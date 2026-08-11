Minimal Phone 2 taqdim etildi: toʻlaqonli klaviatura va zamonaviy texnologiyalar
Minimal kompaniyasi jismoniy klaviaturaga ega yangi Minimal Phone 2 smartfonini rasman taqdim etdi. Qurilma 3,92 dyuymli, 1080 x 1240 piksel aniqlikdagi 90 Hz OLED-ekran, MediaTek Dimensity 8300 protsessori, 12 gigabaytgacha tezkor va 512 gigabaytgacha ichki xotira bilan jihozlangan. Smartfonda 20 megapikselli old kamera, F/1.8 linzali 50 megapikselli asosiy kamera, 3000 mA·ch akkumulyator hamda 27 vattli simli va 15 vattli simsiz quvvatlash imkoniyati mavjud.
Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Minimal kompaniyasi oʻzining yangi avlod qurilmasi — Minimal Phone 2 smartfonini rasman namoyish etdi. Ushbu gadjet zamonaviy texnologik imkoniyatlarni oʻzida mujassam etgani holda, anʼanaviy jismoniy klaviaturadan voz kechmagani bilan oʻziga xos ahamiyat kasb etadi va kundalik hayotdagi raqamli charchoqni kamaytirishga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Birinchi avlod modelidan farqli oʻlaroq, yangi qurilma sezilarli darajada yaxshilangan texnik xususiyatlarga ega boʻldi. Xususan, old panelda 3,92 dyuymli, 1080 x 1240 piksel aniqlikdagi va 90 Hz yanglanish chastotasiga ega zamonaviy OLED-ekran oʻrnatilgan. Bu foydalanuvchilarga kontentni oʻqish va matn terishda yanada qulaylik yaratadi.
Foto imkoniyatlari va unumdorlikSmartfonning optik imkoniyatlari ham koʻpchilikning eʼtiborini tortmoqda. Old panelda 20 megapikselli kamera joylashgan boʻlsa, orqa panelda F/1.8 linzali 50 megapikselli asosiy sensor oʻrnatilgan. Bu ixcham va oʻziga xos dizayndagi qurilma uchun juda yaxshi koʻrsatkich hisoblanadi.
Apparat qismida esa MediaTek Dimensity 8300 protsessori yotadi. Qurilmaning tezkor xotirasi hajmi 12 gigabaytgacha, ichki xotirasi esa 512 gigabaytgacha yetadi. Bunday yuqori unumdorlik ixcham va oʻziga xos toifadagi smartfonlar orasida kamdan-kam uchraydigan holatdir.
Avtonomlik va qoʻshimcha imkoniyatlarGadjetning avtonom ishlashi 3000 mA·ch sigʻimli akkumulyator zimmasiga yuklatilgan. U 27 vattli simli va 15 vattli simsiz quvvatlash texnologiyalarini qoʻllab-quvvatlaydi. Sifatli ovoz chiqarish uchun esa qurilma stereoDinamiklar va ikkita mikrofon bilan jihozlangan.
Uskuna Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC va simli quloqchinlar uchun 3,5 millimetrli audiochiqish kabi zamonaviy interfeyslarni oʻz ichiga oladi. Shuningdek, xavfsizlikni taʼminlash maqsadida yon qismga barmoq izi skaneri oʻrnatilgan boʻlib, foydalanuvchilar jismoniy SIM-karta va eSIM formatlaridan foydalanishlari mumkin.
Narxlar va versiyalarQurilmaning narx siyosati uning modifikatsiyasiga qarab farqlanadi:
- 8/256 GB versiyasi — 600 dollar
- 8/512 GB versiyasi — 675 dollar
- 12 GB operativ va 512 GB doimiy xotiraga ega maxsus Founder's Edition versiyasi — 900 dollar
…