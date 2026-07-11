Sevara Nazarxon yangi albomining yopiq premerasida onasi bilan ko‘rinish berdi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xonanda Sevara Nazarxon yangi albomining yopiq premerasida onasi bilan birga qo‘shiq kuylab, raqsga tushdi.
Marosimdan olingan video ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Kadrlarda Sevara Nazarxon onasi bilan birga sahnada turgani, ular qo‘shiqqa hamohang ravishda raqsga tushgani ko‘rinadi.
Foydalanuvchilar videoda ona va qiz o‘rtasidagi mehr, samimiy munosabat va yaqinlik sezilib turganini yozishmoqda. Ayrimlar xonandaning onasini sahnaga olib chiqqani va u bilan quvonchli onlarni bo‘lishganini iliq qabul qilgan.
Ma’lum qilinishicha, ushbu holat Sevara Nazarxonning yangi albomiga bag‘ishlangan yopiq taqdimotda yuz bergan. Tadbirda xonandaning yaqinlari va ijodiy muhit vakillari ishtirok etgani aytilmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…