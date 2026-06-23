Maryam Tillyayeva shoudagi ishtiroki uchun qattiq tanqidga uchradi

·25·Madaniyat
Maryam Tillyayeva shoudagi ishtiroki uchun qattiq tanqidga uchradi

O‘zbekistonning Birinchi prezidenti Islom Karimovning nabirasi Maryam Tillyayeva va uning turmush o‘rtog‘i Arno Kosyan Rossiyaning “Pyatnitsa” telekanali orqali efirga uzatilayotgan “Sevgiga pul tikish” realiti-shousida ishtirok etib, keng muhokamalar markaziga aylandi.

Loyihaning ilk sonlaridanoq juftlikning harakatlari tomoshabinlar o‘rtasida turli bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi. Ayniqsa, Maryam Tillyayevaning shoudagi ayrim bayonotlari va munosabatlari ijtimoiy tarmoqlarda keskin tanqidlarga uchradi.

Muhokamalarning eng qizg‘in nuqtasi Maryamning loyihada qatnashish sabablari haqidagi gaplari bo‘ldi. U bosh sovrin sifatida taqdim etilayotgan pul mukofotiga qiziqishi borligini va to‘y xarajatlari uchun mablag‘ zarurligini aytgan. Shuningdek, Arno Kosyan munosabatlarining dastlabki bosqichida o‘zini “alfons emasligini” isbotlash uchun barcha mablag‘ini sarflab yuborganini ham ochiqlagan.

Gulla marjon taqqan yosh yigit va ayol yonma-yon o‘tirib tabassum qilmoqda.

Bu so‘zlar ayrim kuzatuvchilar tomonidan keskin qabul qilindi. Tanqidchilar Maryamning moliyaviy jihatdan ta’minlangan oila vakili bo‘la turib, pul masalasini bu tarzda ko‘targanini noto‘g‘ri baholashdi.

Shou davomida Maryam Tillyayeva va mashhur rus aktrisasi Anna Xilkevich o‘rtasidagi kelishmovchiliklar ham ko‘pchilikning diqqat markazida bo‘ldi. Ikki tomon bir-birini manipulyatsiya va ishtirokchilarni qarshi qo‘yishda aybladi. Bu bahs ijtimoiy tarmoqlarda ham davom etib, muxlislar o‘rtasida haqiqiy virtual tortishuvlarga sabab bo‘ldi.

Loyihaning yana bir ishtirokchisi, bloger Losha Yanger ham Maryamning o‘zini tutish uslubini tanqid qildi. Uning fikricha, Tillyayeva villada boshqalar bilan muloqotda o‘zini haddan tashqari erkatoy va talabchan tutgan.

Shouning keyingi sonlaridan birida Maryam va Arno ishtirokchilar ovozi natijasida loyihani tark etish xavfiga duch keldi. Bu holat Maryam uchun kutilmagan bo‘lib chiqdi. Uning hissiy holati o‘zgarib, bir muddat boshqa ishtirokchilar bilan muloqotni cheklagani ham efirda namoyish etildi.

Gul marjonli yosh yigit va qiz oq kiyimda yonma-yon o‘tiribdi.

Tanqidlar va xeytlar kuchayganidan so‘ng Maryam Tillyayeva ijtimoiy tarmoq orqali murojaat qildi. U shoudagi voqealar haqiqiy hayotdan farq qilishini, ishtirokchilar esa muayyan sharoit va bosim ostida harakat qilishini ta’kidladi.

Shu bilan birga, u o‘z manziliga yuborilayotgan haqorat va tahdidli xabarlarni qabul qilib bo‘lmas holat deb baholadi. Maryamning aytishicha, so‘nggi bir necha kun ichida unga minglab salbiy xabarlar kelib tushgan.

Tillyayeva hozirda eri bilan Turkiyada dam olmoqda. Shu bilan birga, u yana bir yirik televizion loyiha — TNT telekanalidagi “O‘yin ustasi” realiti-shousida ham ishtirok etishini ma’lum qildi.

Ko‘rinadiki, Maryam Tillyayeva ishtirok etayotgan har bir televizion loyiha tomoshabinlar qiziqishi bilan birga bahs va muhokamalarni ham keltirib chiqarmoqda.

Maryam TillayevaIslom KarimovArno KosyanAnna XilkevichPyatnitsa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eje Irtem o‘limi maymun tishlashi oqibatida vafot etgan bo‘lishi mumkinEje Irtem o‘limi maymun tishlashi oqibatida vafot etgan bo‘lishi mumkinBugun, 20:29Shahlo Rametova: «Ajrashish haqida o‘ylaganim uchun afsuslandim”Shahlo Rametova: «Ajrashish haqida o‘ylaganim uchun afsuslandim”Bugun, 19:20Jahongir Otajonov Portugaliyaga qarshi o‘yin haqida fikr bildirdi (video)Jahongir Otajonov Portugaliyaga qarshi o‘yin haqida fikr bildirdi (video)Bugun, 17:48Lola Ahmedova terma jamoani qo‘llab, trendga qo‘shildi (video)Lola Ahmedova terma jamoani qo‘llab, trendga qo‘shildi (video)Bugun, 17:44Jim Kerri yana qaytadi: “Grinch 2” rasman yo‘ldaJim Kerri yana qaytadi: “Grinch 2” rasman yo‘ldaBugun, 16:54“Aktrisalikka qaytsammikan?” — Munisa Rizayevaning savoli muhokamalarga sabab bo‘ldi“Aktrisalikka qaytsammikan?” — Munisa Rizayevaning savoli muhokamalarga sabab bo‘ldiBugun, 15:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Farg'onada "Ummon" ning konsertida kutilmagan holat yuz berdi
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
Botir Qodirov va Shahlo Salayevadan "Xorazmlik qizlari" nomli yangi duet!
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
Guli Asalxo‘jayeva uchinchi bor nevarali bo‘ldi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...