Ukrainada yangi bosh vazir: Koretskiyni 289 deputat qo‘lladi

·32·Dunyo
Ukrainada yangi bosh vazir: Koretskiyni 289 deputat qo‘lladi

Ukraina hukumati rahbarligiga energetika sohasidan chiqqan yangi shaxs keldi. Oliy Rada «Naftogaz Ukraina» kompaniyasining sobiq rahbari Sergey Koretskiyni mamlakat bosh vaziri etib tayinladi.

Ovoz berish qanday yakunlandi?

Sergey Koretskiy nomzodini 289 nafar deputat qo‘llab-quvvatladi. Bir deputat qarshi ovoz berdi, yetti nafar deputat betaraf qoldi, yana 21 nafar parlamentariy ovoz berishda ishtirok etmadi. Tegishli qaror 16 iyul kuni qabul qilindi.

Koretskiy nomzodi parlamentga Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy tomonidan taqdim etilgan edi. Tayinlov uchun kamida 226 ta ovoz zarur bo‘lgan, ammo yangi bosh vazir bundan ancha ko‘p qo‘llab-quvvatlashga erishdi.

Yuliya Sviridenko hukumatni nega tark etdi?

Koretskiy 2025 yil iyulidan buyon Ukraina hukumatini boshqarib kelgan Yuliya Sviridenko o‘rnini egalladi. Oliy Rada 14 iyul kuni uning iste’fosini qabul qilgan edi. Sviridenko hukumatdagi keng ko‘lamli o‘zgarishlar doirasida lavozimini tark etdi.

Hukumat almashinuvining asosiy sabablari batafsil ochiqlanmagan. Biroq Zelenskiy yangi rahbariyat oldidagi muhim vazifalardan biri mamlakatni navbatdagi qish mavsumiga tayyorlash ekanini ta’kidlagan.

Yangi bosh vazir qanday vazifalarni belgiladi?

Koretskiy ovoz berish oldidan parlamentda so‘zga chiqib, yangi hukumatning asosiy ustuvor yo‘nalishlarini ma’lum qildi.

Ular quyidagilardan iborat:

  • mamlakat mudofaa qobiliyatini kuchaytirish;

  • iqtisodiy barqarorlikni saqlash;

  • Yevropa Ittifoqiga integratsiya jarayonini davom ettirish;

  • energetika tizimini qishki hujumlarga tayyorlash.

Reuters ma’lumotiga ko‘ra, Rossiyaning Ukraina energetika infratuzilmasiga davom etayotgan zarbalari sharoitida qishga tayyorgarlik yangi bosh vazirning eng murakkab vazifalaridan biri bo‘ladi.

Sergey Koretskiy kim?

Sergey Koretskiy 1978 yil 14 martda Ukrainaning Lutsk shahrida tug‘ilgan. U muhandislik va iqtisodiyot yo‘nalishlarida ta’lim olgan hamda energetika sohasida 20 yildan ortiq tajriba to‘plagan.

U 2022 yil noyabridan «Ukrnafta» va «Ukrtatnafta» kompaniyalarini boshqargan. 2025 yil mayida esa Ukrainaning yirik davlat neft-gaz kompaniyasi — «Naftogaz» boshqaruvi raisi etib tayinlangan.

Koretskiyning bosh vazirlik lavozimi uning davlat hokimiyatidagi ilk siyosiy vazifasi hisoblanadi. U hech bir siyosiy partiyaga a’zo emas va asosan energetika sohasidagi inqirozli kompaniyalarni boshqargan menejer sifatida tanilgan.

Ukraina hukumati oldida og‘ir sinovlar turibdi

Sergey Koretskiy Rossiya bilan urush davom etayotgan, energetika tizimi muntazam hujumlarga uchrayotgan va iqtisodiy bosim kuchaygan bir paytda hukumat rahbarligini qabul qilib oldi.

U 2022 yilda keng ko‘lamli urush boshlanganidan buyon Ukraina hukumatini boshqaradigan uchinchi bosh vazir bo‘ldi. Yangi hukumatning dastlabki natijalari qishki mavsumga tayyorgarlik, energetika xavfsizligi va iqtisodiy barqarorlikni ta’minlash jarayonida ko‘rinadi.

Sizningcha, energetika sohasidan chiqqan Koretskiy Ukrainadagi inqirozli vaziyatni samarali boshqara oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Eronga rahmat aytdi: amerikalik ayol nega ozod qilindi?Tramp Eronga rahmat aytdi: amerikalik ayol nega ozod qilindi?Bugun, 22:22Oyga olib chiqilgan SSSR bayrog‘i rekord narxda sotildiOyga olib chiqilgan SSSR bayrog‘i rekord narxda sotildiBugun, 22:14Rossiya va Ukraina yana harbiylar jasadlarini almashdiRossiya va Ukraina yana harbiylar jasadlarini almashdiBugun, 22:02Grin-karta olishga $100 minglik to‘siq: Tramp yangi moliyaviy talab joriy etmoqchiGrin-karta olishga $100 minglik to‘siq: Tramp yangi moliyaviy talab joriy etmoqchiBugun, 21:49Qirg‘izistonda kutilmagan siyosiy bayonot: Qamchibek Tashiyev poygadan chiqdiQirg‘izistonda kutilmagan siyosiy bayonot: Qamchibek Tashiyev poygadan chiqdiBugun, 21:41Messi cho‘miltirgan chaqaloq endi unga qarshi maydonga tushadiMessi cho‘miltirgan chaqaloq endi unga qarshi maydonga tushadiBugun, 21:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi