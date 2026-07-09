Shakira Spotify tarixida yangi rekord o‘rnatdi
Jahon musiqa yulduzi Shakira yana bir tarixiy yutuqqa erishdi. Xonanda Spotify platformasida oylik tinglovchilari soni 100 milliondan oshgan san’atkorlar safiga qo‘shildi.
Shu tariqa Shakira ushbu marraga erishgan ilk lotin amerikalik ayol xonanda sifatida Spotify tarixidan joy oldi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bu natija Shakiraning yillar davomida yaratgan xit qo‘shiqlari hozir ham dunyoning turli burchaklarida millionlab muxlislar tomonidan muntazam tinglanayotganini yana bir bor namoyon qildi.
Mazkur rekord xonandaning xalqaro musiqa sahnasidagi nufuzi va mashhurligi yillar o‘tsa-da susaymaganini tasdiqlaydi. Bugungi kunda Shakira Spotify'da eng ko‘p tinglanadigan san’atkorlardan biri sifatida o‘z mavqeini yanada mustahkamlab bormoqda.
…