Quvonchli xabar! Xonanda Izzat Shukurov ikkinchi bor ota bo‘ldi!
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Xonanda Izzat Shukurov oilasida quvonchli voqea yuz berdi. U ikkinchi bor ota bo‘lganini ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida e’lon qildi.
Shukurov yangi tug‘ilgan farzandi haqida suratlar joylab, "Hayotimizga xush kelibsiz, o‘g‘lim", degan izoh qoldirgan.
Ma’lum qilinishicha, xonandaning avval bir nafar qiz farzandi bor. Endi u o‘g‘il farzandli ham bo‘ldi.
Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari va muxlislar xonandani ushbu quvonchli kun bilan tabriklamoqda. Izohlarda uning oilasiga yaxshi tilaklar bildirilgan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…