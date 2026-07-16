X platformasi kontent oʻgʻrilariga qarshi kurashni kuchaytirdi: Daromadlar egalariga qaytariladi
Ilon Maskka tegishli X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻi mualliflik huquqlarini himoya qilish va platformadagi daromad taqsimoti tizimini tartibga solish yoʻlida keskin choralarni eʼlon qildi. Kompaniya boshqa foydalanuvchilarning videolarini va matnli postlarini oʻzlashtirib, ular orqali pul ishlayotgan akkauntlarga qarshi kurashni yangi bosqichga olib chiqmoqda. Bu chora-tadbirlar nafaqat kontent oʻgʻirligini kamaytirish, balki haqiqiy ijodkorlarni ragʻbatlantirishni koʻzda tutadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
X muhandisi Kristofer Birning maʼlum qilishicha, platformaning Grok AI modelining yangi talqini endilikda koʻchirilgan kontentni avvalgiga qaraganda uch barobar samaraliroq aniqlash imkoniyatiga ega. Tizim nafaqat videolarni, balki virusli darajaga chiqqan matnli postlarni ham tahlil qiladi. Agar foydalanuvchi birovning videosiga suv belgilari (watermark) yoki soxta kirish qismlarini qoʻshib, uni oʻziniki qilib koʻrsatishga urinsa, ushbu postdan tushadigan barcha reklama daromadlari avtomatik ravishda asl muallifga yoʻnaltiriladi.
Sunʼiy intellekt va botlarga qarshi kurashHozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda kontent oʻgʻirlash koʻp hollarda avtomatlashtirilgan botlar yordamida amalga oshirilmoqda. X maʼlumotlariga koʻra, soʻnggi sikl davomida 1,5 milliondan ortiq oʻgʻirlangan postlar aniqlangan. Ushbu yangi mexanizm tufayli 1 million dollardan ortiq mablagʻ oʻz egalariga qaytarilishi kutilmoqda. Bu koʻrsatkich platformadagi adolatli raqobat muhitini tiklash yoʻlidagi muhim qadamdir.
Shuningdek, kompaniya botlarga qarshi kurashni ham tezlashtirgan. Aprel oyidagi maʼlumotlarga koʻra, platforma har daqiqada oʻrtacha 208 ta botni aniqlab, bloklamoqda. Bu koʻrsatkich kundan-kunga oʻsib bormoqda, chunki sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan soxta akkauntlar ijtimoiy tarmoq ekotizimiga jiddiy zarar yetkazmoqda.
Likelar uchun „tuzoq“ qoʻyuvchilar jazolanadiYangi qoidalarga koʻra, faqat kontent oʻgʻirligi emas, balki sunʼiy ravishda faollikni oshirishga urinishlar (engagement bait) ham qattiq nazoratga olinadi. Masalan, „Kim javob yozsa, hammasiga obuna boʻlaman“ kabi vaʼdalar bilan auditoriya yigʻuvchi foydalanuvchilar daromad olish dasturidan chetlatiladi. Agar bunday holat uch marta takrorlansa, foydalanuvchining akkaunti butunlay bloklanishi mumkin.
X rahbariyati hatto eng mashhur blogerlarni ham bu borada ogohlantirgan. Masalan, dunyodagi eng boy yutuber MrBeast ham videolarni koʻrish uchun moliyaviy mukofotlar vaʼda qilgani sababli tanqidga uchragan edi. Platforma maʼlumotiga koʻra, foydalanuvchilarni sunʼiy usullar bilan ushlab turish ijtimoiy tarmoq sifatini pasaytiradi.
Ushbu oʻzgarishlar X platformasini Instagram, Facebook va Reddit kabi raqobatchilari bilan bir qatorga qoʻyadi. Mazkur platformalar allaqachon kontentni qayta yuklashni (repost) aniqlovchi texnik vositalarni joriy qilgan edi. Endilikda X ham oʻzining video muharriri va ichki vositalari orqali original kontent yaratuvchilarni qoʻllab-quvvatlashni maqsad qilgan.
…