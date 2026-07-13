Jarrod Bowen kutilmagan qarorga keldi: Liverpul va Aston Villa takliflari rad etiladimi?

·26·Sport
Jarrod Bowen kutilmagan qarorga keldi: Liverpul va Aston Villa takliflari rad etiladimi?

Angliya Premer-ligasini tark etgan Vest Xem jamoasi sardori Jarrod Bowen faoliyatini Chempionshipda davom ettirishga yaqin turibdi. Klubning 14 yillik tanaffusdan soʻng yuqori diviziondan tushib ketishi koʻplab yetakchi futbolchilarning ketishi haqidagi mish-mishlarga sabab boʻlgan edi. Biroq, futbolchining qaynotasi, taniqli aktyor Danny Dyerning soʻzlariga koʻra, Bowen jamoaga sodiq qolishni tanlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, 29 yoshli hujumchiga nisbatan Angliyaning eng nufuzli klublari, xususan, Liverpul va Aston Villa tomonidan jiddiy qiziqish bildirilayotgan edi. Liverpul uni Muhammad Salah oʻrniga munosib nomzod sifatida koʻrayotgan, Aston Villa esa Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritganidan soʻng tarkibni kuchaytirish maqsadida Bowen variantini koʻrib chiqayotgan edi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi bu takliflarga qaramay, London klubida qolishga qaror qilgan.

Sodiqlik va masʼuliyat hissi

Danny Dyer xayriya tadbirlaridan birida talkSPORT nashriga bergan intervyusida Jarrod Bowenning xarakteriga alohida toʻxtalib oʻtdi. "U juda sodiq inson. Albatta, u Chempionlar ligasida oʻynashga loyiq, ammo men uning hech qayerga ketishiga ishonmayman. U Chempionshipni "yondirib" tashlaydi, bunga shubhangiz boʻlmasin", — deb taʼkidladi Dyer.

Vest Xem muxlislari uchun bu xabar haqiqiy sovgʻa boʻldi. Mavsum yakunida jamoaning quyi ligaga tushib ketishi munosabati bilan Bowen muxlislardan uzr soʻrab, oʻzida kuchli ogʻriq va uyat his qilayotganini bildirgan edi. Koʻrinib turibdiki, futbolchi oʻz aybini maydonda yuvishni va jamoani yana elitaga qaytarishni oʻz oldiga maqsad qilib qoʻygan.

Klub rahbariyatining strategiyasi

Vest Xem hammuallifi Daniel Kretinsky boshchiligidagi rahbariyat jamoaning asosiy oʻzagini saqlab qolish niyatida. Garchi klub Mateus Fernandesni 85 million funt evaziga Tottenxemga sotgan boʻlsa-da, Bowen kabi yetakchi figurani saqlab qolish kiyinish xonasidagi muhit uchun oʻta muhim hisoblanadi. Klubning yangi mavsum uchun tayyorlangan reklama roliklarida aynan Bowenning ishtirok etishi ham uning qolishiga ishora sifatida baholanmoqda.

Jarrod Bowenning London klubi bilan amaldagi shartnomasi 2030-yilga qadar imzolangan. Bu esa klubga transfer muzokaralarida ustunlik beradi. Agar futbolchi oʻzi ketishni talab qilmasa, Vest Xem uni sotishga majbur emas. Hozircha hujumchi Chempionshipda toʻp surishga va jamoasini yana Premer-ligaga olib chiqishga ruhan tayyor koʻrinmoqda.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ham ushbu transfer yangiligi qiziqarli, chunki Vest Xem kabi anʼanalarga boy klubning Chempionshipga tushib ketishi va u yerda oʻz yulduzlarini saqlab qolishi kamdan-kam uchraydigan holatdir. Bowenning qarori zamonaviy futbolda transfer pullari va nufuzli turnirlardan koʻra sodiqlik yuqori turishi mumkinligini isbotlamoqda.

Вест ХемДжаррод БоуэнTransferLiverpulAngliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Joan Laporta Raphinha va Karim Adeyemi transferi borasidagi rejalarni ochiqladiJoan Laporta Raphinha va Karim Adeyemi transferi borasidagi rejalarni ochiqladiBugun, 14:51Florian Virts uchun sinov davri: Liverpul yulduzi 116 million funtni oqlay oladimiFlorian Virts uchun sinov davri: Liverpul yulduzi 116 million funtni oqlay oladimiBugun, 14:14Barselona Julian Alvarez uchun kurashda Atletiko Madridga shart qoʻydiBarselona Julian Alvarez uchun kurashda Atletiko Madridga shart qoʻydiBugun, 13:56Neymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdiNeymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdiBugun, 13:34Arsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqdaArsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqdaBugun, 13:17Jorge Jesus Portugaliya terma jamoasini boshqaradi: Cristiano Ronaldo safda qoladiJorge Jesus Portugaliya terma jamoasini boshqaradi: Cristiano Ronaldo safda qoladiBugun, 12:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi