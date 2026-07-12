Aktrisa Ra’no Shodiyeva to‘rtinchi marta buvijon bo‘ldi!

·107·Madaniyat
Aktrisa Ra’no Shodiyeva to‘rtinchi marta buvijon bo‘ldi!

Taniqli aktrisa Ra’no Shodiyevaning oilasida quvonchli voqea yuz berdi. U to‘rtinchi marta buvi bo‘ldi.

Aktrisaning qizi Raxshona o‘g‘il farzandni dunyoga keltirdi. Ra’no Shodiyeva bu haqda ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida video orqali xabar berdi.

U post izohida "07.07.2026 xush kelibsiz, bolam", deb yozdi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, aktrisa qizining tug‘ruq jarayonida uning yonida bo‘lgan. U Raxshonaga ruhiy dalda berib, muhim lahzalarda qo‘llab-quvvatlagan.

Muxlislar izohlarda Ra’no Shodiyevani yangi mehmon bilan tabriklamoqda. Ular oilaga baxt, chaqaloqqa sog‘lom ulg‘ayish tilaklarini yozib qoldirgan.

Raxshonaning bu ikkinchi farzandi. Uning birinchi farzandi qiz. Avvalroq Raxshona bo‘lajak farzandining jinsini tort kesish marosimi orqali oshkor qilgan edi.

Раъно ШодиеваРахшона
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shahzoda Muhammedovaning dengiz bo‘yidagi go‘zal obrazi muxlislar e’tiborini tortdiShahzoda Muhammedovaning dengiz bo‘yidagi go‘zal obrazi muxlislar e’tiborini tortdiBugun, 13:38Sevara Nazarxon yangi albomining yopiq premerasida onasi bilan ko‘rinish berdi (video)Sevara Nazarxon yangi albomining yopiq premerasida onasi bilan ko‘rinish berdi (video)Kecha, 18:33Teylor Sviftning Nyu-Yorkdagi to‘yi uchun 160 ming dollarlik ruxsatnoma olindiTeylor Sviftning Nyu-Yorkdagi to‘yi uchun 160 ming dollarlik ruxsatnoma olindiKecha, 14:51Abduqodir Husanov Abbosbek Fayzullayev to‘yidan ilk fotoni ulashdiAbduqodir Husanov Abbosbek Fayzullayev to‘yidan ilk fotoni ulashdiKecha, 12:17Abbosbek Fayzullayev to‘yida ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi (video)Abbosbek Fayzullayev to‘yida ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi (video)Kecha, 11:45Jasmin Abbos Fayzullayev to‘yida kutilmagan sirni oshkor qildi (video)Jasmin Abbos Fayzullayev to‘yida kutilmagan sirni oshkor qildi (video)Kecha, 11:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi