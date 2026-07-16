Sunʼiy intellektga asoslangan Fora sayyohlik agentligi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandi
Zamonaviy texnologiyalar va sun’iy intellekt imkoniyatlarini sayyohlik sohasi bilan birlashtirgan Fora startapi o’zining navbatdagi investitsiya bosqichini muvaffaqiyatli yakunladi. Kompaniya D seriyasidagi moliyalashtirish raundi doirasida 60 million dollar mablag’ jalb qildi va natijada uning bozor qiymati 1 milliard dollardan oshdi. Bu ko’rsatkich Fora kompaniyasini texnologik dunyoda “yunikorn” (unicorn) maqomiga ega bo’lgan nufuzli loyihalar qatoriga qo’shdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
2021-yilda asos solingan Fora platformasi ikki yo’nalishda faoliyat yuritadi: u bir tomondan oddiy foydalanuvchilarga professional sayyohlik agenti bo’lish uchun zarur infratuzilmani taqdim etsa, ikkinchi tomondan mijozlarga malakali maslahatchilar yordamida o’z sayohatlarini rejalashtirish imkonini beradi. Mazkur investitsiya raundi Forerunner va Tactile Ventures kompaniyalari tomonidan boshqarildi. Shuningdek, Insight Partners va Thrive Capital kabi yirik investorlar ham loyihani qo’llab-quvvatladi.
Sun’iy intellekt va inson omili uyg’unligiKompaniya vakillarining ta’kidlashicha, jalb qilingan yangi kapitalning katta qismi Via deb nomlanuvchi sun’iy intellekt yordamchisini rivojlantirishga yo’naltiriladi. Ushbu tizim sayyohlik agentlariga tadqiqot olib borish va murakkab marshrutlarni tuzish kabi zerikarli hamda ko’p vaqt talab qiladigan ma’muriy vazifalarni bajarishda ko’maklashadi. Bu esa mutaxassislarga texnik ishlar bilan band bo’lmasdan, mijozlar bilan muloqot qilish va xizmat sifatini oshirishga ko’proq vaqt ajratish imkonini beradi.
Fora strategiyasining o’ziga xosligi shundaki, u sun’iy intellektni inson o’rnini bosuvchi vosita sifatida emas, balki uning mahsuldorligini oshiruvchi texnologiya sifatida ko’radi. Bugungi kunda platforma orqali Kosta-Rika yoki Tailand kabi mashhur yo’nalishlarga oilaviy sayohatlar va asal oyi turlarini tashkil qilish ommalashgan. Texnologiya agentlarga har bir mijozning individual xohishlaridan kelib chiqib, eng maqbul takliflarni tezkorlik bilan tayyorlashda yordam beradi.
Ma’lumotlarga ko’ra, Fora tashkil etilganidan buyon platformadagi agentlar umumiy qiymati 3 milliard dollardan ortiq bo’lgan sayohatlarni bron qilishgan. Shunisi e’tiborliki, tizimdan foydalanayotgan agentlarning aksariyati avval ushbu sohada tajribaga ega bo’lmagan shaxslardir. Bu esa platformaning o’rganish uchun qanchalik qulay va samarali ekanligidan dalolat beradi.
Kelajakdagi rejalar va kengayishKompaniya kelajakda nafaqat mehmonxona va turistik paketlar, balki boshqa yo’nalishlarda ham o’z ulushini oshirishni ko’zlamoqda. Xususan, yangi mablag’lar hisobiga quyidagi sohalarda xizmat ko’rsatish kengaytiriladi:
- Kruiz sayohatlarini rejalashtirish va bron qilish;
- Aviaparvozlarni tizimli ravishda tashkil etish;
- Yangi toifadagi sayyohlik maslahatchilarini ishga yollash va o’qitish;
- Global miqyosda xizmatlar qamrovini oshirish.
…