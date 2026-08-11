Harri Keyn faoliyatida ikkinchi marta Yevropa "Oltin butsasi"ni oladi
Bavariya hujumchisi Harri Keyn faoliyatida ikkinchi marta Yevropaning eng yaxshi to'purari uchun beriladigan "Oltin butsa" mukofotini oladi. U 2025–26-yilgi mavsumda Germaniya Bundesligasida 36 ta gol urib, 72 ochko bilan Erling Xoland va Kilian Mbappeni ortda qoldirdi. Mukofot futbolchiga 19-avgust kuni topshiriladi. Harri Keyn Bavariya safida barcha musobaqalarda jami 61 ta gol urib, klub tarixidagi mutlaq rekordni ham o'rnatdi.
Bavariya hujumchisi Harri Keyn Yevropaning eng kuchli toʻpurariga beriladigan nufuzli mukofot — "Oltin butsa"ni oʻz faoliyatida ikkinchi bor qabul qilib oladi. Goal.com xabar berishicha, Angliya terma jamoasi sardori yakunlangan mavsumdagi yorqin oʻyinlari hamda gollar yomgʻiri evaziga qitʼaning barcha chempionatlari orasida tengsiz deb topildi va bu sovrin unga 19-avgust kuni tantanali ravishda topshiriladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Futbolchining 2025–26-yilgi mavsumdagi statistik koʻrsatkichlari juda hayratlanarli. Harri Keyn Germaniya Bundesligasida raqiblar darvozasiga 36 ta gol urishga muvaffaq boʻldi. Bu natija reytingda 72 ochkoni keltirib chiqarib, unga Manchester Siti hujumchisi Erling Xoland hamda oʻtgan mavsum gʻolibi boʻlgan Real Madrid vakili Kilian Mbappe kabi raqiblarini ortda qoldirib, faxrli birinchi oʻrinni egallashni taʼminladi.
Rekordlar va tarixiy mavsumUshbu muvaffaqiyat Tottenxemning sobiq hujumchisi uchun faoliyatidagi ikkinchi "Oltin butsa" boʻlib tarixga kirmoqda. U ilk bor 2023–24-yilgi mavsumda ham tengsiz edi. Qolaversa, tajribali forvard Bavariya safida barcha musobaqalarni qoʻshib hisoblaganda jami 61 ta gol kiritib, mutlaq rekord oʻrnatdi va nemis klubi safidagi oʻyinlari bilan butun dunyoda eʼtirof qozondi.
Bundesliga ijrochi direktori Mark Lens futbolchining Germaniya chempionatidagi taʼsiriga yuqori baho berdi. Liganing rasmiy saytiga bergan intervyusida u shunday dedi: «Harri Keyn oʻzining yuqori darajadagi oʻyinlari bilan koʻp yillardan buyon Bundesliga va xalqaro futbol qiyofasini belgilab kelmoqda. Oʻtgan mavsumdagi 36 ta gol uning oʻtkir tuygʻusi va mahoratini yana bir bor isbotladi».
Germaniya futboli yetakchiligiTaʼkidlash joizki, kuchli toʻpurarlar safida nafaqat Harri Keyn, balki boshqa Bundesliga vakillari ham munosib oʻrin egallashdi. Shtutgart hujumchisi Deniz Undav yakuniy reytingda kuchli oʻnlikka kirib, 9-pogʻonani egallagan boʻlsa, Borussiya Dortmund vakili Seru Girassi 13-oʻrindan joy oldi. Bu koʻrsatkichlar Germaniya chempionati Yevropaning eng sermahsul hujumchilari uchun asosiy manzil boʻlib qolayotganini koʻrsatadi.
"Oltin butsa" tarixi nemis futboli bilan uzviy bogʻliq boʻlib, Harri Keyn oʻzining bu natijasi bilan Gerd Myuller hamda Robert Levandovski kabi afsonaviy toʻpurarlar izidan bormoqda. Ular ham oʻz vaqtida Germaniya chempionatida porlab, mazkur mukofotga sazovor boʻlishgandi va hozirda ingliz hujumchisi bu yuqori standartlarni muvaffaqiyatli davom ettirmoqda.
…