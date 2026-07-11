Angliyaga chorakfinal oldidan yaxshi xabar: uch futbolchi safga qaytdi
Angliya milliy jamoasi JCH–2026 chorakfinalida Norvegiyaga qarshi muhim bahs oldidan tarkib bo‘yicha ijobiy yangilik oldi. Bosh murabbiy Tomas Tuxel Deklan Rays, Ris Jeyms va Mark Gehining yana jamoa bilan mashg‘ulotlarga qaytganini ma’lum qildi.
Biroq Angliya tarkibida bitta jiddiy yo‘qotish bor — Meksikaga qarshi o‘yinda qizil kartochka olgan Jarell Kuansa navbatdagi bahsni o‘tkazib yuboradi.
Uch futbolchi mashg‘ulotlarga qaytdi
Tomas Tuxelning aytishicha, Deklan Rays, Ris Jeyms va Mark Gehining barchasi safga qaytgan va umumiy guruhda mashg‘ulot o‘tkazgan.
«Uchalasi ham safga qaytdi va mashg‘ulotlarda ishtirok etdi. Bu juda yaxshi yangilik. Diskvalifikatsiya qilingan futbolchidan tashqari barcha maydonga tushishga tayyor», dedi germaniyalik mutaxassis.
Bu Angliya uchun ayniqsa chorakfinal kabi hal qiluvchi bosqich oldidan katta plyus hisoblanadi.
Kuansa Norvegiyaga qarshi o‘ynamaydi
Angliya Meksikaga qarshi bahsda 3:2 hisobida g‘alaba qozongan edi. O‘sha uchrashuvda himoyachi Jarell Kuansa qizil kartochka olgan.
Shu sababli u diskvalifikatsiya qilingan va Norvegiyaga qarshi chorakfinal bahsida jamoasiga yordam bera olmaydi.
Bahs qachon boshlanadi?
Norvegiya va Angliya milliy jamoalari o‘rtasidagi chorakfinal uchrashuvi 12 iyul kuni bo‘lib o‘tadi.
Bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 02:00 da start oladi.
Angliyaning asosiy futbolchilari safga qaytgani Tuxelga tarkib tanlashda katta imkoniyat beradi. Endi asosiy savol — bu qaytishlar Norvegiyaga qarshi o‘yin natijasiga qanchalik ta’sir qiladi?
…