Angliyaga chorakfinal oldidan yaxshi xabar: uch futbolchi safga qaytdi

·47·Sport
Angliyaga chorakfinal oldidan yaxshi xabar: uch futbolchi safga qaytdi

Angliya milliy jamoasi JCH–2026 chorakfinalida Norvegiyaga qarshi muhim bahs oldidan tarkib bo‘yicha ijobiy yangilik oldi. Bosh murabbiy Tomas Tuxel Deklan Rays, Ris Jeyms va Mark Gehining yana jamoa bilan mashg‘ulotlarga qaytganini ma’lum qildi.

Biroq Angliya tarkibida bitta jiddiy yo‘qotish bor — Meksikaga qarshi o‘yinda qizil kartochka olgan Jarell Kuansa navbatdagi bahsni o‘tkazib yuboradi.

Uch futbolchi mashg‘ulotlarga qaytdi

Tomas Tuxelning aytishicha, Deklan Rays, Ris Jeyms va Mark Gehining barchasi safga qaytgan va umumiy guruhda mashg‘ulot o‘tkazgan.

«Uchalasi ham safga qaytdi va mashg‘ulotlarda ishtirok etdi. Bu juda yaxshi yangilik. Diskvalifikatsiya qilingan futbolchidan tashqari barcha maydonga tushishga tayyor», dedi germaniyalik mutaxassis.

Bu Angliya uchun ayniqsa chorakfinal kabi hal qiluvchi bosqich oldidan katta plyus hisoblanadi.

Kuansa Norvegiyaga qarshi o‘ynamaydi

Angliya Meksikaga qarshi bahsda 3:2 hisobida g‘alaba qozongan edi. O‘sha uchrashuvda himoyachi Jarell Kuansa qizil kartochka olgan.

Shu sababli u diskvalifikatsiya qilingan va Norvegiyaga qarshi chorakfinal bahsida jamoasiga yordam bera olmaydi.

Bahs qachon boshlanadi?

Norvegiya va Angliya milliy jamoalari o‘rtasidagi chorakfinal uchrashuvi 12 iyul kuni bo‘lib o‘tadi.

Bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 02:00 da start oladi.

Angliyaning asosiy futbolchilari safga qaytgani Tuxelga tarkib tanlashda katta imkoniyat beradi. Endi asosiy savol — bu qaytishlar Norvegiyaga qarshi o‘yin natijasiga qanchalik ta’sir qiladi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdi«Bu bahsni OAV yaratmoqda»: Martines hakamlar haqidagi savolga javob berdiBugun, 18:18Solbakken Angliyani favorit deb atadi, ammo muhim ogohlantirish berdiSolbakken Angliyani favorit deb atadi, ammo muhim ogohlantirish berdiBugun, 18:11Harry Kane Erling Xoland haqida: «U haqiqiy mahluq va gol urish mashinasi»Harry Kane Erling Xoland haqida: «U haqiqiy mahluq va gol urish mashinasi»Bugun, 17:54Skaloni Messining qachon futbolni tark etishi haqida gapirdiSkaloni Messining qachon futbolni tark etishi haqida gapirdiBugun, 17:37Atletiko Madrid tarkibini Daniya terma jamoasi yulduzi bilan kuchaytirdiAtletiko Madrid tarkibini Daniya terma jamoasi yulduzi bilan kuchaytirdiBugun, 16:15Manchester Siti Londonning Arsenal klubidan yosh iqtidor Jeremy Mongani tortib oldiManchester Siti Londonning Arsenal klubidan yosh iqtidor Jeremy Mongani tortib oldiBugun, 16:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi