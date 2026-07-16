Google oʻzining NotebookLM xizmatini Gemini Notebook deb qayta nomladi

·23·Texno
Google oʻzining NotebookLM xizmatini Gemini Notebook deb qayta nomladi

Google korporatsiyasi oʻzining sunʼiy intellektga asoslangan mahsulotlarini yagona brend ostida birlashtirish strategiyasini davom ettirmoqda. Kompaniya tadqiqotchilar va talabalar orasida ommalashgan NotebookLM platformasini endilikda Gemini Notebook deb atashga qaror qildi. Bu oʻzgarish Google ekotizimidagi barcha sunʼiy intellekt vositalarini Gemini nomi ostida jamlash borasidagi navbatdagi qadam boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Dastlab 2023-yilda Google I/O konferensiyasida Project Tailwind nomi bilan tanishtirilgan ushbu loyiha qisqa vaqt ichida ulkan muvaffaqiyatga erishdi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, bugungi kunda ushbu mahsulotdan 30 milliondan ortiq foydalanuvchi va 600 mingdan ziyod tashkilotlar foydalanmoqda. Platformaning asosiy vazifasi foydalanuvchi taqdim etgan manbalar asosida maʼlumotlarni tahlil qilish va yangi kontent yaratishdan iborat.

Yangi imkoniyatlar va maʼlumotlar tahlili

Nom oʻzgarishi bilan bir qatorda, Google xizmatga muhim texnik yangilanishlarni ham kiritdi. Endilikda Gemini Notebook foydalanuvchilari maʼlumotlarni tahlil qilish uchun maxsus kodlarni ishga tushirish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu funksiya murakkab maʼlumotlar toʻplami bilan ishlashda va aniqroq natijalar olishda yordam beradi. Har bir daftar endi alohida xavfsiz konteyner sifatida ishlaydi, bu esa maʼlumotlar maxfiyligini taʼminlaydi.

Soʻnggi uch yil ichida ushbu vosita sezilarli darajada rivojlandi. U nafaqat matnlar bilan ishlash, balki interaktiv podkastlar yaratish, videolarni tahlil qilish va turli formatdagi fayllarni qoʻllab-quvvatlash imkoniyatiga ega boʻldi. NotebookLM muvaffaqiyati hatto boshqa startaplar va texnologik kompaniyalarni ham shunga oʻxshash podkast yaratish va tadqiqot vositalarini ishlab chiqishga undadi.

Yangi funksiyalar hozircha barcha uchun ochiq emas. Google AI Ultra pullik rejasi foydalanuvchilari hamda Workspace biznes mijozlari ushbu yangilanishlardan birinchilardan boʻlib foydalanishlari mumkin. Oddiy Pro foydalanuvchilari uchun esa yangi imkoniyatlar yaqin haftalar ichida taqdim etilishi kutilmoqda.

Kompaniyaning taʼkidlashicha, foydalanuvchilar oʻzlarining qaydlari va daftarlarini bevosita Gemini ilovasi orqali koʻrishlari mumkin. Tez orada qidiruv tizimidagi AI Mode orqali ham ushbu maʼlumotlarga kirish imkoniyati yaratiladi. Bu qadamlar Google oʻzining sunʼiy intellekt xizmatlarini kundalik ish jarayoniga yanada chuqurroq integratsiya qilayotganidan dalolat beradi.

GoogleGeminiNotebookLMSunʼiy intellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqdaUber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqdaBugun, 22:27Beehiiv platformasi yangilandi: Endi obunachilar oʻzaro muloqot qilishi va AI yordamidan foydalanishi mumkinBeehiiv platformasi yangilandi: Endi obunachilar oʻzaro muloqot qilishi va AI yordamidan foydalanishi mumkinBugun, 22:23X platformasi kontent oʻgʻrilariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Daromadlar egalariga qaytariladiX platformasi kontent oʻgʻrilariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Daromadlar egalariga qaytariladiBugun, 21:56Moore Threads kompaniyasi AI Cube ixcham kompyuterini taqdim etdiMoore Threads kompaniyasi AI Cube ixcham kompyuterini taqdim etdiBugun, 21:50Xiaomi kompaniyasining yangi Redmi 17 4G smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldiXiaomi kompaniyasining yangi Redmi 17 4G smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldiBugun, 21:27Google AI Mode endi uchinchi tomon ilovalari bilan integratsiya qilinadiGoogle AI Mode endi uchinchi tomon ilovalari bilan integratsiya qilinadiBugun, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi