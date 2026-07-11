Skaloni Messining qachon futbolni tark etishi haqida gapirdi

·51·Sport
Skaloni Messining qachon futbolni tark etishi haqida gapirdi

Argentina milliy jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni Lionel Messining faoliyatini yakunlashi haqidagi savolga javob berdi. Uning fikricha, argentinalik yulduz o‘zi istagan paytgacha eng yuqori saviyada qolishi mumkin.

Skaloni Messining hozirgi holatini ham yuqori baholab, uning yoshlik davrida qay darajada kuchli bo‘lganini tasavvur qilish qiyinligini aytdi.

«O‘zi to‘xtamasa, eng yaxshisi bo‘lib qolaveradi»

Mundo Deportivo nashri Skalonining quyidagi so‘zlarini keltirdi:

«Agar u o‘zi to‘xtamasa, eng yaxshisi bo‘lib qolaveradi. 50 yoshda — yo‘q, albatta, ammo o‘zi istar ekan, u eng zo‘r futbolchi bo‘lib qolaveradi».

Argentina ustozi Messining futbolga ta’siri hali ham juda katta ekanini ta’kidladi.

Skaloni Messining yoshlik davrini esladi

Murabbiy Messining 23–24 yoshidagi darajasi haqida ham fikr bildirdi.

«U 23–24 yoshida “Barselona”da qanday holatda bo‘lganini tasavvur ham qila olmayman. Biz bu haqda ko‘p gapiramiz», dedi Skaloni.

Bu so‘zlar Messining yillar o‘tsa ham yuqori darajani saqlab kelayotganiga ishora sifatida qabul qilindi.

Messi oltinchi jahon chempionatida ishtirok etmoqda

Lionel Messi faoliyatidagi oltinchi jahon chempionatida maydonga tushmoqda.

Ushbu mundialda u 8 ta gol bilan Kilian Mbappe qatori to‘purarlar poygasida yetakchilik qilmoqda.

Shuningdek, Messi jahon chempionatlari tarixida 21 ta gol bilan eng yaxshi to‘purar bo‘lib turibdi.

Endi asosiy savol — Messi qachon to‘xtaydi?

Skalonining so‘zlaridan ko‘rinib turibdiki, Argentina shtabi Messini hali ham jamoaning asosiy figurasi deb hisoblaydi.

Endi barcha muxlislarni qiziqtirayotgan savol bitta: Leo yana necha yil yuqori darajada o‘ynaydi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdi«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdiBugun, 18:18Solbakken Angliyani favorit deb atadi, ammo muhim ogohlantirish berdiSolbakken Angliyani favorit deb atadi, ammo muhim ogohlantirish berdiBugun, 18:11Harry Kane Erling Xoland haqida: «U haqiqiy mahluq va gol urish mashinasi»Harry Kane Erling Xoland haqida: «U haqiqiy mahluq va gol urish mashinasi»Bugun, 17:54Angliyaga chorakfinal oldidan yaxshi xabar: uch futbolchi safga qaytdiAngliyaga chorakfinal oldidan yaxshi xabar: uch futbolchi safga qaytdiBugun, 17:32Atletiko Madrid tarkibini Daniya terma jamoasi yulduzi bilan kuchaytirdiAtletiko Madrid tarkibini Daniya terma jamoasi yulduzi bilan kuchaytirdiBugun, 16:15Manchester Siti Londonning Arsenal klubidan yosh iqtidor Jeremy Mongani tortib oldiManchester Siti Londonning Arsenal klubidan yosh iqtidor Jeremy Mongani tortib oldiBugun, 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi