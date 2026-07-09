«Emmi» intrigasi boshlandi: bir serial 25 ta nominatsiyaga da’vogarlik qilmoqda

·34·Madaniyat
«Emmi» intrigasi boshlandi: bir serial 25 ta nominatsiyaga da’vogarlik qilmoqda

Amerika televideniye akademiyasi navbatdagi “Emmi” mukofotiga nomzodlarni e’lon qildi. Bu yilgi ro‘yxatda kutilgan favoritlar bilan birga, ayrim yirik seriallar uchun kutilmagan natijalar ham bor.

Eng ko‘p nominatsiya olgan loyiha tibbiy drama bo‘ldi. Taqdirlash marosimi 14 sentyabr kuni Los-Anjelesda o‘tkaziladi.

“Pitt kasalxonasi” yilning asosiy favoritiga aylandi

Nominatsiyalar soni bo‘yicha “Pitt kasalxonasi” tibbiy dramasi peshqadam bo‘ldi.

Serial jami 25 ta nominatsiyaga da’vogarlik qilmoqda. Ular orasida eng muhim yo‘nalishlardan biri — “Eng yaxshi dramatik serial” nominatsiyasi ham bor.

Bu natija “Pitt kasalxonasi”ni bu yilgi “Emmi”ning asosiy favoritlaridan biriga aylantirdi.

“Hiylalar” va “Bevalar ko‘rfazi” ham kuchli uchlikda

Ikkinchi o‘rinni 24 ta nominatsiya bilan “Hiylalar” seriali egalladi.

Kuchli uchlikni esa “Bevalar ko‘rfazi” yakunladi. U 19 ta mukofot uchun kurash olib boradi.

Shu tariqa, bu yilgi “Emmi”da bir necha seriallar o‘rtasida keskin raqobat kutilmoqda.

Nikolas Keyj loyihasi texnik yo‘nalishlarda ko‘zga tashlandi

Nikolas Keyj ishtirokidagi “O‘rgimchak-Nuar” seriali texnik nominatsiyalar bo‘yicha 11 ta yo‘nalishda da’vogar bo‘ldi.

Bu loyiha asosiy aktyorlik yoki dramatik kategoriyalardan ko‘ra ko‘proq texnik ijro, vizual va ishlab chiqarish jihatlari bilan e’tirof etilgan.

“Juda g‘alati ishlar” uchun kutilmagan natija

E’tiborli jihati, “Juda g‘alati ishlar” seriali asosiy nominatsiyalar bo‘yicha birorta ham yo‘nalishda nomzodlar qatoridan joy olmadi.

Odatda katta auditoriyaga ega bo‘lgan bunday loyihalar “Emmi” atrofida ko‘proq muhokama qilinadi. Bu safar esa serial asosiy kurashdan chetda qoldi.

Maykl Jey Foks ilk bor “Emmi” nominatsiyasiga ega bo‘ldi

“Kelajakka qaytish” filmi yulduzi Maykl Jey Foks ham alohida e’tiborga tushdi.

U “Terapiya” serialining uchinchi mavsumidagi epizodik roli uchun ilk bor “Emmi” nominatsiyasiga sazovor bo‘ldi.

Asosiy aktyorlik nominatsiyalarida kimlar bor?

Dramadagi eng yaxshi erkak roli uchun quyidagi aktyorlar kurashadi:

  • Noa Uayli — “Pitt kasalxonasi”;

  • Sterling K. Braun — “Jannat”;

  • Geri Oldman — “Sekin otlar”;

  • Mark Ruffalo — “Topshiriq”;

  • Rufus Syuell — “Diplomat ayol”.

“Eng yaxshi dramatik serial aktrisasi” yo‘nalishida esa Rey Sixorn, Zendeya, Keri Rassel, Cheyz Infiniti va Keri Kun nomzodlar qatoridan joy oldi.

Endi barcha e’tibor 14 sentyabrga qaratilgan

“Emmi” taqdirlash marosimi 14 sentyabr kuni Los-Anjelesda bo‘lib o‘tadi.

Nominatsiyalar ro‘yxati e’lon qilindi, endi asosiy savol ochiq qolmoqda: “Pitt kasalxonasi” 25 nominatsiyani haqiqiy g‘alabalarga aylantira oladimi yoki bu yilgi kechada kutilmagan serial oldinga chiqadimi?

Los AngelesNicolas CageMichael J. FoxStranger Things
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uchinchi «Dyuna» treyleri chiqdi: Pol Atreydes oldida eng og‘ir sinov borUchinchi «Dyuna» treyleri chiqdi: Pol Atreydes oldida eng og‘ir sinov borBugun, 10:16Zendayaning premyeradagi libosi nega shov-shuvga sabab bo‘ldi?Zendayaning premyeradagi libosi nega shov-shuvga sabab bo‘ldi?Kecha, 18:06“Volida Sulton” 82 yoshida yana ekranlarga qaytmoqda“Volida Sulton” 82 yoshida yana ekranlarga qaytmoqdaKecha, 16:34Nodira Murtazayeva “O‘z sohasining tashabbuskori” ko‘krak nishoniga sazovor bo‘ldiNodira Murtazayeva “O‘z sohasining tashabbuskori” ko‘krak nishoniga sazovor bo‘ldiKecha, 15:33Taniqli aktyor Botir Muhammadjonov qizini uzatdi (video)Taniqli aktyor Botir Muhammadjonov qizini uzatdi (video)Kecha, 13:13Shahloxonim farzandlari bilan Misrcha obrazda barchani lol qoldirdi!Shahloxonim farzandlari bilan Misrcha obrazda barchani lol qoldirdi!Kecha, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi
O‘zbekistonlik model xalqaro tanlovda g‘olib bo‘ldi