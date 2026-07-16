Moore Threads kompaniyasi AI Cube ixcham kompyuterini taqdim etdi
Xitoyning Moore Threads texnologik kompaniyasi sunʼiy intellekt imkoniyatlariga ixtisoslashgan yangi avlod mini-PK — AI Cube qurilmasini rasman sotuvga chiqardi. Ushbu ixcham "kubik" nafaqat oʻzining nostandart dizayni, balki kuchli texnik koʻrsatkichlari, xususan, 12 terabaytgacha kengaytirish mumkin boʻlgan xotira tizimi bilan soha mutaxassislari eʼtiborini tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning asosi sifatida kompaniyaning oʻz ishlanmasi boʻlgan, MUSA arxitekturasiga asoslangan Yangtze bir kristalli tizimi (SoC) tanlangan. Ushbu chip markaziy protsessor (maksimal chastotasi 2,65 GGs), grafik protsessor va maxsus neyron tezlatkichni oʻzida birlashtiradi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tizimning sunʼiy intellekt bloki 50 TOPS unumdorlikka ega boʻlib, bu murakkab hisob-kitoblarni mahalliy darajada bajarish imkonini beradi.
Xotira masalasida AI Cube zamonaviy standartlarga toʻla javob beradi. Qurilma 32 GB hajmli LPDDR5X operativ xotira bilan jihozlangan. Maʼlumotlarni saqlash uchun esa standart 1 TB hajmli PCIe 4.0 SSD oʻrnatilgan boʻlib, ikkita qoʻshimcha M.2 slotlari yordamida umumiy xotira hajmini hayratlanarli 12 TB gacha yetkazish mumkin. Bu kabi koʻrsatkich odatda katta hajmli serverlar yoki ishchi stansiyalar uchun xosdir.
Sunʼiy intellekt va multimedia imkoniyatlariYangi mini-PKning asosiy oʻziga xosligi — unga oʻrnatilgan Wheat Intelligence Agent deb nomlangan sunʼiy intellekt yordamchisidir. Ushbu agent 90 dan ortiq tizim vositalarini va 60 dan ziyod ixtisoslashgan funksiyalarni oʻz ichiga oladi. U 36 tadan ortiq mashhur ilovalar bilan ishlay oladi hamda foydalanuvchining ovozli yoki matnli soʻrovlari asosida marshrutlarni rejalashtirishdan tortib, fayllarni boshqarishgacha boʻlgan vazifalarni bajaradi.
Korpus dizayni ham eʼtibordan chetda qolmagan. Oʻlchamlari 125 x 125 x 135 mm boʻlgan qurilma aviatsiya alyuminiyidan ishlangan va ogʻirligi taxminan 1,16 kg ni tashkil etadi. Multimedia imkoniyatlari uchun toʻrtta mikrofondan iborat massiv hamda har biri 5 W quvvatga ega ikkita stereo dinamik oʻrnatilgan. Bu esa AI Cube qurilmasidan qoʻshimcha akustik tizimlarsiz ham videoaloqa va koʻngilochar maqsadlarda foydalanish imkonini beradi.
Tashqi qurilmalarni ulash uchun AI Cube quyidagi interfeyslarni taqdim etadi:
- Toʻrtta toʻliq funksiyali USB-C porti;
- Ikkita USB-A porti;
- RJ45 tarmoq ulagichi;
- Wi-Fi 6 va Bluetooth 5.2 simsiz aloqa modullari.
Hozirda AI Cube Xitoyning JD.com platformasida 10 999 yuan (taxminan 1620 AQSH dollari) narxida sotilmoqda. Oʻzbekiston bozorida bunday turdagi ixcham va kuchli kompyuterlar odatda grafik dizaynerlar, dasturchilar va sunʼiy intellekt texnologiyalari bilan ishlovchi mutaxassislar orasida yuqori baholanadi. Moore Threads mahsulotining global bozorga chiqish muddati hozircha ochiqlanmagan.
…