Munisa Rizayeva vagonda «Bevafo» taronasini jonli ijro etdi (video)

·1·Madaniyat
Munisa Rizayeva vagonda «Bevafo» taronasini jonli ijro etdi (video)
Qisqacha

Munisa Rizayeva tezyurar poyezd vagoni ichida «Bevafo» qo'shig'ini musiqachilar jo'rligida jonli ijro etdi. Xonanda gitara hamrohligida kuylab, raqsga tushdi va yo'lovchilar bilan samimiy muloqot qildi. Yo'lovchilar uning chiqishini qarsaklar bilan qarshi olib, qo'shiqqa jo'r bo'ldilar va jarayonni telefonlariga yozib oldilar. Voqea aks etgan lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.

O‘zbek estradasining yorqin yulduzi Munisa Rizayeva poyezdda ketayotgan yo‘lovchilarga kutilmagan musiqiy tuhfa taqdim etdi. Xonanda tezyurar poyezd vagoni ichida o‘zining mashhur «Bevafo» nomli xit taronasini musiqachilar jo‘rligida jonli va samimiy tarzda kuylab, yo‘lovchilarga haqiqiy bayramona kayfiyat ulashdi.

Vagondagi jonli ijro va yo‘lovchilarning quvonchi

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan lavhalarda Munisa Rizayevaning gitara hamrohligida vagon o‘rtasida turib, qo‘shiqni katta hissiyot bilan ijro etayotganini ko‘rish mumkin. Xonandaning ochiq chehrasi, raqs harakatlari va yo‘lovchilar bilan bevosita samimiy muloqoti safardagi barcha yo‘lovchilarning olqishiga sazovor bo‘ldi.

Poyezddagi chiqishning asosiy tafsilotlari

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Ijrochi

Munisa Rizayeva (jonli ovoz va raqslar bilan)

Joy

Tezyurar poyezd vagoni («Afrosiyob»)

Kuylangan qo‘shiq

«Bevafo» («Man o‘sha Layli...»)

Musiqiy jo‘rlik

Akustik gitara va jonli jo‘rovozlik

Muhit

Yo‘lovchilarning qarsaklari, jo‘r bo‘lib kuylash va videoga olish jarayoni

His-tuyg‘ularga boy «Bevafo» taronasi matnidan

«Bilmagandim sevgi bunchalar yovuz,

Shafqatsiz ekan, ko‘zlarim ma’yus...

Bevafo, taqdirim emassan san balki,

Topaman Majnunini Layli,

Bedavodur dardim balki,

Man o‘sha Layli...»

Muxlislarning olqishi

Vagondagi yo‘lovchilar kutilmagan bunday chiqishni quvonch bilan qarshi olib, xonandaga jo‘r bo‘ldilar va ushbu esda qolarli lahzalarni telefonlariga muhrladilar. Bu kabi samimiy va xalq ichidagi chiqishlar xonandaning muxlislari tomonidan doim iliq qarshi olinadi.

Sizningcha, san’atkorlarning jamoat joylarida muxlislari uchun kutilmagan jonli ijrolar (fleshmoblar) tashkil etishi o‘zaro samimiylikni qanchalik oshiradi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu yorqin kayfiyatli videoxabarni barcha yaqinlaringizga ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aziza Axralxo‘jayeva yangi yoshini qanday kutib oldi?Aziza Axralxo‘jayeva yangi yoshini qanday kutib oldi?Kecha, 13:33Liil Hurramov uylanmoqda: to‘yga tayyorgarlik boshlandiLiil Hurramov uylanmoqda: to‘yga tayyorgarlik boshlandiKecha, 12:47Sitora Farmonova uchun bugun o‘zgacha kun: tug‘ilgan kunidagi samimiy izhorlar!Sitora Farmonova uchun bugun o‘zgacha kun: tug‘ilgan kunidagi samimiy izhorlar!Kecha, 10:24Musulmon Yunusov qizining 4 yoshini nishonladi (video)Musulmon Yunusov qizining 4 yoshini nishonladi (video)19.08, 23:22Maftuna Xolmurodovaning to‘yida 1500 ta qizil atirgul sovg‘a qilindi (video)Maftuna Xolmurodovaning to‘yida 1500 ta qizil atirgul sovg‘a qilindi (video)19.08, 21:46"Sifatsiz” deb atalgan multfilm Xitoyda xitga aylandi (video)"Sifatsiz” deb atalgan multfilm Xitoyda xitga aylandi (video)19.08, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!