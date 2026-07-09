«Emmi» intrigasi boshlandi: bir serial 25 ta nominatsiyaga da’vogarlik qilmoqda
Amerika televideniye akademiyasi navbatdagi “Emmi” mukofotiga nomzodlarni e’lon qildi. Bu yilgi ro‘yxatda kutilgan favoritlar bilan birga, ayrim yirik seriallar uchun kutilmagan natijalar ham bor.
Eng ko‘p nominatsiya olgan loyiha tibbiy drama bo‘ldi. Taqdirlash marosimi 14 sentyabr kuni Los-Anjelesda o‘tkaziladi.
“Pitt kasalxonasi” yilning asosiy favoritiga aylandi
Nominatsiyalar soni bo‘yicha “Pitt kasalxonasi” tibbiy dramasi peshqadam bo‘ldi.
Serial jami 25 ta nominatsiyaga da’vogarlik qilmoqda. Ular orasida eng muhim yo‘nalishlardan biri — “Eng yaxshi dramatik serial” nominatsiyasi ham bor.
Bu natija “Pitt kasalxonasi”ni bu yilgi “Emmi”ning asosiy favoritlaridan biriga aylantirdi.
“Hiylalar” va “Bevalar ko‘rfazi” ham kuchli uchlikda
Ikkinchi o‘rinni 24 ta nominatsiya bilan “Hiylalar” seriali egalladi.
Kuchli uchlikni esa “Bevalar ko‘rfazi” yakunladi. U 19 ta mukofot uchun kurash olib boradi.
Shu tariqa, bu yilgi “Emmi”da bir necha seriallar o‘rtasida keskin raqobat kutilmoqda.
Nikolas Keyj loyihasi texnik yo‘nalishlarda ko‘zga tashlandi
Nikolas Keyj ishtirokidagi “O‘rgimchak-Nuar” seriali texnik nominatsiyalar bo‘yicha 11 ta yo‘nalishda da’vogar bo‘ldi.
Bu loyiha asosiy aktyorlik yoki dramatik kategoriyalardan ko‘ra ko‘proq texnik ijro, vizual va ishlab chiqarish jihatlari bilan e’tirof etilgan.
“Juda g‘alati ishlar” uchun kutilmagan natija
E’tiborli jihati, “Juda g‘alati ishlar” seriali asosiy nominatsiyalar bo‘yicha birorta ham yo‘nalishda nomzodlar qatoridan joy olmadi.
Odatda katta auditoriyaga ega bo‘lgan bunday loyihalar “Emmi” atrofida ko‘proq muhokama qilinadi. Bu safar esa serial asosiy kurashdan chetda qoldi.
Maykl Jey Foks ilk bor “Emmi” nominatsiyasiga ega bo‘ldi
“Kelajakka qaytish” filmi yulduzi Maykl Jey Foks ham alohida e’tiborga tushdi.
U “Terapiya” serialining uchinchi mavsumidagi epizodik roli uchun ilk bor “Emmi” nominatsiyasiga sazovor bo‘ldi.
Asosiy aktyorlik nominatsiyalarida kimlar bor?
Dramadagi eng yaxshi erkak roli uchun quyidagi aktyorlar kurashadi:
Noa Uayli — “Pitt kasalxonasi”;
Sterling K. Braun — “Jannat”;
Geri Oldman — “Sekin otlar”;
Mark Ruffalo — “Topshiriq”;
Rufus Syuell — “Diplomat ayol”.
“Eng yaxshi dramatik serial aktrisasi” yo‘nalishida esa Rey Sixorn, Zendeya, Keri Rassel, Cheyz Infiniti va Keri Kun nomzodlar qatoridan joy oldi.
Endi barcha e’tibor 14 sentyabrga qaratilgan
“Emmi” taqdirlash marosimi 14 sentyabr kuni Los-Anjelesda bo‘lib o‘tadi.
Nominatsiyalar ro‘yxati e’lon qilindi, endi asosiy savol ochiq qolmoqda: “Pitt kasalxonasi” 25 nominatsiyani haqiqiy g‘alabalarga aylantira oladimi yoki bu yilgi kechada kutilmagan serial oldinga chiqadimi?
…