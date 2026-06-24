Keti Perri sahnada “ko‘pik shou” uyushtirdi
Ispaniyada bo‘lib o‘tgan "O Son do Camiño" musiqa festivalida mashhur pop yulduzi Keti Perri muxlislarini yana bir noodatiy chiqishi bilan hayratda qoldirdi.
Xonanda o‘zining mashhur “Firework” qo‘shig‘ini ijro etar ekan, sahnaga ulkan quyoshdan himoyalovchi krem ko‘rinishidagi dekoratsiyani olib chiqdi. Tomosha davomida sahnadagi atmosfera tobora qizib borar ekan, qo‘shiqning eng yuqori nuqtasida ushbu “krem” idishidan tomoshabinlar tomon quyuq ko‘pik purkala boshladi.
Kutilmagan bu effekt tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi va konsertga o‘zgacha shou tusini berdi. Muxlislar ushbu lahzalarni ijtimoiy tarmoqlarda faol ulashib, hazil tariqasida “POV: it's bath time” (“Cho‘milish vaqti”) deya izoh qoldirishdi.
Natijada videolar qisqa vaqt ichida millionlab ko‘rishlar to‘plab, festivalning eng esda qolarli sahnalaridan biriga aylandi.
…