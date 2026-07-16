Qirg‘izistonda kutilmagan siyosiy bayonot: Qamchibek Tashiyev poygadan chiqdi
Qo‘shni Qirg‘iziston siyosiy doiralarida navbatdagi shov-shuvli bayonot yangradi. Mamlakat Milliy xavfsizlik davlat qo‘mitasining (MXDQ) sobiq qudratli rahbari, general Qamchibek Tashiyev 2027 yilda bo‘lib o‘tadigan prezidentlik saylovlari borasidagi yakuniy qarorini e’lon qildi.
Zamin.uz ushbu kutilmagan bayonot va sobiq xavfsizlik rahbari atrofidagi so‘nggi voqealar tafsilotlarini taqdim etadi.
«Bergan so‘zimdan qaytmayman» — Generalning murojaati
So‘nggi paytlarda Qirg‘iziston ijtimoiy tarmoqlari va siyosiy kuluarlarida MXDQ sobiq raisi Qamchibek Tashiyevning bo‘lajak prezidentlik saylovlarida ishtirok etishi mumkinligi haqida turli mish-mishlar va yolg‘on xabarlar keskin ko‘paygan edi. Bunday taxminlarga chek qo‘yish maqsadida general xalqqa ochiq murojaat yo‘lladi. Murojaat matnini uning yaqin safdoshi, «Region» telekanalining sobiq direktori O‘tkurbek Rahmonov e’lon qildi.
Tashiyev o‘z bayonotida barcha mish-mishlarni butunlay rad etib, siyosiy pozitsiyasi qat’iy ekanini ma’lum qildi:
«Men 2027 yilgi prezidentlik saylovida ishtirok etmayman. Bu haqda bir necha bor aniq aytganman va general sifatida bergan so‘zimdan qaytmayman. Mening pozitsiyam o‘zgarmagan va o‘zgarmaydi ham», — deya ta’kidladi u.
Shu bilan birga, u amaldagi prezident Sadir Japarovni o‘z «do‘sti» deb atar ekan, saylovda aynan uni qo‘llab-quvvatlashini bildirdi. Sobiq MXDQ rahbarining fikricha, Japarov nomzodini qo‘llash orqali u mamlakat barqarorligi, davlat taraqqiyoti, xalq birligi va Qirg‘iziston kelajagi foydasiga tanlov qilmoqda.
Iste’fodan sud hukmigacha: Tashiyevning so‘nggi og‘ir yo‘li
Qamchibek Tashiyevning prezidentlik ambitsiyalaridan voz kechishi va Japarov bilan bir safda ekanini namoyish etishi bejiz emas. Sobiq kuchishlatar tizim rahbari uchun so‘nggi bir necha oy o‘ta murakkab va dramatik kechdi.
Quyidagi xronologiyada Tashiyevning lavozimdan ketishidan tortib, unga nisbatan chiqarilgan sud hukmigacha bo‘lgan jarayonlar aks etgan:
Lavozimdan ketish
2026 yil 10 fevral
Prezident Sadir Japarov Qamchibek Tashiyevning bosh vazir o‘rinbosari va MXDQ rahbari lavozimlaridan iste’fo berganini rasman e’lon qildi.
Ish qo‘zg‘atilishi
2026 yil aprel
Maxsus xizmatning sobiq qudratli rahbariga nisbatan bir qator ayblovlar bilan rasman jinoiy ish qo‘zg‘atilgani ma’lum bo‘ldi.
Sud hukmi va jazo
2026 yil iyul
Sud tomonidan Tashiyevga nisbatan yakuniy hukm o‘qildi. Unga ko‘ra, general to‘rt yilga ozodlikdan mahrum etildi. Biroq mahkum koloniyaga yuborilmaydigan bo‘ldi — qamoq jazosi uch yillik probatsiya nazorati bilan almashtirildi.
Ushbu vaziyatdan ko‘rinib turibdiki, Qirg‘iziston siyosiy maydonida kuchlar muvozanati va ittifoqchilik aloqalari yangi bosqichga chiqmoqda. Sobiq xavfsizlik rahbarining bu qarori 2027 yilgi prezidentlik kampaniyasi oldidan amaldagi davlat rahbari Sadir Japarovning pozitsiyasini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.
…