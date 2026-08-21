Munisa Rizayeva vagonda «Bevafo» taronasini jonli ijro etdi (video)
Munisa Rizayeva tezyurar poyezd vagoni ichida «Bevafo» qo'shig'ini musiqachilar jo'rligida jonli ijro etdi. Xonanda gitara hamrohligida kuylab, raqsga tushdi va yo'lovchilar bilan samimiy muloqot qildi. Yo'lovchilar uning chiqishini qarsaklar bilan qarshi olib, qo'shiqqa jo'r bo'ldilar va jarayonni telefonlariga yozib oldilar. Voqea aks etgan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.
O‘zbek estradasining yorqin yulduzi Munisa Rizayeva poyezdda ketayotgan yo‘lovchilarga kutilmagan musiqiy tuhfa taqdim etdi. Xonanda tezyurar poyezd vagoni ichida o‘zining mashhur «Bevafo» nomli xit taronasini musiqachilar jo‘rligida jonli va samimiy tarzda kuylab, yo‘lovchilarga haqiqiy bayramona kayfiyat ulashdi.
Vagondagi jonli ijro va yo‘lovchilarning quvonchi
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan lavhalarda Munisa Rizayevaning gitara hamrohligida vagon o‘rtasida turib, qo‘shiqni katta hissiyot bilan ijro etayotganini ko‘rish mumkin. Xonandaning ochiq chehrasi, raqs harakatlari va yo‘lovchilar bilan bevosita samimiy muloqoti safardagi barcha yo‘lovchilarning olqishiga sazovor bo‘ldi.
Poyezddagi chiqishning asosiy tafsilotlari
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Ijrochi
Munisa Rizayeva (jonli ovoz va raqslar bilan)
Joy
Tezyurar poyezd vagoni («Afrosiyob»)
Kuylangan qo‘shiq
«Bevafo» («Man o‘sha Layli...»)
Musiqiy jo‘rlik
Akustik gitara va jonli jo‘rovozlik
Muhit
Yo‘lovchilarning qarsaklari, jo‘r bo‘lib kuylash va videoga olish jarayoni
His-tuyg‘ularga boy «Bevafo» taronasi matnidan
«Bilmagandim sevgi bunchalar yovuz,
Shafqatsiz ekan, ko‘zlarim ma’yus...
Bevafo, taqdirim emassan san balki,
Topaman Majnunini Layli,
Bedavodur dardim balki,
Man o‘sha Layli...»
Muxlislarning olqishi
Vagondagi yo‘lovchilar kutilmagan bunday chiqishni quvonch bilan qarshi olib, xonandaga jo‘r bo‘ldilar va ushbu esda qolarli lahzalarni telefonlariga muhrladilar. Bu kabi samimiy va xalq ichidagi chiqishlar xonandaning muxlislari tomonidan doim iliq qarshi olinadi.
Sizningcha, san’atkorlarning jamoat joylarida muxlislari uchun kutilmagan jonli ijrolar (fleshmoblar) tashkil etishi o‘zaro samimiylikni qanchalik oshiradi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu yorqin kayfiyatli videoxabarni barcha yaqinlaringizga ulashing!
…