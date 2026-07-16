Grin-karta olishga $100 minglik to‘siq: Tramp yangi moliyaviy talab joriy etmoqchi

·29·Dunyo
Grin-karta olishga $100 minglik to‘siq: Tramp yangi moliyaviy talab joriy etmoqchi

AQSHda qonuniy immigratsiyani cheklash bo‘yicha navbatdagi qat’iy chora muhokama qilinmoqda. Prezident Donald Tramp ma’muriyati Amerika konsulliklari orqali grin-karta (Green Card) olmoqchi bo‘lgan ayrim xorij fuqarolari uchun 100 ming dollar miqdorida moliyaviy garov (depozit) joriy etish imkoniyatini o‘rganmoqda. Bu haqda nufuzli The Wall Street Journal (WSJ) nashri ushbu rejadan xabardor manbalariga tayanib xabar berdi.

Zamin.uz kutilayotgan ushbu qat’iy talab va uning ortida turgan maqsadlar tafsilotlarini taqdim etadi.

Yangi tashabbusdan ko‘zlangan asosiy maqsad nima?

AQSH Davlat departamenti tomonidan ishlab chiqilayotgan ushbu loyiha qonuniy migratsiya tizimini isloh qilish va nazoratni kuchaytirishga qaratilgan keng ko‘lamli kampaniyaning bir qismidir. Undan ko‘zlangan asosiy maqsadlar quyidagilardan iborat:

  • Moliyaviy imkoniyati cheklangan shaxslar oqimini kamaytirish: Iqtisodiy jihatdan AQSHda o‘zini ta’minlay olmaydigan migrantlarning mamlakatga kirishini cheklash.

  • Mustaqillik kafolati: Yangi immigrantlarning davlat nafaqalari va ijtimoiy yordam tizimiga tayanib qolmasdan, o‘zlarini mustaqil ta’minlay olishini kafolatlash.

  • Soliq to‘lovchilarni himoya qilish: Amerikalik soliq to‘lovchilarning mablag‘larini tejash va mahalliy ijtimoiy tizimlarga tushadigan moliyaviy yukni yengillashtirish.

100 ming dollarlik garov tizimi qanday ishlaydi?

Loyiha mualliflarining fikriga ko‘ra, bu mablag‘ doimiy emas, balki vaqtinchalik va qaytariladigan xarakterda bo‘ladi.

Qaytarish mexanizmi: Agar grin-karta sohibi AQSHga kelganidan so‘ng bir necha yil davomida davlatdan ijtimoiy nafaqalar olmasdan yashasa, ya’ni tizim uchun «jamiyatga yuk» (public charge) bo‘lib qolmasa, ushbu 100 ming dollarlik garov puli unga to‘liq qaytarib beriladi.

Biroq, ekspertlarning fikricha, ushbu depozit qaytariladigan bo‘lsa-da, uning miqdori o‘ta yuqoriligi sababli ko‘pchilik o‘rta va quyi qatlam vakillari uchun u yengib o‘tib bo‘lmas to‘siqqa aylanadi.

Ikki xil qarash: Tarafdorlar va tanqidchilar bahsi

Ushbu taklif AQSH siyosiy va jamoatchilik doiralarida qizg‘in bahs-munozaralarga sabab bo‘lmoqda.

Islohot tarafdorlari nima demoqda?

Yangilik tanqidchilari nima demoqda?

Iqtisodiyotni himoya qilish: AQSH ijtimoiy ta’minot tizimining ortiqcha yuklama tufayli inqirozga uchrashini oldini oladi.

Kamsitish (diskriminatsiya): Bu talab faqat boy immigrantlarga yo‘l ochib, oddiy mehnatkashlar uchun eshiklarni butunlay yopadi.

Mas’uliyatli migratsiya: Mamlakatga faqat real moliyaviy asosga va o‘z-o‘zini ta’minlash imkoniyatiga ega bo‘lgan insonlar kelishini ta’minlaydi.

Rivojlanayotgan davlatlarga zarba: Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi davlatlaridan iqtidorli, lekin yirik sarmoyasi bo‘lmagan mutaxassislarning yo‘lini to‘sadi.

Qaror qachon kuchga kirishi mumkin?

Hozirgi vaqtda ushbu tartib faqat muhokama bosqichida turibdi va Davlat departamenti tomonidan qayta ishlanmoqda. Ekspertlarning ta’kidlashicha, yakuniy qaror yaqin oylar ichida qabul qilinishi va Tramp ma’muriyatining AQSH immigratsiya tizimini kompleks isloh qilish dasturining muhim qismiga aylanishi mumkin.

Donald TrumpAQSHZamin.uzThe Wall Street JournalUS Department of State
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tramp Eronga rahmat aytdi: amerikalik ayol nega ozod qilindi?Tramp Eronga rahmat aytdi: amerikalik ayol nega ozod qilindi?Bugun, 22:22Oyga olib chiqilgan SSSR bayrog‘i rekord narxda sotildiOyga olib chiqilgan SSSR bayrog‘i rekord narxda sotildiBugun, 22:14Rossiya va Ukraina yana harbiylar jasadlarini almashdiRossiya va Ukraina yana harbiylar jasadlarini almashdiBugun, 22:02Ukrainada yangi bosh vazir: Koretskiyni 289 deputat qo‘lladiUkrainada yangi bosh vazir: Koretskiyni 289 deputat qo‘lladiBugun, 21:55Qirg‘izistonda kutilmagan siyosiy bayonot: Qamchibek Tashiyev poygadan chiqdiQirg‘izistonda kutilmagan siyosiy bayonot: Qamchibek Tashiyev poygadan chiqdiBugun, 21:41Messi cho‘miltirgan chaqaloq endi unga qarshi maydonga tushadiMessi cho‘miltirgan chaqaloq endi unga qarshi maydonga tushadiBugun, 21:29
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi