X platformasi kontent oʻgʻrilariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Daromadlar egalariga qaytariladi

·23·Texno
X platformasi kontent oʻgʻrilariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Daromadlar egalariga qaytariladi

Ilon Maskka tegishli X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻi mualliflik huquqlarini himoya qilish va platformadagi daromad taqsimoti tizimini tartibga solish yoʻlida keskin choralarni eʼlon qildi. Kompaniya boshqa foydalanuvchilarning videolarini va matnli postlarini oʻzlashtirib, ular orqali pul ishlayotgan akkauntlarga qarshi kurashni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bu chora-tadbirlar nafaqat kontent oʻgʻirligini kamaytirish, balki haqiqiy ijodkorlarni ragʻbatlantirishni koʻzda tutadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

X muhandisi Kristofer Birning maʼlum qilishicha, platformaning Grok AI modelining yangi talqini endilikda koʻchirilgan kontentni avvalgiga qaraganda uch barobar samaraliroq aniqlash imkoniyatiga ega. Tizim nafaqat videolarni, balki virusli darajaga chiqqan matnli postlarni ham tahlil qiladi. Agar foydalanuvchi birovning videosiga suv belgilari (watermark) yoki soxta kirish qismlarini qoʻshib, uni oʻziniki qilib koʻrsatishga urinsa, ushbu postdan tushadigan barcha reklama daromadlari avtomatik ravishda asl muallifga yoʻnaltiriladi.

Sunʼiy intellekt va botlarga qarshi kurash

Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda kontent oʻgʻirlash koʻp hollarda avtomatlashtirilgan botlar yordamida amalga oshirilmoqda. X maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi sikl davomida 1,5 milliondan ortiq oʻgʻirlangan postlar aniqlangan. Ushbu yangi mexanizm tufayli 1 million dollardan ortiq mablagʻ oʻz egalariga qaytarilishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich platformadagi adolatli raqobat muhitini tiklash yoʻlidagi muhim qadamdir.

Shuningdek, kompaniya botlarga qarshi kurashni ham tezlashtirgan. Aprel oyidagi maʼlumotlarga koʻra, platforma har daqiqada oʻrtacha 208 ta botni aniqlab, bloklamoqda. Bu koʻrsatkich kundan-kunga oʻsib bormoqda, chunki sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan soxta akkauntlar ijtimoiy tarmoq ekotizimiga jiddiy zarar yetkazmoqda.

Likelar uchun „tuzoq“ qoʻyuvchilar jazolanadi

Yangi qoidalarga koʻra, faqat kontent oʻgʻirligi emas, balki sunʼiy ravishda faollikni oshirishga urinishlar (engagement bait) ham qattiq nazoratga olinadi. Masalan, „Kim javob yozsa, hammasiga obuna boʻlaman“ kabi vaʼdalar bilan auditoriya yigʻuvchi foydalanuvchilar daromad olish dasturidan chetlatiladi. Agar bunday holat uch marta takrorlansa, foydalanuvchining akkaunti butunlay bloklanishi mumkin.

X rahbariyati hatto eng mashhur blogerlarni ham bu borada ogohlantirgan. Masalan, dunyodagi eng boy yutuber MrBeast ham videolarni koʻrish uchun moliyaviy mukofotlar vaʼda qilgani sababli tanqidga uchragan edi. Platforma maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchilarni sunʼiy usullar bilan ushlab turish ijtimoiy tarmoq sifatini pasaytiradi.

Ushbu oʻzgarishlar X platformasini Instagram, Facebook va Reddit kabi raqobatchilari bilan bir qatorga qoʻyadi. Mazkur platformalar allaqachon kontentni qayta yuklashni (repost) aniqlovchi texnik vositalarni joriy qilgan edi. Endilikda X ham oʻzining video muharriri va ichki vositalari orqali original kontent yaratuvchilarni qoʻllab-quvvatlashni maqsad qilgan.

XIlon MaskIjtimoiy TarmoqKontentGrok AI
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqdaUber kompaniyasi Delivery Hero platformasini 14,8 milliard dollarga sotib olmoqdaBugun, 22:27Beehiiv platformasi yangilandi: Endi obunachilar oʻzaro muloqot qilishi va AI yordamidan foydalanishi mumkinBeehiiv platformasi yangilandi: Endi obunachilar oʻzaro muloqot qilishi va AI yordamidan foydalanishi mumkinBugun, 22:23Google oʻzining NotebookLM xizmatini Gemini Notebook deb qayta nomladiGoogle oʻzining NotebookLM xizmatini Gemini Notebook deb qayta nomladiBugun, 21:57Moore Threads kompaniyasi AI Cube ixcham kompyuterini taqdim etdiMoore Threads kompaniyasi AI Cube ixcham kompyuterini taqdim etdiBugun, 21:50Xiaomi kompaniyasining yangi Redmi 17 4G smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldiXiaomi kompaniyasining yangi Redmi 17 4G smartfoni taqdimotdan avval fosh boʻldiBugun, 21:27Google AI Mode endi uchinchi tomon ilovalari bilan integratsiya qilinadiGoogle AI Mode endi uchinchi tomon ilovalari bilan integratsiya qilinadiBugun, 21:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi