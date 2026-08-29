Boy bo‘lishni o‘rgatgan muallifning o‘zi 1,2 milliard dollarlik qarzga botdi

·0·Madaniyat
Boy bo‘lishni o‘rgatgan muallifning o‘zi 1,2 milliard dollarlik qarzga botdi

Robert Kiyosaki — moliyaviy savodxonlik haqidagi kitoblari bilan dunyoga tanilgan mashhur motivatsion yozuvchi. U kitobxonlarga pulni to‘g‘ri boshqarish, daromadni ko‘paytirish va moliyaviy erkinlikka erishish yo‘llarini o‘rgatib kelgan. Biroq endi uning o‘zi katta qarzga botdi. Kiyosaki 1,2 milliard dollar qarzi borligini ma’lum qildi.

Uning eng mashhur asari — 1997 yilda nashr etilgan «Boy ota, kambag‘al ota» kitobi 32 milliondan ortiq nusxada chop etilgan, 100 dan ziyod mamlakatda sotilgan va New York Times bestsellerlari ro‘yxatidan o‘rin olgan. Asar Opra Uinfri kabi mashhur shaxslar tomonidan ham qo‘llab-quvvatlangan.

Kiyosakining asosiy ta’limoti oddiy: inson faqat maoshga tayanib qolmasligi, pul keltiradigan aktivlarga egalik qilishi va zarur hollarda qarz kapitalidan foydalanishi kerak. U ko‘chmas mulk, oltin, neft va boshqa resurslarga sarmoya kiritishni ham tavsiya qilib kelgan.

1,2 milliard dollarlik qarz qayerdan paydo bo‘ldi?

The Iced Coffee Hour podkastida Kiyosaki 1,2 milliard dollar qarzi borligini ochiq aytdi. Biroq bu mablag‘ning barchasi uning shaxsiy qarzi emas. Qarzning asosiy qismi sheriklari bilan birgalikda egalik qiladigan ko‘chmas mulk aktivlari bilan bog‘liq.

Vanity Fair hisob-kitoblariga ko‘ra, Kiyosakining shaxsiy qarzi taxminan 30–60 million dollar atrofida.

Yozuvchi katta qarzni moliyaviy halokat deb hisoblamaydi. U o‘z qarashini quyidagi fikr bilan izohlagan:

«Agar bankdan 20 million qarz bo‘lsangiz, bu sizning muammoingiz. Ammo bankdan 1 milliard qarz bo‘lsangiz-u, uni to‘lay olmasangiz, bu endi bankning muammosi».

Kiyosakining modeliga ko‘ra, aktivlarni qarz hisobiga xarid qilish mumkin, keyin esa ulardan keladigan daromad qarz majburiyatlarini qoplaydi. Biroq ekspertlar inflyatsiya, bozor beqarorligi va ko‘chmas mulk qiymatining o‘zgarishi sababli bunday yondashuv xavfsizligiga shubha bilan qaramoqda.

Kiyosaki ta’limotiga tanqidlar ham bor

«Boy ota, kambag‘al ota» kitobi mutaxassislar tomonidan faktik xatolar, haddan tashqari soddalashtirilgan xulosalar va ayrim voqealarning haqiqatga to‘liq mos kelmasligi uchun tanqid qilingan.

Shunga qaramay, bu Kiyosakining mashhurligiga jiddiy ta’sir ko‘rsatmadi. Uning 20 dan ortiq kitobi nashr etilgan, shuningdek, u podkast, vebinar, kurs va ta’limiy o‘yinlar orqali ham daromad olishda davom etmoqda.

Muallifning moliyaviy ahvoli uning hayot tarzida ham aks etadi. Vanity Fair ma’lumotiga ko‘ra, Kiyosaki uch yil avval Marokash uslubidagi hashamatli qarorgohini 4,5 million dollarga sotib olgan.

Kiyosaki kitobida o‘zining «boy otasi» sifatida tadbirkor Richard Kimini tilga oladi. Muallif asarda uni vafot etgan deb yozgan bo‘lsa-da, aslida Kimi kitob nashr etilganidan 11 yil o‘tib vafot etgan.

Yana bir qiziq jihat shundaki, Vanity Fair ma’lumotlariga ko‘ra, Kiyosakining birinchi biznesi — hamyon ishlab chiqarish uchun mablag‘ni aynan uning o‘z otasi bergan. Holbuki, kitobda u otasini moliyaviy jihatdan muvaffaqiyatsiz inson sifatida tasvirlagan.

Kiyosakining Donald Tramp bilan munosabatlari ham alohida e’tiborga molik. Ular 2006 va 2011 yillarda birgalikda ikkita kitob yozgan. Kiyosaki hanuz Trampni «do‘stim» deb ataydi.

Shunga qaramay, yozuvchi o‘z falsafasidan chekinish niyatida emas. Sobiq rafiqasi Kimning aytishicha, u Robertdan qachon nafaqaga chiqishini so‘raganida, Kiyosaki ikki marta bir xil javob bergan:

«Men o‘qitishni yaxshi ko‘raman».

Shu tariqa, moliyaviy savodxonlikni targ‘ib qilgan Kiyosakining 1,2 milliard dollarlik qarzi uning o‘z ta’limotini yana bir bor muhokama markaziga olib chiqdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dilso‘z kutilmagan sirni ochdi:«Begim» qo‘shig‘ining muallifi kim?Dilso‘z kutilmagan sirni ochdi:«Begim» qo‘shig‘ining muallifi kim?Bugun, 18:39Rayhon Ulasenova: «Hatto mashinamga chip ham o‘rnatilgan»Rayhon Ulasenova: «Hatto mashinamga chip ham o‘rnatilgan»Bugun, 18:20G‘aybulla Tursunov Prezident hazilidan keyingi holatini aytdi: «Gapiradigan gaplarimni ham unutdim» (video)G‘aybulla Tursunov Prezident hazilidan keyingi holatini aytdi: «Gapiradigan gaplarimni ham unutdim» (video)Bugun, 17:54«Quda bo‘lamiz» degan hazil haqiqatga aylandi: Dilso‘z oilasi haqida gapirdi (video)«Quda bo‘lamiz» degan hazil haqiqatga aylandi: Dilso‘z oilasi haqida gapirdi (video)Bugun, 14:04«Men quralay ko‘zni yaxshi taniyman»: Prezident G‘aybulla Tursunov bilan hazillashdi (video)«Men quralay ko‘zni yaxshi taniyman»: Prezident G‘aybulla Tursunov bilan hazillashdi (video)Kecha, 21:29Maryam Tillayeva ko‘chada notanish erkak hujumiga uchragani haqida so‘zlab berdiMaryam Tillayeva ko‘chada notanish erkak hujumiga uchragani haqida so‘zlab berdiKecha, 12:48
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
O‘zbek tomoshabini sevgan "Oshin" seriali orqali tanilgan yapon aktrisasi haqida siz bilmagan faktlar
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi
Ra’no Shodiyeva: davolanishimga 500 ming dollardan ko‘proq pul ketdi