Shahzoda Muhammedovaning dengiz bo‘yidagi go‘zal obrazi muxlislar e’tiborini tortdi

·129·Madaniyat
Shahzoda Muhammedovaning dengiz bo‘yidagi go‘zal obrazi muxlislar e’tiborini tortdi

Aktrisa va dizayner Shahzoda Muhammedova Turkiyadagi dam olishidan yangi surat va videolarni ijtimoiy tarmoqdagi sahifasiga joyladi.

U farzandlari bilan sayohatda ekanini avval ham kuzatuvchilari bilan bo‘lishgandi. Bu gal esa aktrisaning dengiz fonidagi obrazi ko‘pchilikning e’tiborini tortdi.

Kuzatuvchilar uning libosi va manzara bilan uyg‘un ko‘rinishini izohlarda qayd etgan. Suratlar ostida iliq fikrlar bildirilgan.

Firuza rang ko‘ylak va oq to‘rli telpakdagi ayol qumli sohilda turibdi.

Shahzoda Muhammedova postida tabiatni his qilish va undan zavq olish haqida yozdi.

"Suv, yer, osmon, bu juda sehrli olam. Uni o‘rganish uchun umr yetmaydi. Shunchaki zavqlanmoq lozim… zavqlaning", deya izoh qoldirdi u.

Aktrisaning Turkiyadagi dam olishidan joylayotgan chiqishlari muxlislari tomonidan kuzatib borilmoqda.

Shahzoda MuhammedovaTurkiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aktrisa Ra’no Shodiyeva to‘rtinchi marta buvijon bo‘ldi!Aktrisa Ra’no Shodiyeva to‘rtinchi marta buvijon bo‘ldi!Bugun, 13:56Sevara Nazarxon yangi albomining yopiq premerasida onasi bilan ko‘rinish berdi (video)Sevara Nazarxon yangi albomining yopiq premerasida onasi bilan ko‘rinish berdi (video)Kecha, 18:33Teylor Sviftning Nyu-Yorkdagi to‘yi uchun 160 ming dollarlik ruxsatnoma olindiTeylor Sviftning Nyu-Yorkdagi to‘yi uchun 160 ming dollarlik ruxsatnoma olindiKecha, 14:51Abduqodir Husanov Abbosbek Fayzullayev to‘yidan ilk fotoni ulashdiAbduqodir Husanov Abbosbek Fayzullayev to‘yidan ilk fotoni ulashdiKecha, 12:17Abbosbek Fayzullayev to‘yida ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi (video)Abbosbek Fayzullayev to‘yida ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi (video)Kecha, 11:45Jasmin Abbos Fayzullayev to‘yida kutilmagan sirni oshkor qildi (video)Jasmin Abbos Fayzullayev to‘yida kutilmagan sirni oshkor qildi (video)Kecha, 11:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi