Ruxshona "Darmonim" nomli yangi qo‘shig‘ini taqdim etishga tayyorlanmoqda (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xonanda Ruxshona "Darmonim" nomli yangi qo‘shig‘ini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda xonandaning qisqa videosi tarqalib, unda yangi taronadan parcha ijro etilgan.
Qo‘shiqdan berilgan qisqa lavha muxlislar orasida qiziqish uyg‘otdi. Izohlarda ko‘pchilik Ruxshonadan taronani tezroq to‘liq shaklda chiqarishini so‘ragan. Ayrim kuzatuvchilar unga yangi ijodiy ishida omad tilagan.
Hozircha "Darmonim" qo‘shig‘ining aniq premera sanasi ma’lum qilinmagan. Ruxshona bu borada rasmiy xabar bergani yo‘q.
Shunga qaramay, qisqa parchadan keyin qo‘shiqqa qiziqish ortgan. Muxlislar xonandaning navbatdagi premerasini kutishmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…