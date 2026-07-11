Motorola Edge 70 Max taqdimot sanasi va texnik xususiyatlari maʼlum boʻldi

·82·Texno
Motorola Edge 70 Max taqdimot sanasi va texnik xususiyatlari maʼlum boʻldi

Smartfonlar bozorida oʻz mavqeini tiklashga intilayotgan Motorola kompaniyasi navbatdagi flagman qurilmasi — Edge 70 Max modelini namoyish etishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Kompaniya tomonidan eʼlon qilingan rasmiy maʼlumotlarga koʻra, yangi smartfon 15-iyul kuni Hindistonda boʻlib oʻtadigan maxsus tadbirda keng jamoatchilikka taqdim etiladi. Ushbu qurilma oʻzining yuqori unumdorligi va energiya sigʻimi bilan bozordagi yetakchi flagmanlarga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashrining xabar berishicha, Motorola Edge 70 Max eng soʻnggi Snapdragon 8 Gen 5 protsessori bilan jihozlanadi. Ishlab chiqaruvchining taʼkidlashicha, ushbu chipset yordamida smartfon AnTuTu benchmark testida 3 milliondan ortiq ball toʻplashga muvaffaq boʻlgan. Qurilmaning barqaror ishlashini taʼminlash uchun 5500 mm² maydonga ega bugʻlanish kamerasi oʻrnatilgan boʻlib, u qizib ketishning oldini oladi. Tezkor xotira (RAM) hajmi esa 12 GBni tashkil etadi.

Ekran va tasvir sifati

Qurilmaning displey qismi ham zamonaviy texnologiyalarni oʻzida mujassam etgan. Edge 70 Max modeli QHD+ aniqlikdagi yuqori sifatli LTPO panel bilan taʼminlanadi. Ekranning yangilanish chastotasi 144 Hz boʻlib, u oʻyinlar va interfeys animatsiyalarining silliq harakatlanishini kafolatlaydi. Eng hayratlanarli tomoni shundaki, displeyning eng yuqori yorqinlik darajasi 7000 nitga yetishi aytilmoqda, bu esa quyoshli kunda ham tasvirni aniq koʻrish imkonini beradi.

Ekran 10 bitli rang chuqurligini qoʻllab-quvvatlaydi va DCI-P3 ranglar gammasini toʻliq qamrab oladi. Tashqi taʼsirlardan himoya qilish maqsadida displey yuzasiga Corning Gorilla Glass 7i himoya oynasi oʻrnatilgan. Ushbu xususiyatlar smartfonni nafaqat kontent koʻrish, balki professional darajada grafikalar bilan ishlash uchun ham qulay vositaga aylantiradi.

Avtonomlik va quvvatlash imkoniyatlari

Yangi flagmanning eng kuchli jihatlaridan biri uning akkumulyatoridir. Motorola muhandislari qurilmaga 7100 mA·sh sigʻimli batareya oʻrnatishga qaror qilishgan. Bunday katta sigʻim smartfonning faol foydalanish rejimida ham uzoq vaqt xizmat qilishini taʼminlaydi. Shuningdek, 90 W quvvatga ega tezkor simli quvvatlash texnologiyasi batareyani qisqa vaqt ichida toʻldirish imkonini beradi.

Motorola Edge 70 Max seriyadagi magnitli simsiz quvvatlash funksiyasiga ega boʻlgan birinchi modelga aylanadi. 25 W quvvatli ushbu magnitli tizim foydalanuvchilarga qoʻshimcha qulaylik yaratadi. Qurilmaning korpusi alyuminiydan, orqa paneli esa shishadan ishlanadi, bu unga premium koʻrinish baxsh etadi. Kamera borasida esa 50 megapikselli Sony sensori asosiy rol oʻynashi tasdiqlangan.

Hozircha Motorola Edge 70 Max modelining aniq narxi ochiqlanmagan. Biroq, taqdim etilgan texnik koʻrsatkichlar va innovatsion yechimlar ushbu smartfonning yuqori narx segmentidan joy olishidan dalolat beradi. Oʻzbekiston bozoriga ushbu model rasmiy yoki norasmiy kanallar orqali kirib kelishi texnologiya ixlosmandlari uchun qiziqarli yangilik boʻlishi shubhasiz.

MotorolaSmartfonТехнологияSnapdragonFlagman
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH koinot va mudofaa uchun chidamli mikrosxemalar ishlab chiqarishni qayta tiklamoqdaAQSH koinot va mudofaa uchun chidamli mikrosxemalar ishlab chiqarishni qayta tiklamoqdaBugun, 18:50Gumanoid robotlar ilk bor murakkab operatsiyani muvaffaqiyatli bajardiGumanoid robotlar ilk bor murakkab operatsiyani muvaffaqiyatli bajardiBugun, 18:401X kompaniyasi NEO roboti uchun inson qoʻliga oʻxshash oʻta sezgir kistlarni taqdim etdi1X kompaniyasi NEO roboti uchun inson qoʻliga oʻxshash oʻta sezgir kistlarni taqdim etdiBugun, 18:29Xiaomi Router BE19000 Pro Yevropada sotuvga chiqdi: Wi-Fi 7 va ultra tezlikXiaomi Router BE19000 Pro Yevropada sotuvga chiqdi: Wi-Fi 7 va ultra tezlikBugun, 16:27Apple kompaniyasining ilk buklama smartfoni iPhone Ultra akkumulyator sigʻimi maʼlum boʻldiApple kompaniyasining ilk buklama smartfoni iPhone Ultra akkumulyator sigʻimi maʼlum boʻldiBugun, 15:54Apple va OpenAI o‘rtasida sud mojarosi boshlandiApple va OpenAI o‘rtasida sud mojarosi boshlandiBugun, 14:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi