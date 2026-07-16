Ukrainada yangi bosh vazir: Koretskiyni 289 deputat qo‘lladi
Ukraina hukumati rahbarligiga energetika sohasidan chiqqan yangi shaxs keldi. Oliy Rada «Naftogaz Ukraina» kompaniyasining sobiq rahbari Sergey Koretskiyni mamlakat bosh vaziri etib tayinladi.
Ovoz berish qanday yakunlandi?
Sergey Koretskiy nomzodini 289 nafar deputat qo‘llab-quvvatladi. Bir deputat qarshi ovoz berdi, yetti nafar deputat betaraf qoldi, yana 21 nafar parlamentariy ovoz berishda ishtirok etmadi. Tegishli qaror 16 iyul kuni qabul qilindi.
Koretskiy nomzodi parlamentga Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tomonidan taqdim etilgan edi. Tayinlov uchun kamida 226 ta ovoz zarur bo‘lgan, ammo yangi bosh vazir bundan ancha ko‘p qo‘llab-quvvatlashga erishdi.
Yuliya Sviridenko hukumatni nega tark etdi?
Koretskiy 2025 yil iyulidan buyon Ukraina hukumatini boshqarib kelgan Yuliya Sviridenko o‘rnini egalladi. Oliy Rada 14 iyul kuni uning iste’fosini qabul qilgan edi. Sviridenko hukumatdagi keng ko‘lamli o‘zgarishlar doirasida lavozimini tark etdi.
Hukumat almashinuvining asosiy sabablari batafsil ochiqlanmagan. Biroq Zelenskiy yangi rahbariyat oldidagi muhim vazifalardan biri mamlakatni navbatdagi qish mavsumiga tayyorlash ekanini ta’kidlagan.
Yangi bosh vazir qanday vazifalarni belgiladi?
Koretskiy ovoz berish oldidan parlamentda so‘zga chiqib, yangi hukumatning asosiy ustuvor yo‘nalishlarini ma’lum qildi.
Ular quyidagilardan iborat:
mamlakat mudofaa qobiliyatini kuchaytirish;
iqtisodiy barqarorlikni saqlash;
Yevropa Ittifoqiga integratsiya jarayonini davom ettirish;
energetika tizimini qishki hujumlarga tayyorlash.
Reuters ma’lumotiga ko‘ra, Rossiyaning Ukraina energetika infratuzilmasiga davom etayotgan zarbalari sharoitida qishga tayyorgarlik yangi bosh vazirning eng murakkab vazifalaridan biri bo‘ladi.
Sergey Koretskiy kim?
Sergey Koretskiy 1978 yil 14 martda Ukrainaning Lutsk shahrida tug‘ilgan. U muhandislik va iqtisodiyot yo‘nalishlarida ta’lim olgan hamda energetika sohasida 20 yildan ortiq tajriba to‘plagan.
U 2022 yil noyabridan «Ukrnafta» va «Ukrtatnafta» kompaniyalarini boshqargan. 2025 yil mayida esa Ukrainaning yirik davlat neft-gaz kompaniyasi — «Naftogaz» boshqaruvi raisi etib tayinlangan.
Koretskiyning bosh vazirlik lavozimi uning davlat hokimiyatidagi ilk siyosiy vazifasi hisoblanadi. U hech bir siyosiy partiyaga a’zo emas va asosan energetika sohasidagi inqirozli kompaniyalarni boshqargan menejer sifatida tanilgan.
Ukraina hukumati oldida og‘ir sinovlar turibdi
Sergey Koretskiy Rossiya bilan urush davom etayotgan, energetika tizimi muntazam hujumlarga uchrayotgan va iqtisodiy bosim kuchaygan bir paytda hukumat rahbarligini qabul qilib oldi.
U 2022 yilda keng ko‘lamli urush boshlanganidan buyon Ukraina hukumatini boshqaradigan uchinchi bosh vazir bo‘ldi. Yangi hukumatning dastlabki natijalari qishki mavsumga tayyorgarlik, energetika xavfsizligi va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash jarayonida ko‘rinadi.
Sizningcha, energetika sohasidan chiqqan Koretskiy Ukrainadagi inqirozli vaziyatni samarali boshqara oladimi?
…