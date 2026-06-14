G‘iyos Boytoyevni kursdoshlari kutilmagan tarzda qutladi

·8·Madaniyat
G‘iyos Boytoyevni kursdoshlari kutilmagan tarzda qutladi

O‘zbekiston xalq artisti unvoniga sazovor bo‘lgan taniqli artist G‘iyos Boytoyev uchun hamkasb va kursdoshlari tomonidan o‘ziga xos tabrik tayyorlandi.

Ma’lum bo‘lishicha, 66 yoshida mamlakatning eng yuksak san’at unvonlaridan biriga erishgan artistni kursdoshlari samimiy va iliq kayfiyatda qutlab, unga bo‘lgan hurmat va ehtiromlarini namoyon etgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan lavhalarda kursdoshlarning san’atkorni ko‘tarinki ruhda qarshi olgani va tabriklagani aks etgan. Bu esa muxlislar tomonidan ham katta qiziqish bilan qarshi olinmoqda.

Ko‘pchilik ushbu tabrikni san’at ahli o‘rtasidagi do‘stlik, qadr va samimiyatning yorqin namunasi sifatida baholamoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Instagram'iga qarab bilganman». Shahzod Sultonov nega 18 yoshli qizni tanladi?«Instagram'iga qarab bilganman». Shahzod Sultonov nega 18 yoshli qizni tanladi?Bugun, 08:54Imron maktabda qanday o‘qigani va yoqtirmagan fanini ochiq aytdiImron maktabda qanday o‘qigani va yoqtirmagan fanini ochiq aytdiBugun, 07:08Javohir Sindorov va Bibisaraning birgalikdagi sayohati qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortdiJavohir Sindorov va Bibisaraning birgalikdagi sayohati qisqa vaqt ichida muxlislar e’tiborini tortdiBugun, 21:01“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyinKecha, 18:27Emre Kiviljim va Yulduz Rajabova Turkiyada bo‘lib o‘tgan serial premerasida birgalikda ko‘rinish berdiEmre Kiviljim va Yulduz Rajabova Turkiyada bo‘lib o‘tgan serial premerasida birgalikda ko‘rinish berdiKecha, 12:08Yosh chempion Javohir Sindorov qaysi futbol jamoasiga muxlislik qilishini aytdiYosh chempion Javohir Sindorov qaysi futbol jamoasiga muxlislik qilishini aytdiKecha, 11:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
Shahzoda kelini bilan podiumda ko‘rinish berib, muxlislarni hayratga soldi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
So'z ustasi Avaz Oxun Ozoda Nursaidovaning konsertida qo‘shiq kuylab muxlislar e’tiborini tortdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Jenisbek Piyazov Ozoda Nursaidovaning konsertiga bostirib kirib bordi, vaziyat jiddiylashmoqda!
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi
Yulduz Rajabova onasi va qaynonasi bilan ko‘rinish berdi