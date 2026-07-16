Grin-karta olishga $100 minglik to‘siq: Tramp yangi moliyaviy talab joriy etmoqchi
AQSHda qonuniy immigratsiyani cheklash bo‘yicha navbatdagi qat’iy chora muhokama qilinmoqda. Prezident Donald Tramp ma’muriyati Amerika konsulliklari orqali grin-karta (Green Card) olmoqchi bo‘lgan ayrim xorij fuqarolari uchun 100 ming dollar miqdorida moliyaviy garov (depozit) joriy etish imkoniyatini o‘rganmoqda. Bu haqda nufuzli The Wall Street Journal (WSJ) nashri ushbu rejadan xabardor manbalariga tayanib xabar berdi.
Zamin.uz kutilayotgan ushbu qat’iy talab va uning ortida turgan maqsadlar tafsilotlarini taqdim etadi.
Yangi tashabbusdan ko‘zlangan asosiy maqsad nima?
AQSH Davlat departamenti tomonidan ishlab chiqilayotgan ushbu loyiha qonuniy migratsiya tizimini isloh qilish va nazoratni kuchaytirishga qaratilgan keng ko‘lamli kampaniyaning bir qismidir. Undan ko‘zlangan asosiy maqsadlar quyidagilardan iborat:
Moliyaviy imkoniyati cheklangan shaxslar oqimini kamaytirish: Iqtisodiy jihatdan AQSHda o‘zini ta’minlay olmaydigan migrantlarning mamlakatga kirishini cheklash.
Mustaqillik kafolati: Yangi immigrantlarning davlat nafaqalari va ijtimoiy yordam tizimiga tayanib qolmasdan, o‘zlarini mustaqil ta’minlay olishini kafolatlash.
Soliq to‘lovchilarni himoya qilish: Amerikalik soliq to‘lovchilarning mablag‘larini tejash va mahalliy ijtimoiy tizimlarga tushadigan moliyaviy yukni yengillashtirish.
100 ming dollarlik garov tizimi qanday ishlaydi?
Loyiha mualliflarining fikriga ko‘ra, bu mablag‘ doimiy emas, balki vaqtinchalik va qaytariladigan xarakterda bo‘ladi.
Qaytarish mexanizmi: Agar grin-karta sohibi AQSHga kelganidan so‘ng bir necha yil davomida davlatdan ijtimoiy nafaqalar olmasdan yashasa, ya’ni tizim uchun «jamiyatga yuk» (public charge) bo‘lib qolmasa, ushbu 100 ming dollarlik garov puli unga to‘liq qaytarib beriladi.
Biroq, ekspertlarning fikricha, ushbu depozit qaytariladigan bo‘lsa-da, uning miqdori o‘ta yuqoriligi sababli ko‘pchilik o‘rta va quyi qatlam vakillari uchun u yengib o‘tib bo‘lmas to‘siqqa aylanadi.
Ikki xil qarash: Tarafdorlar va tanqidchilar bahsi
Ushbu taklif AQSH siyosiy va jamoatchilik doiralarida qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘lmoqda.
Islohot tarafdorlari nima demoqda?
Yangilik tanqidchilari nima demoqda?
Iqtisodiyotni himoya qilish: AQSH ijtimoiy ta’minot tizimining ortiqcha yuklama tufayli inqirozga uchrashini oldini oladi.
Kamsitish (diskriminatsiya): Bu talab faqat boy immigrantlarga yo‘l ochib, oddiy mehnatkashlar uchun eshiklarni butunlay yopadi.
Mas’uliyatli migratsiya: Mamlakatga faqat real moliyaviy asosga va o‘z-o‘zini ta’minlash imkoniyatiga ega bo‘lgan insonlar kelishini ta’minlaydi.
Rivojlanayotgan davlatlarga zarba: Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi davlatlaridan iqtidorli, lekin yirik sarmoyasi bo‘lmagan mutaxassislarning yo‘lini to‘sadi.
Qaror qachon kuchga kirishi mumkin?
Hozirgi vaqtda ushbu tartib faqat muhokama bosqichida turibdi va Davlat departamenti tomonidan qayta ishlanmoqda. Ekspertlarning ta’kidlashicha, yakuniy qaror yaqin oylar ichida qabul qilinishi va Tramp ma’muriyatining AQSH immigratsiya tizimini kompleks isloh qilish dasturining muhim qismiga aylanishi mumkin.
…