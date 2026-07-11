«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdi

·31·Sport
«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdi

Argentina milliy jamoasi himoyachisi Lisandro Martines JCH–2026da hakamlar amaldagi chempionlar foydasiga qaror chiqaryapti, degan bahslarga munosabat bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoa bunday munozaralarga emas, maydondagi o‘yinga e’tibor qaratmoqda.

Argentina chorakfinalda Shveysariyaga qarshi bahs olib boradi. Uchrashuv oldidan hakamlik masalasi yana kun tartibiga chiqdi.

Martines bahslarga nuqta qo‘ydi

Lisandro Martinesga hakamlar Argentina milliy jamoasi foydasiga qarorlar qabul qilayotgani haqida savol berildi.

«Aytadigan hech narsa yo‘q. Sizlar shunday munozaralarni yaratyapsizlar. Biz esa maydonda 100 foiz o‘zimizni ayamay o‘ynashimizga e’tibor qaratyapmiz», dedi u.

Uning fikricha, futbolchilar tashqi muhokamalarga chalg‘imasdan, natija uchun kurashishi kerak.

Argentina yana katta sinov oldida

Amaldagi jahon chempionlari chorakfinalda Shveysariya milliy jamoasi bilan to‘qnash keladi.

Argentina turnir favoritlaridan biri sifatida qaralayotgan bo‘lsa-da, har bir bahsda jamoaga nisbatan katta bosim saqlanib qolmoqda.

Amaldagi chempion maqomini himoya qilmoqda

Meksika, Kanada va AQSHda o‘tayotgan JCH–2026 musobaqasi 19 iyulgacha davom etadi.

Argentina milliy jamoasi amaldagi jahon chempioni hisoblanadi. Endi jamoa navbatdagi bosqichga chiqish uchun Shveysariya to‘sig‘idan o‘tishi kerak.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Solbakken Angliyani favorit deb atadi, ammo muhim ogohlantirish berdiSolbakken Angliyani favorit deb atadi, ammo muhim ogohlantirish berdiBugun, 18:11Harry Kane Erling Xoland haqida: «U haqiqiy mahluq va gol urish mashinasi»Harry Kane Erling Xoland haqida: «U haqiqiy mahluq va gol urish mashinasi»Bugun, 17:54Skaloni Messining qachon futbolni tark etishi haqida gapirdiSkaloni Messining qachon futbolni tark etishi haqida gapirdiBugun, 17:37Angliyaga chorakfinal oldidan yaxshi xabar: uch futbolchi safga qaytdiAngliyaga chorakfinal oldidan yaxshi xabar: uch futbolchi safga qaytdiBugun, 17:32Atletiko Madrid tarkibini Daniya terma jamoasi yulduzi bilan kuchaytirdiAtletiko Madrid tarkibini Daniya terma jamoasi yulduzi bilan kuchaytirdiBugun, 16:15Manchester Siti Londonning Arsenal klubidan yosh iqtidor Jeremy Mongani tortib oldiManchester Siti Londonning Arsenal klubidan yosh iqtidor Jeremy Mongani tortib oldiBugun, 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi