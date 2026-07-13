Jarrod Bowen kutilmagan qarorga keldi: Liverpul va Aston Villa takliflari rad etiladimi?
Angliya Premer-ligasini tark etgan Vest Xem jamoasi sardori Jarrod Bowen faoliyatini Chempionshipda davom ettirishga yaqin turibdi. Klubning 14 yillik tanaffusdan soʻng yuqori diviziondan tushib ketishi koʻplab yetakchi futbolchilarning ketishi haqidagi mish-mishlarga sabab boʻlgan edi. Biroq, futbolchining qaynotasi, taniqli aktyor Danny Dyerning soʻzlariga koʻra, Bowen jamoaga sodiq qolishni tanlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, 29 yoshli hujumchiga nisbatan Angliyaning eng nufuzli klublari, xususan, Liverpul va Aston Villa tomonidan jiddiy qiziqish bildirilayotgan edi. Liverpul uni Muhammad Salah oʻrniga munosib nomzod sifatida koʻrayotgan, Aston Villa esa Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritganidan soʻng tarkibni kuchaytirish maqsadida Bowen variantini koʻrib chiqayotgan edi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi bu takliflarga qaramay, London klubida qolishga qaror qilgan.
Sodiqlik va masʼuliyat hissiDanny Dyer xayriya tadbirlaridan birida talkSPORT nashriga bergan intervyusida Jarrod Bowenning xarakteriga alohida toʻxtalib oʻtdi. "U juda sodiq inson. Albatta, u Chempionlar ligasida oʻynashga loyiq, ammo men uning hech qayerga ketishiga ishonmayman. U Chempionshipni "yondirib" tashlaydi, bunga shubhangiz boʻlmasin", — deb taʼkidladi Dyer.
Vest Xem muxlislari uchun bu xabar haqiqiy sovgʻa boʻldi. Mavsum yakunida jamoaning quyi ligaga tushib ketishi munosabati bilan Bowen muxlislardan uzr soʻrab, oʻzida kuchli ogʻriq va uyat his qilayotganini bildirgan edi. Koʻrinib turibdiki, futbolchi oʻz aybini maydonda yuvishni va jamoani yana elitaga qaytarishni oʻz oldiga maqsad qilib qoʻygan.
Klub rahbariyatining strategiyasiVest Xem hammuallifi Daniel Kretinsky boshchiligidagi rahbariyat jamoaning asosiy oʻzagini saqlab qolish niyatida. Garchi klub Mateus Fernandesni 85 million funt evaziga Tottenxemga sotgan boʻlsa-da, Bowen kabi yetakchi figurani saqlab qolish kiyinish xonasidagi muhit uchun oʻta muhim hisoblanadi. Klubning yangi mavsum uchun tayyorlangan reklama roliklarida aynan Bowenning ishtirok etishi ham uning qolishiga ishora sifatida baholanmoqda.
Jarrod Bowenning London klubi bilan amaldagi shartnomasi 2030-yilga qadar imzolangan. Bu esa klubga transfer muzokaralarida ustunlik beradi. Agar futbolchi oʻzi ketishni talab qilmasa, Vest Xem uni sotishga majbur emas. Hozircha hujumchi Chempionshipda toʻp surishga va jamoasini yana Premer-ligaga olib chiqishga ruhan tayyor koʻrinmoqda.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer yangiligi qiziqarli, chunki Vest Xem kabi anʼanalarga boy klubning Chempionshipga tushib ketishi va u yerda oʻz yulduzlarini saqlab qolishi kamdan-kam uchraydigan holatdir. Bowenning qarori zamonaviy futbolda transfer pullari va nufuzli turnirlardan koʻra sodiqlik yuqori turishi mumkinligini isbotlamoqda.
…