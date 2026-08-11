Mark Suckerberg sunʼiy intellektni cheklangan doiradagilar nazorat qilishiga qarshi chiqdi
Meta asoschisi Mark Suckerberg sun'iy intellekt texnologiyalari faqat ayrim yirik kompaniyalar yoki tashkilotlar qo'lida to'planishiga qarshi chiqdi. U raqamli intellekt kelajagi har bir inson foydalana oladigan shaxsiy intellektual agentlarni rivojlantirishga tayanishi kerakligini ta'kidladi. Meta har bir foydalanuvchi uchun shaxsiy yordamchi va bilimdon repetitor vazifasini bajaradigan "sverhintellekt" yaratish ustida ishlamoqda.
Meta asoschisi Mark Suckerberg sunʼiy intellekt texnologiyalarini faqat ayrim yirik kompaniyalar yoki tashkilotlar qoʻlida toʻplanishiga qatʼiy qarshi ekanini bildirdi. Uning fikricha, raqamli intellekt kelajagi tor doiradagi imtiyozlarga emas, balki har bir oddiy inson foydalana oladigan shaxsiy intellektual agentlarni rivojlantirishga tayanmogʻi lozim. Ushbu yondashuv zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini tubdan oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Shaxsiy yordamchilar va ularning imkoniyatlariixbt.com nashrining yozishicha, Meta kompaniyasi ayni paytda har bir foydalanuvchi uchun qulay boʻlgan oʻziga xos shaxsiy «sverhintellekt»ni yaratish ustida faol ish olib bormoqda. Mazkur innovatsion tizimlar kelgusida har bir inson uchun ishonchli shaxsiy yordamchi hamda turli fanlar boʻyicha doktorlik darajasiga ega mutaxassislar bilan tenglasha oladigan bilimdon repetitor vazifasini bajarishi moʻljallangan.
Yangi avlod sunʼiy intellekt vositalarini ommalashtirish orqali kompaniya bu kabi ilgʻor ishlanmalarni faqat tanishganlar yoki yirik korporatsiyalar emas, balki keng jamoatchilik uchun ochiq qilishni maqsad qilgan. Bunday yondashuv texnologik tengsizlikni kamaytirish va har bir insonga oʻz kundalik vazifalarini hal qilishda aqlli yordamchidan foydalanish imkonini beradi.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, sunʼiy intellekt sohasidagi bunday raqobat va ochiqlik gʻoyalari kelajakda butun sanoat rivojiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Sunʼiy intellektning barcha uchun ochiq va nazorat ostida boʻlmagan shaklda rivojlanishi jamiyat hayotining turli jabhalarida ulkan qulayliklar eshigini ochadi.
…