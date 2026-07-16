Google AI Mode endi uchinchi tomon ilovalari bilan integratsiya qilinadi

·26·Texno
Google AI Mode endi uchinchi tomon ilovalari bilan integratsiya qilinadi

Google korporatsiyasi oʻzining sunʼiy intellektga asoslangan qidiruv tizimi — AI Mode imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirdi. Endilikda foydalanuvchilar nafaqat savollarga javob olishlari, balki ushbu tizim orqali tashqi ilovalar bilan bevosita muloqot qilishlari va muayyan vazifalarni bajarishlari mumkin boʻladi. Bu yangilanish Google ekotizimini yanada aqlli va funksional qilish yoʻlidagi muhim qadamdir. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi bosqichda AI Mode tizimiga Canva, Instacart va YouTube kabi mashhur servislar ulandi. Bu shuni anglatadiki, foydalanuvchi endi bir ilovadan ikkinchisiga oʻtmasdan, sunʼiy intellekt yordamida dizayn yaratishi, mahsulotlar buyurtma qilishi yoki pleylistlarni shakllantirishi mumkin. TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, Google ushbu qadam orqali OpenAI tomonidan taqdim etilgan ChatGPT va Anthropic kompaniyasining Claude chat-botlari bilan raqobatda ustunlikka erishishni koʻzlamoqda.

Kundalik vazifalarni avtomatlashtirish

Yangi funksiyaning amaliy ahamiyati juda yuqori. Masalan, foydalanuvchi dam olish kunlari uchun bazm rejalashtirayotgan boʻlsa, AI Mode unga kerakli mahsulotlar roʻyxatini tuzib beradi va Instacart akkauntini ulash orqali barcha masalliqlarni toʻgʻridan-toʻgʻri savatchaga qoʻshib qoʻyadi. Xaridni yakunlash uchun esa birgina tasdiqlash tugmasini bosish kifoya qiladi.

Dizayn sohasida ishlovchilar uchun ham qulayliklar mavjud. Agar sizga biron-bir tadbir uchun flayer yoki taqdimot kerak boʻlsa, AI Mode orqali Canva servisidagi tayyor shablonlarni koʻzdan kechirishingiz va loyihani boshlashingiz mumkin. Shuningdek, bayramlar uchun maxsus musiqa toʻplamlarini tuzish va ularni bir zumda YouTube Music kutubxonasiga saqlash imkoniyati yaratildi.

Sunʼiy intellekt va shaxsiy maʼlumotlar

Google joriy yil boshida Gemini ilovasi uchun uchinchi tomon servislarini ulash imkoniyatini eʼlon qilgan edi. Yangi AI Mode esa ushbu tajribani yanada takomillashtirdi. Tizim endilikda foydalanuvchining Gmail pochtasi va Google Photos xizmatidagi maʼlumotlarga tayanib, koʻproq shaxsiylashtirilgan javoblar qaytarish qobiliyatiga ega. Bu "Personal Intelligence" (shaxsiy intellekt) konsepsiyasining bir qismidir.

Bundan tashqari, yaqinda joriy etilgan funksiyalar yordamida AI Mode foydalanuvchiga yaqin atrofdagi doʻkonlarda kerakli mahsulot bor-yoʻqligini tekshirishda ham koʻmaklashmoqda. Qidiruv natijalarini yonma-yon oynada koʻrish va kontekstni yoʻqotmagan holda qoʻshimcha savollar berish imkoniyati foydalanuvchi tajribasini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Hozirda ushbu yangilanishlar AQShdagi foydalanuvchilar uchun bosqichma-bosqich taqdim etilmoqda. Google vakillarining taʼkidlashicha, kompaniya hamkorlar doirasini kengaytirish ustida ishlamoqda va tez orada tizimga yana oʻnlab yangi ilovalar qoʻshilishi kutilmoqda. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu funksiyalarning global miqyosda yoyilishi raqamli yordamchilar bilan ishlash madaniyatini yangi bosqichga olib chiqishi shubhasiz.

GoogleAI ModeSunʼiy IntellektTexnologiyaGemini
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google oʻzining NotebookLM xizmatini Gemini Notebook deb qayta nomladiGoogle oʻzining NotebookLM xizmatini Gemini Notebook deb qayta nomladiBugun, 21:57X platformasi kontent oʻgʻrilariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Daromadlar egalariga qaytariladiX platformasi kontent oʻgʻrilariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Daromadlar egalariga qaytariladiBugun, 21:56Moore Threads kompaniyasi AI Cube ixcham kompyuterini taqdim etdiMoore Threads kompaniyasi AI Cube ixcham kompyuterini taqdim etdiBugun, 21:50Xiaomi kompaniyasining yangi Redmi 17 4G smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldiXiaomi kompaniyasining yangi Redmi 17 4G smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldiBugun, 21:27Sunʼiy intellektga asoslangan Fora sayyohlik agentligi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiSunʼiy intellektga asoslangan Fora sayyohlik agentligi 1 milliard dollarlik “yunikorn”ga aylandiBugun, 21:24Buyuk Britaniyada xavfli Scattered Spider xakerlik guruhi aʼzolari qamoqqa olindiBuyuk Britaniyada xavfli Scattered Spider xakerlik guruhi aʼzolari qamoqqa olindiBugun, 21:00
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi