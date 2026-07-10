Yosh ko‘rinishga ega teleboshlovchi Dildora Rustamova to‘ng‘ich qizini uzatmoqda!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan madaniyat xodimi, jurnalist, suxandon va dublyaj aktrisasi Dildora Rustamovaning to‘ng‘ich qizi Shahrizodaning fotiha marosimi bo‘lib o‘tdi.
Dildora Rustamova bu haqda ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali ma’lum qildi. U marosimdan video e’lon qilib, quvonchli xabarni kuzatuvchilari bilan bo‘lishdi.
"Asal qizim, aqlli qizim, chin baxting muborak bo‘lsin", dedi Dildora Rustamova.
Ma’lumot uchun, Dildora Rustamovaning ikki nafar qizi bor. Ularning ismlari Shahrizoda va Mohimbonu. Shahrizoda oilaning to‘ng‘ich farzandi hisoblanadi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…