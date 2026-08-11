Harri Keyn faoliyatida ikkinchi marta Yevropa "Oltin butsasi"ni oladi

·65·Sport
Harri Keyn faoliyatida ikkinchi marta Yevropa "Oltin butsasi"ni oladi
Qisqacha

Bavariya hujumchisi Harri Keyn faoliyatida ikkinchi marta Yevropaning eng yaxshi to'purari uchun beriladigan "Oltin butsa" mukofotini oladi. U 2025–26-yilgi mavsumda Germaniya Bundesligasida 36 ta gol urib, 72 ochko bilan Erling Xoland va Kilian Mbappeni ortda qoldirdi. Mukofot futbolchiga 19-avgust kuni topshiriladi. Harri Keyn Bavariya safida barcha musobaqalarda jami 61 ta gol urib, klub tarixidagi mutlaq rekordni ham o'rnatdi.

Bavariya hujumchisi Harri Keyn Yevropaning eng kuchli toʻpurariga beriladigan nufuzli mukofot — "Oltin butsa"ni oʻz faoliyatida ikkinchi bor qabul qilib oladi. Goal.com xabar berishicha, Angliya terma jamoasi sardori yakunlangan mavsumdagi yorqin oʻyinlari hamda gollar yomgʻiri evaziga qitʼaning barcha chempionatlari orasida tengsiz deb topildi va bu sovrin unga 19-avgust kuni tantanali ravishda topshiriladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Futbolchining 2025–26-yilgi mavsumdagi statistik koʻrsatkichlari juda hayratlanarli. Harri Keyn Germaniya Bundesligasida raqiblar darvozasiga 36 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu natija reytingda 72 ochkoni keltirib chiqarib, unga Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland hamda oʻtgan mavsum gʻolibi boʻlgan Real Madrid vakili Kilian Mbappe kabi raqiblarini ortda qoldirib, faxrli birinchi oʻrinni egallashni taʼminladi.

Rekordlar va tarixiy mavsum

Ushbu muvaffaqiyat Tottenxemning sobiq hujumchisi uchun faoliyatidagi ikkinchi "Oltin butsa" boʻlib tarixga kirmoqda. U ilk bor 2023–24-yilgi mavsumda ham tengsiz edi. Qolaversa, tajribali forvard Bavariya safida barcha musobaqalarni qoʻshib hisoblaganda jami 61 ta gol kiritib, mutlaq rekord oʻrnatdi va nemis klubi safidagi oʻyinlari bilan butun dunyoda eʼtirof qozondi.

Bundesliga ijrochi direktori Mark Lens futbolchining Germaniya chempionatidagi taʼsiriga yuqori baho berdi. Liganing rasmiy saytiga bergan intervyusida u shunday dedi: «Harri Keyn oʻzining yuqori darajadagi oʻyinlari bilan koʻp yillardan buyon Bundesliga va xalqaro futbol qiyofasini belgilab kelmoqda. Oʻtgan mavsumdagi 36 ta gol uning oʻtkir tuygʻusi va mahoratini yana bir bor isbotladi».

Germaniya futboli yetakchiligi

Taʼkidlash joizki, kuchli toʻpurarlar safida nafaqat Harri Keyn, balki boshqa Bundesliga vakillari ham munosib oʻrin egallashdi. Shtutgart hujumchisi Deniz Undav yakuniy reytingda kuchli oʻnlikka kirib, 9-pogʻonani egallagan boʻlsa, Borussiya Dortmund vakili Seru Girassi 13-oʻrindan joy oldi. Bu koʻrsatkichlar Germaniya chempionati Yevropaning eng sermahsul hujumchilari uchun asosiy manzil boʻlib qolayotganini koʻrsatadi.

"Oltin butsa" tarixi nemis futboli bilan uzviy bogʻliq boʻlib, Harri Keyn oʻzining bu natijasi bilan Gerd Myuller hamda Robert Levandovski kabi afsonaviy toʻpurarlar izidan bormoqda. Ular ham oʻz vaqtida Germaniya chempionatida porlab, mazkur mukofotga sazovor boʻlishgandi va hozirda ingliz hujumchisi bu yuqori standartlarni muvaffaqiyatli davom ettirmoqda.

Harri KeynBavariyaOltin butsaBundesligaErling Xoland
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiJon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiBugun, 18:38Arsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiArsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiBugun, 18:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)