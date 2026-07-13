Porsche kompaniyasi afsonaviy Macan krossoverini ishlab chiqarishni toʻxtatmoqda

·12·Avto
Porsche kompaniyasi afsonaviy Macan krossoverini ishlab chiqarishni toʻxtatmoqda

Germaniyaning Porsche brendi oʻzining eng xaridorgir modellaridan biri boʻlgan benzinli Macan krossoverini joriy yilning iyul oyi oxirida konveyerdan oladi. Ushbu qaror kompaniyaning global strategiyasidagi kutilmagan burilish boʻlib, modelning yangi avlodi taqdim etilishiga hali kamida ikki yil vaqt borligi sohani hayratda qoldirdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Kompaniya rahbariyati 11 yildan buyon bozorda oʻz oʻrniga ega boʻlgan ushbu SUV modeliga boʻlgan talabni notoʻgʻri baholaganini tan oldi. Dastlab Porsche mijozlar ommaviy ravishda yangi Macan Electric elektromobiliga oʻtishini taxmin qilgan edi. Biroq, bozor realiyalarining oʻzgarishi va elektromobillarga boʻlgan qiziqishning pasayishi rejalarni qayta koʻrib chiqishga majbur qildi.

Volkswagen Group bosh direktori Oliver Blume Frankfurter Allgemeine Zeitung nashriga bergan intervyusida Porsche Macan borasida xatoga yoʻl qoʻyilganini eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, mahsulotni rejalashtirish oʻsha paytdagi bozor sharoitlariga asoslangan edi, ammo hozirda vaziyat tubdan oʻzgargan. Oxirgi olti oylik savdo koʻrsatkichlari ham buni tasdiqlamoqda: jami sotilgan 35 315 ta Macan modelidan 19 695 tasi benzinli, 15 620 tasi esa elektr quvvati bilan ishlaydigan versiyalarga toʻgʻri kelgan.

Bozordagi boʻshliq va yangi reja

Macan modeli 2014-yilda debyut qilganidan beri Porsche brendining kengayishida hal qiluvchi rol oʻynab kelmoqda. U Cayenne bilan birgalikda kompaniyaning daromadliligi va savdo hajmini oshirib, Yevropa, Shimoliy Amerika va Xitoy bozorlarida yetakchilikni qoʻlga kiritgan edi. Endilikda ushbu modelning ishlab chiqarishdan olinishi brend qatorida sezilarli boʻshliqni yuzaga keltiradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Porsche hozirda yangi Audi Q5 bilan chambarchas bogʻliq boʻlgan va M1 kodli nomi ostida ishlab chiqilayotgan benzinli voris ustida ishlamoqda. Ammo ushbu yangi avlod tayyor boʻlgunga qadar brend ixlosmandlari kutishlariga toʻgʻri keladi. Bu holat premium segmentdagi SUV avtomobillariga talab yuqori boʻlib turgan bir paytda kompaniya uchun strategik sinovdir.

Ishlab chiqarishning toʻxtatilishiga texnik sabablar ham turtki boʻldi. Yevropa Ittifoqining kiberxavfsizlik boʻyicha yangi GSR2 reglamentiga muvofiq, Macan krossoverining eskirgan elektron arxitekturasini yangilash katta sarmoya talab qilardi. Porsche rahbariyati ushbu xarajatlarni oʻzini oqlamaydi deb hisoblab, modelni butun dunyo bozoridan bosqichma-bosqich olib tashlashga qaror qildi.

Shunga qaramay, Porsche oʻzining eng yirik bozori boʻlgan AQSH va boshqa mintaqalarda savdolarning keskin tushib ketmasligi uchun zaxira choralarini koʻrgan. Kompaniya iyul oyi oxirigacha benzinli Macan modellarini qoʻshimcha miqdorda ishlab chiqarishni rejalashtirgan. Ushbu zaxiralar yangi avlod taqdim etilgunga qadar, yaʼni 2027-yilgacha yetishi kutilmoqda.

PorscheMacanAvtomobilSUVKrossover
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

399 mingdan ortiq ogohlantirish: yo‘llarda qaysi qoida ko‘p buzildi?399 mingdan ortiq ogohlantirish: yo‘llarda qaysi qoida ko‘p buzildi?Bugun, 13:05Audi Q3 ikkinchi avlodi: Hamyonbop narxda hashamatli krossover sotib olish boʻyicha tavsiyalarAudi Q3 ikkinchi avlodi: Hamyonbop narxda hashamatli krossover sotib olish boʻyicha tavsiyalarBugun, 09:30Kupe avtomobillar davri yakunlanmoqdami: Mercedes-Benz, BMW va Audi misolida tahlilKupe avtomobillar davri yakunlanmoqdami: Mercedes-Benz, BMW va Audi misolida tahlilBugun, 08:23Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlarToyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlarBugun, 05:21BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdiBYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdiBugun, 04:55Xiaomi oʻzining ilk gibrid krossoverini taqdim etadi: Sky Nomad N90 xususiyatlari maʼlumXiaomi oʻzining ilk gibrid krossoverini taqdim etadi: Sky Nomad N90 xususiyatlari maʼlumBugun, 03:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari