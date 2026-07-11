«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdi
Argentina milliy jamoasi himoyachisi Lisandro Martines JCH–2026da hakamlar amaldagi chempionlar foydasiga qaror chiqaryapti, degan bahslarga munosabat bildirdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoa bunday munozaralarga emas, maydondagi o‘yinga e’tibor qaratmoqda.
Argentina chorakfinalda Shveysariyaga qarshi bahs olib boradi. Uchrashuv oldidan hakamlik masalasi yana kun tartibiga chiqdi.
Martines bahslarga nuqta qo‘ydi
Lisandro Martinesga hakamlar Argentina milliy jamoasi foydasiga qarorlar qabul qilayotgani haqida savol berildi.
«Aytadigan hech narsa yo‘q. Sizlar shunday munozaralarni yaratyapsizlar. Biz esa maydonda 100 foiz o‘zimizni ayamay o‘ynashimizga e’tibor qaratyapmiz», dedi u.
Uning fikricha, futbolchilar tashqi muhokamalarga chalg‘imasdan, natija uchun kurashishi kerak.
Argentina yana katta sinov oldida
Amaldagi jahon chempionlari chorakfinalda Shveysariya milliy jamoasi bilan to‘qnash keladi.
Argentina turnir favoritlaridan biri sifatida qaralayotgan bo‘lsa-da, har bir bahsda jamoaga nisbatan katta bosim saqlanib qolmoqda.
Amaldagi chempion maqomini himoya qilmoqda
Meksika, Kanada va AQSHda o‘tayotgan JCH–2026 musobaqasi 19 iyulgacha davom etadi.
Argentina milliy jamoasi amaldagi jahon chempioni hisoblanadi. Endi jamoa navbatdagi bosqichga chiqish uchun Shveysariya to‘sig‘idan o‘tishi kerak.
…