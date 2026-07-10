Zuhra Soliyevaga eng ko‘p beriladigan 5 ta savol qanday?
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aktrisa Zuhra Soliyeva ijtimoiy tarmoqlarda faolligi sabab muxlislardan turli savollarni qabul qilib turadi. Ayniqsa, uning tashqi ko‘rinishi, ijodiy faoliyati va shaxsiy hayoti bilan bog‘liq savollar eng ko‘p muhokama qilinadi.
Quyida Zuhra Soliyevaga eng ko‘p beriladigan beshta savolni keltiramiz:
Qanday qilib 115 kilogrammdan 50 kilogrammgacha ozdingiz?
Turmushga chiqqanmisiz?
Nega hozir teatrda ishlamaysiz?
Rostdan ham ijarada yashaysizmi?
Hayotda ham shunchalik jahldorsizmi?
Ushbu savollar Zuhra Soliyevaning muxlislari tomonidan ijtimoiy tarmoqlarda eng ko‘p yo‘llanayotgan mavzulardan hisoblanadi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…