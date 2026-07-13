6 mln dollarlik imkoniyat: startaplar uchun katta tanlov...
O‘zbekistonda IT va sun’iy intellekt sohasidagi startaplar uchun yangi mavsum boshlandi. 1 iyuldan President Tech Award va President AI Award tanlovlariga arizalar qabul qilinmoqda — umumiy moliyalashtirish jamg‘armasi 6 million dollarga yetdi.
Ikki tanlov, bitta katta maqsad
Bu yil startaplar uchun bir vaqtning o‘zida ikki yirik dastur ochildi: President Tech Award va President AI Award.
President Tech Award texnologik startaplarni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan bo‘lsa, President AI Award sun’iy intellekt asosida amaliy yechimlar yaratayotgan jamoalarga mo‘ljallangan.
Asosiy maqsad — g‘oyasi bor yoshlar va dasturchilarni faqat “loyiha qilib ko‘ringlar” darajasida qoldirmasdan, ularni grant, investitsiya, mentorlik va akseleratsiya orqali haqiqiy bozorga olib chiqish.
President Tech Award: 5 million dollarlik jamg‘arma
President Tech Award jamg‘armasi 5 million dollarga yetkazilgan. Bu mablag‘ startaplarni rivojlantirish, masshtablash va bozorga chiqarishga yo‘naltiriladi.
Tanlov bir nechta bosqich va yo‘nalishlarni qamrab oladi:
Yo‘nalish
Kimlar uchun?
Inkubatsiya
g‘oya yoki MVP bosqichidagi jamoalar
Akseleratsiya
o‘sishga tayyor startaplar
Eng yaxshi startap loyihasi
bozorga chiqish va kengayish salohiyati bor loyihalar
Mavzular doirasi ham keng: FinTech, EdTech, HealthTech, DeepTech, logistika, GameDev va boshqa texnologik yo‘nalishlar.
Bu yerda faqat kod yozish emas, mahsulot yaratish, uni bozorga olib chiqish va investorga tushunarli qilib taqdim etish talab qilinadi. Ya’ni “ideya bor” degan joydan “biznes ishlayapti” degan bosqichga o‘tish kerak bo‘ladi.
President AI Award: sun’iy intellekt uchun 1 million dollar
Ikkinchi yirik dastur — President AI Award. U sun’iy intellekt sohasidagi startaplar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, umumiy investitsiya jamg‘armasi 1 million dollarni tashkil etadi.
Tanlovda quyidagi yo‘nalishlar asosiy deb belgilangan:
• davlat boshqaruvida AI;
• sanoat va biznesda AI;
• tibbiyot va sog‘liqni saqlashda AI;
• ta’limda AI;
• yashil iqtisodiyot va agrotexnologiyalarda AI.
Bu yo‘nalishlar tasodifiy tanlanmagan. Chunki sun’iy intellekt aynan shu sohalarda vaqtni tejash, xarajatlarni kamaytirish, qaror qabul qilishni tezlashtirish va xizmat sifatini oshirish imkonini beradi.
Kimlar ishtirok etishi mumkin?
President AI Award tanlovida 3 nafardan 8 nafargacha ishtirokchidan iborat jamoalar qatnashishi mumkin. Ishtirokchilar 18 yoshdan katta bo‘lishi va sun’iy intellekt texnologiyalariga asoslangan amaliy mahsulot yoki prototipga ega bo‘lishi kerak.
President Tech Awardda ham jamoaviy ishtirok muhim. Yo‘nalishga qarab 2 nafardan 8 nafargacha ishtirokchidan iborat jamoalar ariza topshirishi mumkin.
Bu tanlovlar yakka tartibdagi “men bir o‘zim hammasini qilaman” formatiga emas, haqiqiy startap jamoasi modeliga yaqin. Chunki bozorga chiqadigan mahsulot uchun dasturchi, dizayner, marketolog, mahsulot menejeri va biznes fikrlash bir joyda kerak bo‘ladi.
G‘oliblarga faqat pul berilmaydi
Dasturlarning eng muhim jihati — moliyalashtirish bilan birga mentorlik va akseleratsiya imkoniyatlari ham taqdim etiladi.
Saralangan jamoalar xalqaro ekspertlar, mentorlar va investorlar bilan ishlash, mahsulotini takomillashtirish, biznes modelini aniqlash va keyingi bosqichga chiqish imkoniga ega bo‘ladi.
Bu joyda pul muhim, albatta. Lekin startap uchun to‘g‘ri mentor va to‘g‘ri bozor strategiyasi ba’zan grantdan ham qimmatroq bo‘ladi. Chunki 100 ming dollarni noto‘g‘ri sarflash oson, uni 1 million dollarlik o‘sishga aylantirish esa boshqa daraja.
Arizalar qayerda qabul qilinadi?
Ikkala tanlovda ishtirok etish uchun arizalar awards.gov.uz portali orqali qabul qilinadi.
President AI Award bo‘yicha arizalar 1 iyuldan ochilgan. Dasturda saralash, baholash, finalchilarni e’lon qilish va taqdirlash bosqichlari belgilangan.
Ishtirokchilar uchun eng muhim ish — arizani shunchaki to‘ldirish emas, balki mahsulotning muammoni qanday hal qilishi, kimga kerakligi va bozorda qanday o‘sishi mumkinligini aniq ko‘rsatish.
Nega bu tanlovlar muhim?
O‘zbekistonda startap ekotizimi so‘nggi yillarda tez o‘smoqda. Ammo ko‘p loyihalarda hali ham uchta muammo bor: moliyalashtirish, tajriba va bozorga chiqish.
President Tech Award va President AI Award aynan shu bo‘shliqni yopishga harakat qilmoqda. Agar tanlovlar to‘g‘ri ishlasa, mamlakatda yangi texnologik kompaniyalar, ish o‘rinlari va eksportga yo‘nalgan IT mahsulotlar paydo bo‘lishi mumkin.
Ayniqsa, AI sohasidagi alohida mukofot O‘zbekistonda sun’iy intellekt ekotizimini shakllantirish uchun muhim signal hisoblanadi.
Startaplar uchun vaqt boshlandi
6 million dollarlik umumiy jamg‘arma, mentorlik, akseleratsiya va investorlarga chiqish imkoniyati — bu startaplar uchun jiddiy shans.
Endi asosiy savol jamoalarning o‘zida: kim haqiqiy muammoni topadi, kim ishlaydigan mahsulot qiladi va kim g‘oyasini bozorga olib chiqa oladi?
O‘zbekistonda AI va texnologiya startaplari uchun katta eshik ochildi. Endi uni birinchi bo‘lib kim kesib o‘tadi — shu qiziq.
…