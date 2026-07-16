Ford 2027-yilgi Le Mans poygalari uchun yangi V8 dvigatelini taqdim etdi

·12·Avto
Ford 2027-yilgi Le Mans poygalari uchun yangi V8 dvigatelini taqdim etdi

Amerika avtomobil sanoati giganti Ford oʻzining tarixiy gʻalabalarini takrorlash maqsadida Le Mans 24 soatlik poygalariga qaytmoqda. Kompaniya 2027-yilgi mavsumda ishtirok etadigan yangi LMDh toifasidagi giperkar uchun maxsus ishlab chiqilgan V8 dvigatelini ilk bor sinovdan oʻtkazdi. Bu qadam brendning 58 yillik tanaffusdan soʻng afsonaviy poygada mutlaq gʻoliblikni qoʻlga kiritish yoʻlidagi jiddiy intilishini anglatadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Yangi poyga avtomobili Mustang GT3 modelidan olingan 5,4 litrli, atmosfera bosimli "Coyote" V8 dvigateli bilan jihozlanadi. Ford Racing boʻlinmasining giperkarlar boʻyicha rahbari Dan Sayersning taʼkidlashicha, bunday ramziy dvigatel mavjud boʻlganda boshqa muqobil variantlarni izlashga hojat yoʻq. U ushbu agregatni 1966-yildagi afsonaviy gʻalabalar va 2027-yilgi kelajak oʻrtasidagi oʻziga xos koʻprik deb atadi.

Tarixiy meros va texnologik hamkorlik

Ford brendining Le Mans poygalaridagi shonli tarixi bevosita V8 dvigatellari bilan bogʻliq. 1960-yillarda ketma-ket toʻrt marta gʻolib chiqqan barcha GT40 modellari aynan sakkiz silindrli dvigatellar bilan harakatlangan. 1966 va 1967-yillarda 7,0 litrli, keyinchalik reglament oʻzgargach, 1968 va 1969-yillarda 4,9 litrli dvigatellar qoʻllanilgan. Yangi loyiha esa ushbu anʼanani zamonaviy texnologiyalar bilan boyitadi.

Eʼtiborli jihati shundaki, yangi dvigatel toʻliq Ford muhandislari tomonidan ishlab chiqilmoqda. Loyihada kompaniyaning Michigan shtatidagi bosh qarorgohi mutaxassislari bilan bir qatorda, Red Bull Ford Powertrains Formula 1 loyihasi muhandislari ham ishtirok etmoqda. Bu kabi hamkorlik avtomobilning quvvati va chidamliligini eng yuqori darajaga koʻtarishga xizmat qiladi.

Texnik reglament va sinov jarayonlari

LMDh qoidalariga koʻra, ishlab chiqaruvchilar tasdiqlangan toʻrtta shassidan birini tanlashlari kerak. Ford bu borada Fransiyaning Oreca konstruktorlik byurosini tanladi. Avtomobilning tashqi dizayni brendning oʻziga xos uslubida yaratiladi. Garchi gibrid tizim standart boʻlsa-da, ichki yonuv dvigateli har bir kompaniyaning oʻz ishlanmasi boʻlishi mumkin. Reglamentga koʻra, umumiy quvvat 671 ot kuchi bilan cheklangan va barcha avtomobillar orqa gʻildirak uzatmali boʻladi.

Kelasi oydan boshlab Ford giperkarni Yevropaning turli poyga trassalarida toʻliq sinovdan oʻtkazishni boshlaydi. Sinovlar davomida avtomobilning dinamikasi, ishonchliligi, gibrid tizimning integratsiyasi va aerodinamik koʻrsatkichlari tekshiruvdan oʻtkaziladi. Bu jarayon poyga mashinasini real sharoitlarga tayyorlashda hal qiluvchi bosqich hisoblanadi.

Jamoa tarkibi ham tajribali poygachilardan shakllantirilgan. Rul boshqaruvida quyidagi sportchilar harakat qiladi:

  • Sebastian Priaulx — britaniyalik iqtidorli poygachi;
  • Mike Rockenfeller — 2010-yilda Audi tarkibida Le Mans gʻolibi boʻlgan tajribali haydovchi;
  • Logan Sargeant — Williams jamoasi tarkibida Formula 1 poygalarida ishtirok etgan amerikalik sportchi.

Hozirda Priaulx va Rockenfeller Oreca LMP2 prototipida Yevropa Le Mans seriyasida ishtirok etib, boʻlajak katta poyga uchun zaruriy tajriba toʻplashmoqda. Ford uchun ushbu loyiha nafaqat sport musobaqasi, balki brendning muhandislik salohiyatini jahon arenasida yana bir bor namoyish etish imkoniyatidir.

FordLe MansGiperkarV8 DvigatelAvtosport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bentley oʻzining ilk elektromobili Torcal uchun oʻziga xos "ovoz" yaratdiBentley oʻzining ilk elektromobili Torcal uchun oʻziga xos "ovoz" yaratdiBugun, 19:25Afsonaviy Jensen Interceptor qaytmoqda: Yangi GTX modeli poyga yoʻlaklari uchun tayyorlanadiAfsonaviy Jensen Interceptor qaytmoqda: Yangi GTX modeli poyga yoʻlaklari uchun tayyorlanadiBugun, 13:24Gibrid avtomobillar uchun soliq imtiyozlari: Kompaniya transportidan foydalanish nega foydali?Gibrid avtomobillar uchun soliq imtiyozlari: Kompaniya transportidan foydalanish nega foydali?Bugun, 12:21Buyuk Britaniyadagi yangi soliq islohoti elektromobil bozoriga salbiy taʼsir qilishi mumkinBuyuk Britaniyadagi yangi soliq islohoti elektromobil bozoriga salbiy taʼsir qilishi mumkinBugun, 11:27Range Rover Sport Electric: V8 dvigatelisiz ham hayratlantira oladigan quvvatRange Rover Sport Electric: V8 dvigatelisiz ham hayratlantira oladigan quvvatBugun, 04:54Land Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamasLand Rover va Chery hamkorligida Freelander 8 taqdim etildi: Gigant ekranli yoʻltanlamasKecha, 15:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
BYD Seagull oʻlchamlari keskin kattalashdi: yangi avlod Dolphin darajasiga yetdi
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Toyota yangilangan Avalon sedanini namoyish etdi: Tashqi koʻrinish va texnik xususiyatlar
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi