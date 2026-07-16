Sunʼiy intellektga asoslangan Fora sayyohlik agentligi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandi

·23·Texno
Sunʼiy intellektga asoslangan Fora sayyohlik agentligi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandi

Zamonaviy texnologiyalar va sun’iy intellekt imkoniyatlarini sayyohlik sohasi bilan birlashtirgan Fora startapi o’zining navbatdagi investitsiya bosqichini muvaffaqiyatli yakunladi. Kompaniya D seriyasidagi moliyalashtirish raundi doirasida 60 million dollar mablag’ jalb qildi va natijada uning bozor qiymati 1 milliard dollardan oshdi. Bu ko’rsatkich Fora kompaniyasini texnologik dunyoda “yunikorn” (unicorn) maqomiga ega bo’lgan nufuzli loyihalar qatoriga qo’shdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

2021-yilda asos solingan Fora platformasi ikki yo’nalishda faoliyat yuritadi: u bir tomondan oddiy foydalanuvchilarga professional sayyohlik agenti bo’lish uchun zarur infratuzilmani taqdim etsa, ikkinchi tomondan mijozlarga malakali maslahatchilar yordamida o’z sayohatlarini rejalashtirish imkonini beradi. Mazkur investitsiya raundi Forerunner va Tactile Ventures kompaniyalari tomonidan boshqarildi. Shuningdek, Insight Partners va Thrive Capital kabi yirik investorlar ham loyihani qo’llab-quvvatladi.

Sun’iy intellekt va inson omili uyg’unligi

Kompaniya vakillarining ta’kidlashicha, jalb qilingan yangi kapitalning katta qismi Via deb nomlanuvchi sun’iy intellekt yordamchisini rivojlantirishga yo’naltiriladi. Ushbu tizim sayyohlik agentlariga tadqiqot olib borish va murakkab marshrutlarni tuzish kabi zerikarli hamda ko’p vaqt talab qiladigan ma’muriy vazifalarni bajarishda ko’maklashadi. Bu esa mutaxassislarga texnik ishlar bilan band bo’lmasdan, mijozlar bilan muloqot qilish va xizmat sifatini oshirishga ko’proq vaqt ajratish imkonini beradi.

Fora strategiyasining o’ziga xosligi shundaki, u sun’iy intellektni inson o’rnini bosuvchi vosita sifatida emas, balki uning mahsuldorligini oshiruvchi texnologiya sifatida ko’radi. Bugungi kunda platforma orqali Kosta-Rika yoki Tailand kabi mashhur yo’nalishlarga oilaviy sayohatlar va asal oyi turlarini tashkil qilish ommalashgan. Texnologiya agentlarga har bir mijozning individual xohishlaridan kelib chiqib, eng maqbul takliflarni tezkorlik bilan tayyorlashda yordam beradi.

Ma’lumotlarga ko’ra, Fora tashkil etilganidan buyon platformadagi agentlar umumiy qiymati 3 milliard dollardan ortiq bo’lgan sayohatlarni bron qilishgan. Shunisi e’tiborliki, tizimdan foydalanayotgan agentlarning aksariyati avval ushbu sohada tajribaga ega bo’lmagan shaxslardir. Bu esa platformaning o’rganish uchun qanchalik qulay va samarali ekanligidan dalolat beradi.

Kelajakdagi rejalar va kengayish

Kompaniya kelajakda nafaqat mehmonxona va turistik paketlar, balki boshqa yo’nalishlarda ham o’z ulushini oshirishni ko’zlamoqda. Xususan, yangi mablag’lar hisobiga quyidagi sohalarda xizmat ko’rsatish kengaytiriladi:

  • Kruiz sayohatlarini rejalashtirish va bron qilish;
  • Aviaparvozlarni tizimli ravishda tashkil etish;
  • Yangi toifadagi sayyohlik maslahatchilarini ishga yollash va o’qitish;
  • Global miqyosda xizmatlar qamrovini oshirish.
Hozirgi kunga qadar Fora jami 138,5 million dollar miqdorida investitsiya jalb qilishga muvaffaq bo’ldi. Turizm sohasida sun’iy intellektning bunday muvaffaqiyatli tatbiq etilishi, kelajakda an’anaviy sayyohlik agentliklari faoliyati butunlay raqamlashishini ko’rsatmoqda. O’zbekistonlik foydalanuvchilar va tadbirkorlar uchun ham bunday global platformalarning rivojlanishi xalqaro turizm bozoriga chiqish va zamonaviy xizmatlardan foydalanishda yangi ufqlar ochishi mumkin.

ForaSun’iy IntellektStartapTurizmInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google oʻzining NotebookLM xizmatini Gemini Notebook deb qayta nomladiGoogle oʻzining NotebookLM xizmatini Gemini Notebook deb qayta nomladiBugun, 21:57X platformasi kontent oʻgʻrilariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Daromadlar egalariga qaytariladiX platformasi kontent oʻgʻrilariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Daromadlar egalariga qaytariladiBugun, 21:56Moore Threads kompaniyasi AI Cube ixcham kompyuterini taqdim etdiMoore Threads kompaniyasi AI Cube ixcham kompyuterini taqdim etdiBugun, 21:50Xiaomi kompaniyasining yangi Redmi 17 4G smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldiXiaomi kompaniyasining yangi Redmi 17 4G smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldiBugun, 21:27Google AI Mode endi uchinchi tomon ilovalari bilan integratsiya qilinadiGoogle AI Mode endi uchinchi tomon ilovalari bilan integratsiya qilinadiBugun, 21:26Buyuk Britaniyada xavfli Scattered Spider xakerlik guruhi aʼzolari qamoqqa olindiBuyuk Britaniyada xavfli Scattered Spider xakerlik guruhi aʼzolari qamoqqa olindiBugun, 21:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi