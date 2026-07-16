Ford 2027-yilgi Le Mans poygalari uchun yangi V8 dvigatelini taqdim etdi
Amerika avtomobil sanoati giganti Ford oʻzining tarixiy gʻalabalarini takrorlash maqsadida Le Mans 24 soatlik poygalariga qaytmoqda. Kompaniya 2027-yilgi mavsumda ishtirok etadigan yangi LMDh toifasidagi giperkar uchun maxsus ishlab chiqilgan V8 dvigatelini ilk bor sinovdan oʻtkazdi. Bu qadam brendning 58 yillik tanaffusdan soʻng afsonaviy poygada mutlaq gʻoliblikni qoʻlga kiritish yoʻlidagi jiddiy intilishini anglatadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Yangi poyga avtomobili Mustang GT3 modelidan olingan 5,4 litrli, atmosfera bosimli "Coyote" V8 dvigateli bilan jihozlanadi. Ford Racing boʻlinmasining giperkarlar boʻyicha rahbari Dan Sayersning taʼkidlashicha, bunday ramziy dvigatel mavjud boʻlganda boshqa muqobil variantlarni izlashga hojat yoʻq. U ushbu agregatni 1966-yildagi afsonaviy gʻalabalar va 2027-yilgi kelajak oʻrtasidagi oʻziga xos koʻprik deb atadi.
Tarixiy meros va texnologik hamkorlikFord brendining Le Mans poygalaridagi shonli tarixi bevosita V8 dvigatellari bilan bogʻliq. 1960-yillarda ketma-ket toʻrt marta gʻolib chiqqan barcha GT40 modellari aynan sakkiz silindrli dvigatellar bilan harakatlangan. 1966 va 1967-yillarda 7,0 litrli, keyinchalik reglament oʻzgargach, 1968 va 1969-yillarda 4,9 litrli dvigatellar qoʻllanilgan. Yangi loyiha esa ushbu anʼanani zamonaviy texnologiyalar bilan boyitadi.
Eʼtiborli jihati shundaki, yangi dvigatel toʻliq Ford muhandislari tomonidan ishlab chiqilmoqda. Loyihada kompaniyaning Michigan shtatidagi bosh qarorgohi mutaxassislari bilan bir qatorda, Red Bull Ford Powertrains Formula 1 loyihasi muhandislari ham ishtirok etmoqda. Bu kabi hamkorlik avtomobilning quvvati va chidamliligini eng yuqori darajaga koʻtarishga xizmat qiladi.
Texnik reglament va sinov jarayonlariLMDh qoidalariga koʻra, ishlab chiqaruvchilar tasdiqlangan toʻrtta shassidan birini tanlashlari kerak. Ford bu borada Fransiyaning Oreca konstruktorlik byurosini tanladi. Avtomobilning tashqi dizayni brendning oʻziga xos uslubida yaratiladi. Garchi gibrid tizim standart boʻlsa-da, ichki yonuv dvigateli har bir kompaniyaning oʻz ishlanmasi boʻlishi mumkin. Reglamentga koʻra, umumiy quvvat 671 ot kuchi bilan cheklangan va barcha avtomobillar orqa gʻildirak uzatmali boʻladi.
Kelasi oydan boshlab Ford giperkarni Yevropaning turli poyga trassalarida toʻliq sinovdan oʻtkazishni boshlaydi. Sinovlar davomida avtomobilning dinamikasi, ishonchliligi, gibrid tizimning integratsiyasi va aerodinamik koʻrsatkichlari tekshiruvdan oʻtkaziladi. Bu jarayon poyga mashinasini real sharoitlarga tayyorlashda hal qiluvchi bosqich hisoblanadi.
Jamoa tarkibi ham tajribali poygachilardan shakllantirilgan. Rul boshqaruvida quyidagi sportchilar harakat qiladi:
- Sebastian Priaulx — britaniyalik iqtidorli poygachi;
- Mike Rockenfeller — 2010-yilda Audi tarkibida Le Mans gʻolibi boʻlgan tajribali haydovchi;
- Logan Sargeant — Williams jamoasi tarkibida Formula 1 poygalarida ishtirok etgan amerikalik sportchi.
Hozirda Priaulx va Rockenfeller Oreca LMP2 prototipida Yevropa Le Mans seriyasida ishtirok etib, boʻlajak katta poyga uchun zaruriy tajriba toʻplashmoqda. Ford uchun ushbu loyiha nafaqat sport musobaqasi, balki brendning muhandislik salohiyatini jahon arenasida yana bir bor namoyish etish imkoniyatidir.
…