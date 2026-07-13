Porsche kompaniyasi afsonaviy Macan krossoverini ishlab chiqarishni toʻxtatmoqda
Germaniyaning Porsche brendi oʻzining eng xaridorgir modellaridan biri boʻlgan benzinli Macan krossoverini joriy yilning iyul oyi oxirida konveyerdan oladi. Ushbu qaror kompaniyaning global strategiyasidagi kutilmagan burilish boʻlib, modelning yangi avlodi taqdim etilishiga hali kamida ikki yil vaqt borligi sohani hayratda qoldirdi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Kompaniya rahbariyati 11 yildan buyon bozorda oʻz oʻrniga ega boʻlgan ushbu SUV modeliga boʻlgan talabni notoʻgʻri baholaganini tan oldi. Dastlab Porsche mijozlar ommaviy ravishda yangi Macan Electric elektromobiliga oʻtishini taxmin qilgan edi. Biroq, bozor realiyalarining oʻzgarishi va elektromobillarga boʻlgan qiziqishning pasayishi rejalarni qayta koʻrib chiqishga majbur qildi.
Volkswagen Group bosh direktori Oliver Blume Frankfurter Allgemeine Zeitung nashriga bergan intervyusida Porsche Macan borasida xatoga yoʻl qoʻyilganini eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, mahsulotni rejalashtirish oʻsha paytdagi bozor sharoitlariga asoslangan edi, ammo hozirda vaziyat tubdan oʻzgargan. Oxirgi olti oylik savdo koʻrsatkichlari ham buni tasdiqlamoqda: jami sotilgan 35 315 ta Macan modelidan 19 695 tasi benzinli, 15 620 tasi esa elektr quvvati bilan ishlaydigan versiyalarga toʻgʻri kelgan.
Bozordagi boʻshliq va yangi rejaMacan modeli 2014-yilda debyut qilganidan beri Porsche brendining kengayishida hal qiluvchi rol oʻynab kelmoqda. U Cayenne bilan birgalikda kompaniyaning daromadliligi va savdo hajmini oshirib, Yevropa, Shimoliy Amerika va Xitoy bozorlarida yetakchilikni qoʻlga kiritgan edi. Endilikda ushbu modelning ishlab chiqarishdan olinishi brend qatorida sezilarli boʻshliqni yuzaga keltiradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Porsche hozirda yangi Audi Q5 bilan chambarchas bogʻliq boʻlgan va M1 kodli nomi ostida ishlab chiqilayotgan benzinli voris ustida ishlamoqda. Ammo ushbu yangi avlod tayyor boʻlgunga qadar brend ixlosmandlari kutishlariga toʻgʻri keladi. Bu holat premium segmentdagi SUV avtomobillariga talab yuqori boʻlib turgan bir paytda kompaniya uchun strategik sinovdir.
Ishlab chiqarishning toʻxtatilishiga texnik sabablar ham turtki boʻldi. Yevropa Ittifoqining kiberxavfsizlik boʻyicha yangi GSR2 reglamentiga muvofiq, Macan krossoverining eskirgan elektron arxitekturasini yangilash katta sarmoya talab qilardi. Porsche rahbariyati ushbu xarajatlarni oʻzini oqlamaydi deb hisoblab, modelni butun dunyo bozoridan bosqichma-bosqich olib tashlashga qaror qildi.
Shunga qaramay, Porsche oʻzining eng yirik bozori boʻlgan AQSH va boshqa mintaqalarda savdolarning keskin tushib ketmasligi uchun zaxira choralarini koʻrgan. Kompaniya iyul oyi oxirigacha benzinli Macan modellarini qoʻshimcha miqdorda ishlab chiqarishni rejalashtirgan. Ushbu zaxiralar yangi avlod taqdim etilgunga qadar, yaʼni 2027-yilgacha yetishi kutilmoqda.
…