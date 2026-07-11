Motorola Edge 70 Max taqdimot sanasi va texnik xususiyatlari maʼlum boʻldi
Smartfonlar bozorida oʻz mavqeini tiklashga intilayotgan Motorola kompaniyasi navbatdagi flagman qurilmasi — Edge 70 Max modelini namoyish etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, yangi smartfon 15-iyul kuni Hindistonda boʻlib oʻtadigan maxsus tadbirda keng jamoatchilikka taqdim etiladi. Ushbu qurilma oʻzining yuqori unumdorligi va energiya sigʻimi bilan bozordagi yetakchi flagmanlarga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashrining xabar berishicha, Motorola Edge 70 Max eng soʻnggi Snapdragon 8 Gen 5 protsessori bilan jihozlanadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu chipset yordamida smartfon AnTuTu benchmark testida 3 milliondan ortiq ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Qurilmaning barqaror ishlashini taʼminlash uchun 5500 mm² maydonga ega bugʻlanish kamerasi oʻrnatilgan boʻlib, u qizib ketishning oldini oladi. Tezkor xotira (RAM) hajmi esa 12 GBni tashkil etadi.
Ekran va tasvir sifatiQurilmaning displey qismi ham zamonaviy texnologiyalarni oʻzida mujassam etgan. Edge 70 Max modeli QHD+ aniqlikdagi yuqori sifatli LTPO panel bilan taʼminlanadi. Ekranning yangilanish chastotasi 144 Hz boʻlib, u oʻyinlar va interfeys animatsiyalarining silliq harakatlanishini kafolatlaydi. Eng hayratlanarli tomoni shundaki, displeyning eng yuqori yorqinlik darajasi 7000 nitga yetishi aytilmoqda, bu esa quyoshli kunda ham tasvirni aniq koʻrish imkonini beradi.
Ekran 10 bitli rang chuqurligini qoʻllab-quvvatlaydi va DCI-P3 ranglar gammasini toʻliq qamrab oladi. Tashqi taʼsirlardan himoya qilish maqsadida displey yuzasiga Corning Gorilla Glass 7i himoya oynasi oʻrnatilgan. Ushbu xususiyatlar smartfonni nafaqat kontent koʻrish, balki professional darajada grafikalar bilan ishlash uchun ham qulay vositaga aylantiradi.
Avtonomlik va quvvatlash imkoniyatlariYangi flagmanning eng kuchli jihatlaridan biri uning akkumulyatoridir. Motorola muhandislari qurilmaga 7100 mA·sh sigʻimli batareya oʻrnatishga qaror qilishgan. Bunday katta sigʻim smartfonning faol foydalanish rejimida ham uzoq vaqt xizmat qilishini taʼminlaydi. Shuningdek, 90 W quvvatga ega tezkor simli quvvatlash texnologiyasi batareyani qisqa vaqt ichida toʻldirish imkonini beradi.
Motorola Edge 70 Max seriyadagi magnitli simsiz quvvatlash funksiyasiga ega boʻlgan birinchi modelga aylanadi. 25 W quvvatli ushbu magnitli tizim foydalanuvchilarga qoʻshimcha qulaylik yaratadi. Qurilmaning korpusi alyuminiydan, orqa paneli esa shishadan ishlanadi, bu unga premium koʻrinish baxsh etadi. Kamera borasida esa 50 megapikselli Sony sensori asosiy rol oʻynashi tasdiqlangan.
Hozircha Motorola Edge 70 Max modelining aniq narxi ochiqlanmagan. Biroq, taqdim etilgan texnik koʻrsatkichlar va innovatsion yechimlar ushbu smartfonning yuqori narx segmentidan joy olishidan dalolat beradi. Oʻzbekiston bozoriga ushbu model rasmiy yoki norasmiy kanallar orqali kirib kelishi texnologiya ixlosmandlari uchun qiziqarli yangilik boʻlishi shubhasiz.
…