ega. Tizim avtomobilning boshqaruvchanligi, toʻliq uzatmali (AWD) tizimining mavjudligi va yoqilgʻi tejamkorligi kabi omillarni hisobga olgan holda tahliliy maʼlumotlarni taqdim etadi. Bu xaridorga nafaqat tashqi koʻrinish, balki iqtisodiy jihatdan ham eng toʻgʻri qarorni qabul qilishga yordam beradi.
Oʻzbekiston bozorida ham BMW brendiga boʻlgan qiziqish yuqoriligini hisobga olsak, bunday raqamli yordamchilar mahalliy xaridorlar uchun ham qoʻl kelishi mumkin. Hozirda koʻplab foydalanuvchilar avtomobilning texnik xususiyatlarini oʻrganish uchun uzoq vaqt sarflashiga toʻgʻri kelmoqda, sunʼiy intellekt esa bu jarayonni bir necha soniyagacha qisqartiradi. Kelajakda ushbu texnologiya dilerlik markazlaridagi maslahatchilar ishini sezilarli darajada yengillashtirishi kutilmoqda.
…