Xiaomi kompaniyasining yangi Redmi 17 4G smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldi
Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining hamyonbop smartfonlar qatorini yangilashga tayyorgarlik koʻrmoqda. Internet tarmogʻida hali rasman eʼlon qilinmagan Redmi 17 4G modelining sifatli renderlari va texnik xususiyatlari paydo boʻldi. Ushbu qurilma oʻzining rekord darajadagi akkumulyator sigʻimi va yangilangan dizayni bilan byudjet segmentida yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi model tashqi koʻrinishidan oʻzidan oldingi Redmi 15 4G versiyasidan sezilarli farq qiladi. Qurilmaning orqa panelidagi kameralar bloki kengaytirilgan boʻlib, u yerda dekorativ element oʻrniga maxsus yorugʻlik halqasi oʻrnatilgan. Smartfon kamida toʻrtta rangda — koʻk, qora, yashil va binafsha ranglarda sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan.
Texnik imkoniyatlar va displeyRedmi 17 4G modeli 6,9 dyuymli ulkan LCD-displey bilan jihozlanadi. Garchi ekran aniqligi HD+ (1600 x 720 piksel) darajasida boʻlsa-da, tasvirning silliqligini taʼminlovchi 120 Hz yangilanish chastotasi foydalanuvchilar uchun ayni muddao boʻladi. Bu kabi yuqori chastota odatda qimmatroq modellarda uchrashi hisobga olinsa, yangi Redmi oʻz toifasida raqobatbardoshligini oshiradi.
Qurilmaning unumdorligi uchun MediaTek Helio G91 Ultra protsessori masʼul boʻladi. Dasturiy taʼminot borasida esa Xiaomi katta sakrashni amalga oshirmoqda: smartfon Android 16 bazasidagi eng soʻnggi HyperOS 3.0 operatsion tizimida ishlashi kutilmoqda. Xotira konfiguratsiyasi boʻyicha foydalanuvchilarga 4 yoki 6 GB tezkor xotira (RAM) hamda 128 yoki 256 GB ichki xotira variantlari taklif etiladi.
Avtonomlik va narx siyosatiSmartfonning eng kuchli jihati uning quvvat manbaidir. Redmi 17 4G sigʻimi 7500 mA·soat boʻlgan akkumulyator bilan taʼminlanadi, bu esa faol foydalanilganda ham bir necha kunlik avtonomlikni kafolatlaydi. Shuningdek, qurilma 45 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Taqqoslash uchun, oldingi avlodda 7000 mA·soat batareya va 33 W zaryadlash tizimi mavjud edi.
Kamera imkoniyatlari ham byudjet segmentiga mos ravishda shakllantirilgan:
- Asosiy kamera: 50 Mp sensor va qoʻshimcha yordamchi datchik;
- Old kamera: 8 Mp aniqlikdagi selfi-modul.
…