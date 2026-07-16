Qirg‘izistonda kutilmagan siyosiy bayonot: Qamchibek Tashiyev poygadan chiqdi

·48·Dunyo
Qirg‘izistonda kutilmagan siyosiy bayonot: Qamchibek Tashiyev poygadan chiqdi

Qo‘shni Qirg‘iziston siyosiy doiralarida navbatdagi shov-shuvli bayonot yangradi. Mamlakat Milliy xavfsizlik davlat qo‘mitasining (MXDQ) sobiq qudratli rahbari, general Qamchibek Tashiyev 2027 yilda bo‘lib o‘tadigan prezidentlik saylovlari borasidagi yakuniy qarorini e’lon qildi.

Zamin.uz ushbu kutilmagan bayonot va sobiq xavfsizlik rahbari atrofidagi so‘nggi voqealar tafsilotlarini taqdim etadi.

«Bergan so‘zimdan qaytmayman» — Generalning murojaati

So‘nggi paytlarda Qirg‘iziston ijtimoiy tarmoqlari va siyosiy kuluarlarida MXDQ sobiq raisi Qamchibek Tashiyevning bo‘lajak prezidentlik saylovlarida ishtirok etishi mumkinligi haqida turli mish-mishlar va yolg‘on xabarlar keskin ko‘paygan edi. Bunday taxminlarga chek qo‘yish maqsadida general xalqqa ochiq murojaat yo‘lladi. Murojaat matnini uning yaqin safdoshi, «Region» telekanalining sobiq direktori O‘tkurbek Rahmonov e’lon qildi.

Tashiyev o‘z bayonotida barcha mish-mishlarni butunlay rad etib, siyosiy pozitsiyasi qat’iy ekanini ma’lum qildi:

«Men 2027 yilgi prezidentlik saylovida ishtirok etmayman. Bu haqda bir necha bor aniq aytganman va general sifatida bergan so‘zimdan qaytmayman. Mening pozitsiyam o‘zgarmagan va o‘zgarmaydi ham», — deya ta’kidladi u.

Shu bilan birga, u amaldagi prezident Sadir Japarovni o‘z «do‘sti» deb atar ekan, saylovda aynan uni qo‘llab-quvvatlashini bildirdi. Sobiq MXDQ rahbarining fikricha, Japarov nomzodini qo‘llash orqali u mamlakat barqarorligi, davlat taraqqiyoti, xalq birligi va Qirg‘iziston kelajagi foydasiga tanlov qilmoqda.

Iste’fodan sud hukmigacha: Tashiyevning so‘nggi og‘ir yo‘li

Qamchibek Tashiyevning prezidentlik ambitsiyalaridan voz kechishi va Japarov bilan bir safda ekanini namoyish etishi bejiz emas. Sobiq kuchishlatar tizim rahbari uchun so‘nggi bir necha oy o‘ta murakkab va dramatik kechdi.

Quyidagi xronologiyada Tashiyevning lavozimdan ketishidan tortib, unga nisbatan chiqarilgan sud hukmigacha bo‘lgan jarayonlar aks etgan:

  • Lavozimdan ketish

2026 yil 10 fevral

Prezident Sadir Japarov Qamchibek Tashiyevning bosh vazir o‘rinbosari va MXDQ rahbari lavozimlaridan iste’fo berganini rasman e’lon qildi.

  • Ish qo‘zg‘atilishi

2026 yil aprel

Maxsus xizmatning sobiq qudratli rahbariga nisbatan bir qator ayblovlar bilan rasman jinoiy ish qo‘zg‘atilgani ma’lum bo‘ldi.

  • Sud hukmi va jazo

2026 yil iyul

Sud tomonidan Tashiyevga nisbatan yakuniy hukm o‘qildi. Unga ko‘ra, general to‘rt yilga ozodlikdan mahrum etildi. Biroq mahkum koloniyaga yuborilmaydigan bo‘ldi — qamoq jazosi uch yillik probatsiya nazorati bilan almashtirildi.

Ushbu vaziyatdan ko‘rinib turibdiki, Qirg‘iziston siyosiy maydonida kuchlar muvozanati va ittifoqchilik aloqalari yangi bosqichga chiqmoqda. Sobiq xavfsizlik rahbarining bu qarori 2027 yilgi prezidentlik kampaniyasi oldidan amaldagi davlat rahbari Sadir Japarovning pozitsiyasini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oyga olib chiqilgan SSSR bayrog‘i rekord narxda sotildiOyga olib chiqilgan SSSR bayrog‘i rekord narxda sotildiBugun, 22:14Rossiya va Ukraina yana harbiylar jasadlarini almashdiRossiya va Ukraina yana harbiylar jasadlarini almashdiBugun, 22:02Ukrainada yangi bosh vazir: Koretskiyni 289 deputat qo‘lladiUkrainada yangi bosh vazir: Koretskiyni 289 deputat qo‘lladiBugun, 21:55Grin-karta olishga $100 minglik to‘siq: Tramp yangi moliyaviy talab joriy etmoqchiGrin-karta olishga $100 minglik to‘siq: Tramp yangi moliyaviy talab joriy etmoqchiBugun, 21:49Messi cho‘miltirgan chaqaloq endi unga qarshi maydonga tushadiMessi cho‘miltirgan chaqaloq endi unga qarshi maydonga tushadiBugun, 21:29Jazoirdagi bolalar uyi yong‘inida 11 kishi halok bo‘ldiJazoirdagi bolalar uyi yong‘inida 11 kishi halok bo‘ldiBugun, 20:41
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi