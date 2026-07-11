Skaloni Messining qachon futbolni tark etishi haqida gapirdi
Argentina milliy jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni Lionel Messining faoliyatini yakunlashi haqidagi savolga javob berdi. Uning fikricha, argentinalik yulduz o‘zi istagan paytgacha eng yuqori saviyada qolishi mumkin.
Skaloni Messining hozirgi holatini ham yuqori baholab, uning yoshlik davrida qay darajada kuchli bo‘lganini tasavvur qilish qiyinligini aytdi.
«O‘zi to‘xtamasa, eng yaxshisi bo‘lib qolaveradi»
Mundo Deportivo nashri Skalonining quyidagi so‘zlarini keltirdi:
«Agar u o‘zi to‘xtamasa, eng yaxshisi bo‘lib qolaveradi. 50 yoshda — yo‘q, albatta, ammo o‘zi istar ekan, u eng zo‘r futbolchi bo‘lib qolaveradi».
Argentina ustozi Messining futbolga ta’siri hali ham juda katta ekanini ta’kidladi.
Skaloni Messining yoshlik davrini esladi
Murabbiy Messining 23–24 yoshidagi darajasi haqida ham fikr bildirdi.
«U 23–24 yoshida “Barselona”da qanday holatda bo‘lganini tasavvur ham qila olmayman. Biz bu haqda ko‘p gapiramiz», dedi Skaloni.
Bu so‘zlar Messining yillar o‘tsa ham yuqori darajani saqlab kelayotganiga ishora sifatida qabul qilindi.
Messi oltinchi jahon chempionatida ishtirok etmoqda
Lionel Messi faoliyatidagi oltinchi jahon chempionatida maydonga tushmoqda.
Ushbu mundialda u 8 ta gol bilan Kilian Mbappe qatori to‘purarlar poygasida yetakchilik qilmoqda.
Shuningdek, Messi jahon chempionatlari tarixida 21 ta gol bilan eng yaxshi to‘purar bo‘lib turibdi.
Endi asosiy savol — Messi qachon to‘xtaydi?
Skalonining so‘zlaridan ko‘rinib turibdiki, Argentina shtabi Messini hali ham jamoaning asosiy figurasi deb hisoblaydi.
Endi barcha muxlislarni qiziqtirayotgan savol bitta: Leo yana necha yil yuqori darajada o‘ynaydi?
…