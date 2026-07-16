Moore Threads kompaniyasi AI Cube ixcham kompyuterini taqdim etdi

·28·Texno
Moore Threads kompaniyasi AI Cube ixcham kompyuterini taqdim etdi

Xitoyning Moore Threads texnologik kompaniyasi sunʼiy intellekt imkoniyatlariga ixtisoslashgan yangi avlod mini-PK — AI Cube qurilmasini rasman sotuvga chiqardi. Ushbu ixcham "kubik" nafaqat oʻzining nostandart dizayni, balki kuchli texnik koʻrsatkichlari, xususan, 12 terabaytgacha kengaytirish mumkin boʻlgan xotira tizimi bilan soha mutaxassislari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning asosi sifatida kompaniyaning oʻz ishlanmasi boʻlgan, MUSA arxitekturasiga asoslangan Yangtze bir kristalli tizimi (SoC) tanlangan. Ushbu chip markaziy protsessor (maksimal chastotasi 2,65 GGs), grafik protsessor va maxsus neyron tezlatkichni oʻzida birlashtiradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizimning sunʼiy intellekt bloki 50 TOPS unumdorlikka ega boʻlib, bu murakkab hisob-kitoblarni mahalliy darajada bajarish imkonini beradi.

Xotira masalasida AI Cube zamonaviy standartlarga toʻla javob beradi. Qurilma 32 GB hajmli LPDDR5X operativ xotira bilan jihozlangan. Maʼlumotlarni saqlash uchun esa standart 1 TB hajmli PCIe 4.0 SSD oʻrnatilgan boʻlib, ikkita qoʻshimcha M.2 slotlari yordamida umumiy xotira hajmini hayratlanarli 12 TB gacha yetkazish mumkin. Bu kabi koʻrsatkich odatda katta hajmli serverlar yoki ishchi stansiyalar uchun xosdir.

Sunʼiy intellekt va multimedia imkoniyatlari

Yangi mini-PKning asosiy oʻziga xosligi — unga oʻrnatilgan Wheat Intelligence Agent deb nomlangan sunʼiy intellekt yordamchisidir. Ushbu agent 90 dan ortiq tizim vositalarini va 60 dan ziyod ixtisoslashgan funksiyalarni oʻz ichiga oladi. U 36 tadan ortiq mashhur ilovalar bilan ishlay oladi hamda foydalanuvchining ovozli yoki matnli soʻrovlari asosida marshrutlarni rejalashtirishdan tortib, fayllarni boshqarishgacha boʻlgan vazifalarni bajaradi.

Korpus dizayni ham eʼtibordan chetda qolmagan. Oʻlchamlari 125 x 125 x 135 mm boʻlgan qurilma aviatsiya alyuminiyidan ishlangan va ogʻirligi taxminan 1,16 kg ni tashkil etadi. Multimedia imkoniyatlari uchun toʻrtta mikrofondan iborat massiv hamda har biri 5 W quvvatga ega ikkita stereo dinamik oʻrnatilgan. Bu esa AI Cube qurilmasidan qoʻshimcha akustik tizimlarsiz ham videoaloqa va koʻngilochar maqsadlarda foydalanish imkonini beradi.

Tashqi qurilmalarni ulash uchun AI Cube quyidagi interfeyslarni taqdim etadi:

  • Toʻrtta toʻliq funksiyali USB-C porti;
  • Ikkita USB-A porti;
  • RJ45 tarmoq ulagichi;
  • Wi-Fi 6 va Bluetooth 5.2 simsiz aloqa modullari.

Hozirda AI Cube Xitoyning JD.com platformasida 10 999 yuan (taxminan 1620 AQSH dollari) narxida sotilmoqda. Oʻzbekiston bozorida bunday turdagi ixcham va kuchli kompyuterlar odatda grafik dizaynerlar, dasturchilar va sunʼiy intellekt texnologiyalari bilan ishlovchi mutaxassislar orasida yuqori baholanadi. Moore Threads mahsulotining global bozorga chiqish muddati hozircha ochiqlanmagan.

Moore ThreadsAI CubeMini-PKSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqdaUber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqdaBugun, 22:27Beehiiv platformasi yangilandi: Endi obunachilar oʻzaro muloqot qilishi va AI yordamidan foydalanishi mumkinBeehiiv platformasi yangilandi: Endi obunachilar oʻzaro muloqot qilishi va AI yordamidan foydalanishi mumkinBugun, 22:23Google oʻzining NotebookLM xizmatini Gemini Notebook deb qayta nomladiGoogle oʻzining NotebookLM xizmatini Gemini Notebook deb qayta nomladiBugun, 21:57X platformasi kontent oʻgʻrilariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Daromadlar egalariga qaytariladiX platformasi kontent oʻgʻrilariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Daromadlar egalariga qaytariladiBugun, 21:56Xiaomi kompaniyasining yangi Redmi 17 4G smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldiXiaomi kompaniyasining yangi Redmi 17 4G smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldiBugun, 21:27Google AI Mode endi uchinchi tomon ilovalari bilan integratsiya qilinadiGoogle AI Mode endi uchinchi tomon ilovalari bilan integratsiya qilinadiBugun, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi