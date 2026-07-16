Google AI Mode endi uchinchi tomon ilovalari bilan integratsiya qilinadi
Google korporatsiyasi oʻzining sunʼiy intellektga asoslangan qidiruv tizimi — AI Mode imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi. Endilikda foydalanuvchilar nafaqat savollarga javob olishlari, balki ushbu tizim orqali tashqi ilovalar bilan bevosita muloqot qilishlari va muayyan vazifalarni bajarishlari mumkin boʻladi. Bu yangilanish Google ekotizimini yanada aqlli va funksional qilish yoʻlidagi muhim qadamdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgi bosqichda AI Mode tizimiga Canva, Instacart va YouTube kabi mashhur servislar ulandi. Bu shuni anglatadiki, foydalanuvchi endi bir ilovadan ikkinchisiga oʻtmasdan, sunʼiy intellekt yordamida dizayn yaratishi, mahsulotlar buyurtma qilishi yoki pleylistlarni shakllantirishi mumkin. TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, Google ushbu qadam orqali OpenAI tomonidan taqdim etilgan ChatGPT va Anthropic kompaniyasining Claude chat-botlari bilan raqobatda ustunlikka erishishni koʻzlamoqda.
Kundalik vazifalarni avtomatlashtirishYangi funksiyaning amaliy ahamiyati juda yuqori. Masalan, foydalanuvchi dam olish kunlari uchun bazm rejalashtirayotgan boʻlsa, AI Mode unga kerakli mahsulotlar roʻyxatini tuzib beradi va Instacart akkauntini ulash orqali barcha masalliqlarni toʻgʻridan-toʻgʻri savatchaga qoʻshib qoʻyadi. Xaridni yakunlash uchun esa birgina tasdiqlash tugmasini bosish kifoya qiladi.
Dizayn sohasida ishlovchilar uchun ham qulayliklar mavjud. Agar sizga biron-bir tadbir uchun flayer yoki taqdimot kerak boʻlsa, AI Mode orqali Canva servisidagi tayyor shablonlarni koʻzdan kechirishingiz va loyihani boshlashingiz mumkin. Shuningdek, bayramlar uchun maxsus musiqa toʻplamlarini tuzish va ularni bir zumda YouTube Music kutubxonasiga saqlash imkoniyati yaratildi.
Sunʼiy intellekt va shaxsiy maʼlumotlarGoogle joriy yil boshida Gemini ilovasi uchun uchinchi tomon servislarini ulash imkoniyatini eʼlon qilgan edi. Yangi AI Mode esa ushbu tajribani yanada takomillashtirdi. Tizim endilikda foydalanuvchining Gmail pochtasi va Google Photos xizmatidagi maʼlumotlarga tayanib, koʻproq shaxsiylashtirilgan javoblar qaytarish qobiliyatiga ega. Bu "Personal Intelligence" (shaxsiy intellekt) konsepsiyasining bir qismidir.
Bundan tashqari, yaqinda joriy etilgan funksiyalar yordamida AI Mode foydalanuvchiga yaqin atrofdagi doʻkonlarda kerakli mahsulot bor-yoʻqligini tekshirishda ham koʻmaklashmoqda. Qidiruv natijalarini yonma-yon oynada koʻrish va kontekstni yoʻqotmagan holda qoʻshimcha savollar berish imkoniyati foydalanuvchi tajribasini sezilarli darajada yaxshilaydi.
Hozirda ushbu yangilanishlar AQShdagi foydalanuvchilar uchun bosqichma-bosqich taqdim etilmoqda. Google vakillarining taʼkidlashicha, kompaniya hamkorlar doirasini kengaytirish ustida ishlamoqda va tez orada tizimga yana oʻnlab yangi ilovalar qoʻshilishi kutilmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu funksiyalarning global miqyosda yoyilishi raqamli yordamchilar bilan ishlash madaniyatini yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz.
…