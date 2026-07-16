Xiaomi kompaniyasining yangi Redmi 17 4G smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldi

·28·Texno
Xiaomi kompaniyasining yangi Redmi 17 4G smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldi

Xitoyning texnologik giganti Xiaomi oʻzining hamyonbop smartfonlar qatorini yangilashga tayyorgarlik koʻrmoqda. Internet tarmogʻida hali rasman eʼlon qilinmagan Redmi 17 4G modelining sifatli renderlari va texnik xususiyatlari paydo boʻldi. Ushbu qurilma oʻzining rekord darajadagi akkumulyator sigʻimi va yangilangan dizayni bilan byudjet segmentida yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi model tashqi koʻrinishidan oʻzidan oldingi Redmi 15 4G versiyasidan sezilarli farq qiladi. Qurilmaning orqa panelidagi kameralar bloki kengaytirilgan boʻlib, u yerda dekorativ element oʻrniga maxsus yorugʻlik halqasi oʻrnatilgan. Smartfon kamida toʻrtta rangda — koʻk, qora, yashil va binafsha ranglarda sotuvga chiqarilishi rejalashtirilgan.

Texnik imkoniyatlar va displey

Redmi 17 4G modeli 6,9 dyuymli ulkan LCD-displey bilan jihozlanadi. Garchi ekran aniqligi HD+ (1600 x 720 piksel) darajasida boʻlsa-da, tasvirning silliqligini taʼminlovchi 120 Hz yangilanish chastotasi foydalanuvchilar uchun ayni muddao boʻladi. Bu kabi yuqori chastota odatda qimmatroq modellarda uchrashi hisobga olinsa, yangi Redmi oʻz toifasida raqobatbardoshligini oshiradi.

Qurilmaning unumdorligi uchun MediaTek Helio G91 Ultra protsessori masʼul boʻladi. Dasturiy taʼminot borasida esa Xiaomi katta sakrashni amalga oshirmoqda: smartfon Android 16 bazasidagi eng soʻnggi HyperOS 3.0 operatsion tizimida ishlashi kutilmoqda. Xotira konfiguratsiyasi boʻyicha foydalanuvchilarga 4 yoki 6 GB tezkor xotira (RAM) hamda 128 yoki 256 GB ichki xotira variantlari taklif etiladi.

Avtonomlik va narx siyosati

Smartfonning eng kuchli jihati uning quvvat manbaidir. Redmi 17 4G sigʻimi 7500 mA·soat boʻlgan akkumulyator bilan taʼminlanadi, bu esa faol foydalanilganda ham bir necha kunlik avtonomlikni kafolatlaydi. Shuningdek, qurilma 45 W quvvatga ega tezkor zaryadlash texnologiyasini qoʻllab-quvvatlaydi. Taqqoslash uchun, oldingi avlodda 7000 mA·soat batareya va 33 W zaryadlash tizimi mavjud edi.

Kamera imkoniyatlari ham byudjet segmentiga mos ravishda shakllantirilgan:

  • Asosiy kamera: 50 Mp sensor va qoʻshimcha yordamchi datchik;
  • Old kamera: 8 Mp aniqlikdagi selfi-modul.
Dastlabki taxminlarga koʻra, Redmi 17 4G modelining 4/128 GB xotirali talqini Yevropa bozorida taxminan 250 yevro atrofida baholanadi. 256 GB xotiraga ega kuchaytirilgan versiya uchun esa xaridorlar taxminan 280 yevro toʻlashlariga toʻgʻri keladi. Oʻzbekiston bozoriga ushbu model rasmiy eʼlon qilinganidan soʻng qisqa muddatlarda kirib kelishi va hamyonbop narxi tufayli ommalashishi kutilmoqda.

XiaomiRedmiTexnologiyaSmartfonHyperOS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqdaUber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqdaBugun, 22:27Beehiiv platformasi yangilandi: Endi obunachilar oʻzaro muloqot qilishi va AI yordamidan foydalanishi mumkinBeehiiv platformasi yangilandi: Endi obunachilar oʻzaro muloqot qilishi va AI yordamidan foydalanishi mumkinBugun, 22:23Google oʻzining NotebookLM xizmatini Gemini Notebook deb qayta nomladiGoogle oʻzining NotebookLM xizmatini Gemini Notebook deb qayta nomladiBugun, 21:57X platformasi kontent oʻgʻrilariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Daromadlar egalariga qaytariladiX platformasi kontent oʻgʻrilariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Daromadlar egalariga qaytariladiBugun, 21:56Moore Threads kompaniyasi AI Cube ixcham kompyuterini taqdim etdiMoore Threads kompaniyasi AI Cube ixcham kompyuterini taqdim etdiBugun, 21:50Google AI Mode endi uchinchi tomon ilovalari bilan integratsiya qilinadiGoogle AI Mode endi uchinchi tomon ilovalari bilan integratsiya qilinadiBugun, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi