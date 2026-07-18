Real Madrid nima sababdan Mateus Fernandes transferidan voz kechgani ma’lum boʻldi

·44·Sport
Real Madrid nima sababdan Mateus Fernandes transferidan voz kechgani ma’lum boʻldi

Madridning Real Madrid klubi yozgi transfer oynasida portugaliyalik iqtidorli yarim himoyachi Mateus Fernandesni oʻz safiga qoʻshib olishga juda yaqin kelgan edi. Mashhur agent Jorge Mendes hatto tomonlar oʻrtasida toʻliq kelishuvga erishgan boʻlsa-da, yakunda transfer amalga oshmay qoldi. Fichajes nashri tarqatgan ma’lumotlarga koʻra, ushbu bitimning toʻxtatilishiga klub rahbariyatining moliyaviy masalalardagi qat’iy pozitsiyasi sabab boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jamoa bosh murabbiyi Joze Mourinyo Mateus Fernandesni oʻzining asosiy maqsadlaridan biri sifatida belgilagan edi. Murabbiy 22 yoshli futbolchining jismoniy holati va maydondagi universalligi Madrid klubi yarim himoyasini uzoq muddatli istiqbolda kuchaytirishiga ishongan. Oʻtgan mavsumda Angliya Premer-ligasida Vest Xem United safida 36 ta oʻyinda maydonga tushib, oʻzini koʻrsata olgan Fernandes murabbiyning rejasidagi muhim boʻlak edi.

Mourinyo va rahbariyat oʻrtasidagi qarashlar xilma-xilligi

Radio Marca jurnalisti Sergio Valentin xabariga koʻra, Joze Mourinyo transfer oynasi boshidanoq Fernandes nomini ustuvor nomzodlar roʻyxatiga kiritgan. Murabbiy jamoada Federico Valverde, Aurelien Tchouameni va Eduardo Camavinga kabi kuchli ijrochilar boʻlishiga qaramay, yanada dinamik va "box-to-box" uslubida oʻynaydigan atletik futbolchiga ehtiyoj bor deb hisoblagan. Biroq klub sport departamenti resurslarni boshqa yoʻnalishga sarflashni afzal koʻrdi.

Jorge Mendes futbolchi va uning klubi bilan muzokaralarni yakunlab, Real Madrid uchun barcha qulay sharoitlarni yaratib bergan edi. Shunga qaramay, "qirollik klubi" rahbariyati transfer uchun soʻralgan mablagʻni haddan tashqari yuqori deb baholadi. Goal.com nashrining yozishicha, madridliklar yarim himoya chizigʻi uchun bunday katta miqdordagi sarmoyani hozirgi sharoitda oʻzini oqlamaydi deb hisoblagan.

Transfer narxi va Tottenxem variantining tanlanishi

Yakunda Mateus Fernandes Londonning Tottenxem klubiga oʻtib ketdi. Ingliz klubi ushbu transfer uchun taxminan 85 million funt sterling (98 million yevro) sarfladi. Real Madrid aynan mana shu summani toʻlashdan bosh tortgan. Ispaniya grandi bunday mablagʻni bitta pozitsiya uchun sarflashni iqtisodiy jihatdan notoʻgʻri deb topdi va e’tiborini Bernardo Silva transferiga qaratishni ma’qul koʻrdi.

Mourinyo Bernardo Silva va Fernandes bir-birini toʻldirib oʻynay olishiga ishongan boʻlsa-da, klub iyerarxiyasi faqat bitta yirik transferga ruxsat berdi. Bu qaror hozirda mutaxassislar va muxlislar oʻrtasida qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Ayrimlar Real Madrid oʻzining kelajakdagi asosiy yulduzlaridan birini qoʻldan chiqarganini ta’kidlashsa, boshqalar klubning moliyaviy barqarorlikni birinchi oʻringa qoʻyganini qoʻllab-quvvatlamoqda.

Real MadridMateus FernandesJose MourinhoTransferTottenxem
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bavariya» Maykl Oliseni ushlab qolish uchun ulkan maosh tayyorladi«Bavariya» Maykl Oliseni ushlab qolish uchun ulkan maosh tayyorladiBugun, 17:06Messini Ispaniya «o‘g‘irlab ketishiga» bir qadam qolgan edi...Messini Ispaniya «o‘g‘irlab ketishiga» bir qadam qolgan edi...Bugun, 16:00Andres Iniesta: Lionel Messi faktorini butunlay yoʻq qilishning iloji yoʻqAndres Iniesta: Lionel Messi faktorini butunlay yoʻq qilishning iloji yoʻqBugun, 15:31JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?JCH-2026 finaliga tayinlovni eshitgan Vinchich nega yig‘lab yubordi?Bugun, 15:2291-raqamli futbolchi 91-daqiqada hammasini barbod qildi (video)91-raqamli futbolchi 91-daqiqada hammasini barbod qildi (video)Bugun, 15:14Deco qiyin tanlov qarshisida: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan fikrlarDeco qiyin tanlov qarshisida: Argentina va Ispaniya oʻrtasidagi final oldidan fikrlarBugun, 14:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi