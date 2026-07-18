Messini Ispaniya «o‘g‘irlab ketishiga» bir qadam qolgan edi...
Bugun Lionel Messi Argentina futboli ramzi, ikki karra Kopa Amerika g‘olibi va 36 yillik tanaffusdan keyin mamlakatga jahon kubogini qaytargan sardor sifatida tanilgan. Ammo uning milliy jamoadagi buyuk tarixi umuman boshlanmay qolishi ham mumkin edi.
Argentina yosh Leoni o‘z vaqtida payqamadi, Ispaniya esa uni terma jamoaga jalb qilish imkoniyatini jiddiy ko‘rib chiqdi. Vaziyatni bir videokasseta va bir necha telefon qo‘ng‘irog‘i o‘zgartirib yubordi.
Rosariodan Barselonaga yo‘l
2000 yilda 13 yoshli Lionel Messi futbolchi bo‘lish orzusida Rosariodan Barselonaga ko‘chib o‘tdi.
U «Barselona» akademiyasida tezda o‘z iqtidorini namoyish eta boshladi. Biroq yillar o‘tishiga qaramay, Messi Ispaniyaning turli yosh toifasidagi terma jamoalaridan kelgan chaqiruvlarni qabul qilmadi.
Uning akademiyadagi ilk murabbiylaridan biri bu holatdan hayron bo‘lib, Ispaniya yoshlar terma jamoasi murabbiylariga murojaat qildi.
Suhbat davomida hazil aralash shunday fikr aytildi: agar argentinalik yigit Ispaniyada o‘ynashga rozi bo‘lmasa, uni ko‘ndirish, hatto «o‘g‘irlab ketish» kerak.
Argentinada Messini deyarli hech kim tanimasdi
O‘sha paytda Argentina futbol tizimida Leo haqida yetarli ma’lumot yo‘q edi. Messining otasi Xorxe esa o‘g‘lining o‘yinini milliy jamoa murabbiylariga ko‘rsatish yo‘lini izlay boshladi.
U agentdan Leoning uchrashuvlaridan tayyorlangan videolavhalarni Argentina mutaxassislariga yetkazishni so‘radi.
Agent Marselo Biyelsaning yordamchisi Klaudio Vivas bilan uchrashdi. Vivas yosh futbolchi haqida bosh murabbiyga xabar berdi.
— U yaxshi o‘ynayaptimi? — deb so‘radi Biyelsa.
— U shunchaki yaxshi emas. U ajoyib o‘ynayapti, — degan javob yangradi.
Shundan so‘ng Messining o‘yinlari yozilgan kasseta Argentina U17 terma jamoasi bosh murabbiyi Ugo Tokalliga yetib bordi.
Messi murabbiyni hayratga soldi, ammo tarkibga kirmadi
Tokalli Messining tezligi va harakatlaridan qattiq ta’sirlandi. U hatto Leoni maydondagi chaqqonligi uchun olmaxonga o‘xshatgan.
Shunga qaramay, murabbiy uni 2003 yilgi o‘smirlar o‘rtasidagi jahon chempionatiga olib bormadi.
Tokalli ikki yil davomida jamoa bilan tayyorlangan futbolchilardan birini musobaqa arafasida tarkibdan chiqarishni adolatsizlik deb hisobladi. U «poyezd jo‘nashidan oldin» qarorni o‘zgartirishni istamadi.
Argentina esa o‘sha turnir yarimfinalida Ispaniyaga mag‘lub bo‘ldi.
Bir savol Tokalliga «xanjar zarbasidek» ta’sir qildi
Musobaqadan keyin jamoalar rahbarlari ishtirokida kechki ovqat tashkil etildi. U yerda Ispaniya vakili Tokalliga murojaat qildi:
— «Barselona»dagi bir yigitni olganingda, bu jamoa bilan chempion bo‘lar eding.
— Aytma. Messini nazarda tutyapsanmi?
— Demak, sen uni bilgansan va shunga qaramay olib kelmagansanmi?
Bu suhbat Tokalliga qattiq ta’sir qildi. Keyinchalik u eshitgan gaplarini xanjar zarbasiga o‘xshatgan.
Murabbiy Argentina milliy jamoasi rahbariyatiga kirib, Messini zudlik bilan jalb qilish kerakligini aytdi. Aks holda Ispaniya uni o‘z terma jamoasiga olib ketishi mumkin edi.
«Nihoyat»: taqdirni o‘zgartirgan qo‘ng‘iroq
Messining oilasini topish ham oson kechmadi. Tokalli Rosarioning telefon ma’lumotnomasidan Leoning qarindoshlarini izlay boshladi.
Avval buvisiga qo‘ng‘iroq qildi. U amakisining raqamini, amakisi esa Xorxe Messining telefon raqamini berdi.
Argentina terma jamoasidan qo‘ng‘iroq bo‘layotganini eshitgan Xorxe Messining birinchi so‘zi qisqa edi:
«Nihoyat».
Shu qo‘ng‘iroqdan keyin futbol tarixining yo‘nalishi o‘zgardi.
Hammasi bitta kassetadan boshlangan
Keyinchalik Messi Argentina bilan ikki marta Kopa Amerikada g‘olib chiqdi va mamlakatga 36 yil ichidagi birinchi jahon chempionligini olib keldi.
Endi u Argentina safida yana bir jahon kubogini qo‘lga kiritishga bir qadam qoldi.
Bugun Messini Ispaniya libosida tasavvur qilish qiyin. Ammo bir vaqtlar Argentina o‘zining eng buyuk futbolchisini payqamay qolishiga juda oz qolgandi. Bu tarix esa bir videokasseta, bitta og‘riqli savol va «nihoyat» degan qo‘ng‘iroqdan boshlangan.
…