Real Madrid nima sababdan Mateus Fernandes transferidan voz kechgani ma’lum boʻldi
Madridning Real Madrid klubi yozgi transfer oynasida portugaliyalik iqtidorli yarim himoyachi Mateus Fernandesni oʻz safiga qoʻshib olishga juda yaqin kelgan edi. Mashhur agent Jorge Mendes hatto tomonlar oʻrtasida toʻliq kelishuvga erishgan boʻlsa-da, yakunda transfer amalga oshmay qoldi. Fichajes nashri tarqatgan ma’lumotlarga koʻra, ushbu bitimning toʻxtatilishiga klub rahbariyatining moliyaviy masalalardagi qat’iy pozitsiyasi sabab boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jamoa bosh murabbiyi Joze Mourinyo Mateus Fernandesni oʻzining asosiy maqsadlaridan biri sifatida belgilagan edi. Murabbiy 22 yoshli futbolchining jismoniy holati va maydondagi universalligi Madrid klubi yarim himoyasini uzoq muddatli istiqbolda kuchaytirishiga ishongan. Oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasida Vest Xem United safida 36 ta oʻyinda maydonga tushib, oʻzini koʻrsata olgan Fernandes murabbiyning rejasidagi muhim boʻlak edi.
Mourinyo va rahbariyat oʻrtasidagi qarashlar xilma-xilligiRadio Marca jurnalisti Sergio Valentin xabariga koʻra, Joze Mourinyo transfer oynasi boshidanoq Fernandes nomini ustuvor nomzodlar roʻyxatiga kiritgan. Murabbiy jamoada Federico Valverde, Aurelien Tchouameni va Eduardo Camavinga kabi kuchli ijrochilar boʻlishiga qaramay, yanada dinamik va "box-to-box" uslubida oʻynaydigan atletik futbolchiga ehtiyoj bor deb hisoblagan. Biroq klub sport departamenti resurslarni boshqa yoʻnalishga sarflashni afzal koʻrdi.
Jorge Mendes futbolchi va uning klubi bilan muzokaralarni yakunlab, Real Madrid uchun barcha qulay sharoitlarni yaratib bergan edi. Shunga qaramay, "qirollik klubi" rahbariyati transfer uchun soʻralgan mablagʻni haddan tashqari yuqori deb baholadi. Goal.com nashrining yozishicha, madridliklar yarim himoya chizigʻi uchun bunday katta miqdordagi sarmoyani hozirgi sharoitda oʻzini oqlamaydi deb hisoblagan.
Transfer narxi va Tottenxem variantining tanlanishiYakunda Mateus Fernandes Londonning Tottenxem klubiga oʻtib ketdi. Ingliz klubi ushbu transfer uchun taxminan 85 million funt sterling (98 million yevro) sarfladi. Real Madrid aynan mana shu summani toʻlashdan bosh tortgan. Ispaniya grandi bunday mablagʻni bitta pozitsiya uchun sarflashni iqtisodiy jihatdan notoʻgʻri deb topdi va e’tiborini Bernardo Silva transferiga qaratishni ma’qul koʻrdi.
Mourinyo Bernardo Silva va Fernandes bir-birini toʻldirib oʻynay olishiga ishongan boʻlsa-da, klub iyerarxiyasi faqat bitta yirik transferga ruxsat berdi. Bu qaror hozirda mutaxassislar va muxlislar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Ayrimlar Real Madrid oʻzining kelajakdagi asosiy yulduzlaridan birini qoʻldan chiqarganini ta’kidlashsa, boshqalar klubning moliyaviy barqarorlikni birinchi oʻringa qoʻyganini qoʻllab-quvvatlamoqda.
…