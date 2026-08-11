Minimal Phone 2 taqdim etildi: toʻlaqonli klaviatura va zamonaviy texnologiyalar

·76·Texno
Minimal Phone 2 taqdim etildi: toʻlaqonli klaviatura va zamonaviy texnologiyalar
Qisqacha

Minimal kompaniyasi jismoniy klaviaturaga ega yangi Minimal Phone 2 smartfonini rasman taqdim etdi. Qurilma 3,92 dyuymli, 1080 x 1240 piksel aniqlikdagi 90 Hz OLED-ekran, MediaTek Dimensity 8300 protsessori, 12 gigabaytgacha tezkor va 512 gigabaytgacha ichki xotira bilan jihozlangan. Smartfonda 20 megapikselli old kamera, F/1.8 linzali 50 megapikselli asosiy kamera, 3000 mA·ch akkumulyator hamda 27 vattli simli va 15 vattli simsiz quvvatlash imkoniyati mavjud.

Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Minimal kompaniyasi oʻzining yangi avlod qurilmasi — Minimal Phone 2 smartfonini rasman namoyish etdi. Ushbu gadjet zamonaviy texnologik imkoniyatlarni oʻzida mujassam etgani holda, anʼanaviy jismoniy klaviaturadan voz kechmagani bilan oʻziga xos ahamiyat kasb etadi va kundalik hayotdagi raqamli charchoqni kamaytirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Birinchi avlod modelidan farqli oʻlaroq, yangi qurilma sezilarli darajada yaxshilangan texnik xususiyatlarga ega boʻldi. Xususan, old panelda 3,92 dyuymli, 1080 x 1240 piksel aniqlikdagi va 90 Hz yanglanish chastotasiga ega zamonaviy OLED-ekran oʻrnatilgan. Bu foydalanuvchilarga kontentni oʻqish va matn terishda yanada qulaylik yaratadi.

Foto imkoniyatlari va unumdorlik

Smartfonning optik imkoniyatlari ham koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Old panelda 20 megapikselli kamera joylashgan boʻlsa, orqa panelda F/1.8 linzali 50 megapikselli asosiy sensor oʻrnatilgan. Bu ixcham va oʻziga xos dizayndagi qurilma uchun juda yaxshi koʻrsatkich hisoblanadi.

Apparat qismida esa MediaTek Dimensity 8300 protsessori yotadi. Qurilmaning tezkor xotirasi hajmi 12 gigabaytgacha, ichki xotirasi esa 512 gigabaytgacha yetadi. Bunday yuqori unumdorlik ixcham va oʻziga xos toifadagi smartfonlar orasida kamdan-kam uchraydigan holatdir.

Avtonomlik va qoʻshimcha imkoniyatlar

Gadjetning avtonom ishlashi 3000 mA·ch sigʻimli akkumulyator zimmasiga yuklatilgan. U 27 vattli simli va 15 vattli simsiz quvvatlash texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Sifatli ovoz chiqarish uchun esa qurilma stereoDinamiklar va ikkita mikrofon bilan jihozlangan.

Uskuna Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC va simli quloqchinlar uchun 3,5 millimetrli audiochiqish kabi zamonaviy interfeyslarni oʻz ichiga oladi. Shuningdek, xavfsizlikni taʼminlash maqsadida yon qismga barmoq izi skaneri oʻrnatilgan boʻlib, foydalanuvchilar jismoniy SIM-karta va eSIM formatlaridan foydalanishlari mumkin.

Narxlar va versiyalar

Qurilmaning narx siyosati uning modifikatsiyasiga qarab farqlanadi:

  • 8/256 GB versiyasi — 600 dollar
  • 8/512 GB versiyasi — 675 dollar
  • 12 GB operativ va 512 GB doimiy xotiraga ega maxsus Founder's Edition versiyasi — 900 dollar

Minimal Phone 2SmartfonlarMediaTekOLED-ekranTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaNissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaBugun, 19:58Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiProgress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 19:28Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi