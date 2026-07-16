Google oʻzining NotebookLM xizmatini Gemini Notebook deb qayta nomladi
Google korporatsiyasi oʻzining sunʼiy intellektga asoslangan mahsulotlarini yagona brend ostida birlashtirish strategiyasini davom ettirmoqda. Kompaniya tadqiqotchilar va talabalar orasida ommalashgan NotebookLM platformasini endilikda Gemini Notebook deb atashga qaror qildi. Bu oʻzgarish Google ekotizimidagi barcha sunʼiy intellekt vositalarini Gemini nomi ostida jamlash borasidagi navbatdagi qadam boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Dastlab 2023-yilda Google I/O konferensiyasida Project Tailwind nomi bilan tanishtirilgan ushbu loyiha qisqa vaqt ichida ulkan muvaffaqiyatga erishdi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, bugungi kunda ushbu mahsulotdan 30 milliondan ortiq foydalanuvchi va 600 mingdan ziyod tashkilotlar foydalanmoqda. Platformaning asosiy vazifasi foydalanuvchi taqdim etgan manbalar asosida maʼlumotlarni tahlil qilish va yangi kontent yaratishdan iborat.
Yangi imkoniyatlar va maʼlumotlar tahliliNom oʻzgarishi bilan bir qatorda, Google xizmatga muhim texnik yangilanishlarni ham kiritdi. Endilikda Gemini Notebook foydalanuvchilari maʼlumotlarni tahlil qilish uchun maxsus kodlarni ishga tushirish imkoniyatiga ega boʻladilar. Bu funksiya murakkab maʼlumotlar toʻplami bilan ishlashda va aniqroq natijalar olishda yordam beradi. Har bir daftar endi alohida xavfsiz konteyner sifatida ishlaydi, bu esa maʼlumotlar maxfiyligini taʼminlaydi.
Soʻnggi uch yil ichida ushbu vosita sezilarli darajada rivojlandi. U nafaqat matnlar bilan ishlash, balki interaktiv podkastlar yaratish, videolarni tahlil qilish va turli formatdagi fayllarni qoʻllab-quvvatlash imkoniyatiga ega boʻldi. NotebookLM muvaffaqiyati hatto boshqa startaplar va texnologik kompaniyalarni ham shunga oʻxshash podkast yaratish va tadqiqot vositalarini ishlab chiqishga undadi.
Yangi funksiyalar hozircha barcha uchun ochiq emas. Google AI Ultra pullik rejasi foydalanuvchilari hamda Workspace biznes mijozlari ushbu yangilanishlardan birinchilardan boʻlib foydalanishlari mumkin. Oddiy Pro foydalanuvchilari uchun esa yangi imkoniyatlar yaqin haftalar ichida taqdim etilishi kutilmoqda.
Kompaniyaning taʼkidlashicha, foydalanuvchilar oʻzlarining qaydlari va daftarlarini bevosita Gemini ilovasi orqali koʻrishlari mumkin. Tez orada qidiruv tizimidagi AI Mode orqali ham ushbu maʼlumotlarga kirish imkoniyati yaratiladi. Bu qadamlar Google oʻzining sunʼiy intellekt xizmatlarini kundalik ish jarayoniga yanada chuqurroq integratsiya qilayotganidan dalolat beradi.
…