Mark Suckerberg sunʼiy intellektni cheklangan doiradagilar nazorat qilishiga qarshi chiqdi

·32·Texno
Mark Suckerberg sunʼiy intellektni cheklangan doiradagilar nazorat qilishiga qarshi chiqdi
Qisqacha

Meta asoschisi Mark Suckerberg sun'iy intellekt texnologiyalari faqat ayrim yirik kompaniyalar yoki tashkilotlar qo'lida to'planishiga qarshi chiqdi. U raqamli intellekt kelajagi har bir inson foydalana oladigan shaxsiy intellektual agentlarni rivojlantirishga tayanishi kerakligini ta'kidladi. Meta har bir foydalanuvchi uchun shaxsiy yordamchi va bilimdon repetitor vazifasini bajaradigan "sverhintellekt" yaratish ustida ishlamoqda.

Meta asoschisi Mark Suckerberg sunʼiy intellekt texnologiyalarini faqat ayrim yirik kompaniyalar yoki tashkilotlar qoʻlida toʻplanishiga qatʼiy qarshi ekanini bildirdi. Uning fikricha, raqamli intellekt kelajagi tor doiradagi imtiyozlarga emas, balki har bir oddiy inson foydalana oladigan shaxsiy intellektual agentlarni rivojlantirishga tayanmogʻi lozim. Ushbu yondashuv zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlarini tubdan oʻzgartirib yuborishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Shaxsiy yordamchilar va ularning imkoniyatlari

ixbt.com nashrining yozishicha, Meta kompaniyasi ayni paytda har bir foydalanuvchi uchun qulay boʻlgan oʻziga xos shaxsiy «sverhintellekt»ni yaratish ustida faol ish olib bormoqda. Mazkur innovatsion tizimlar kelgusida har bir inson uchun ishonchli shaxsiy yordamchi hamda turli fanlar boʻyicha doktorlik darajasiga ega mutaxassislar bilan tenglasha oladigan bilimdon repetitor vazifasini bajarishi moʻljallangan.

Yangi avlod sunʼiy intellekt vositalarini ommalashtirish orqali kompaniya bu kabi ilgʻor ishlanmalarni faqat tanishganlar yoki yirik korporatsiyalar emas, balki keng jamoatchilik uchun ochiq qilishni maqsad qilgan. Bunday yondashuv texnologik tengsizlikni kamaytirish va har bir insonga oʻz kundalik vazifalarini hal qilishda aqlli yordamchidan foydalanish imkonini beradi.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, sunʼiy intellekt sohasidagi bunday raqobat va ochiqlik gʻoyalari kelajakda butun sanoat rivojiga ijobiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Sunʼiy intellektning barcha uchun ochiq va nazorat ostida boʻlmagan shaklda rivojlanishi jamiyat hayotining turli jabhalarida ulkan qulayliklar eshigini ochadi.

Mark SuckerbergMetaSunʼiy intellektTexnologiyaShaxsiy yordamchi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaNissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaBugun, 19:58Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiProgress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 19:28Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi