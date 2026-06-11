Kinopoisk ilovasida yangi Mnemonik tavsiya algoritmi ishga tushirildi
Kinopoisk ilovasining “Nima koʻrish kerak” boʻlimida Mnemonik deb nomlangan yangi tavsiya algoritmi ish boshladi. Ushbu tizimning asosiy vazifasi har bir foydalanuvchi uchun uning turli platformalardagi qiziqishlarini inobatga olgan holda treylerlardan iborat shaxsiy videolentani shakllantirishdan iborat. Avvalgi tizimlardan farqli oʻlaroq, Mnemonik tomoshabinning xatti-harakatlarini bevosita lenta ichida, real vaqt rejimida tahlil qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Algoritm uchun ijobiy signallar sifatida videoni 30 soniyadan koʻproq tomosha qilish, film kartochkasiga oʻtish, “Koʻrish” tugmasini bosish yoki uni “Keyinroq koʻraman” roʻyxatiga qoʻshish xizmat qiladi. Foydalanuvchi kontent bilan qanchalik faol muloqot qilsa, tavsiyalar shunchalik aniq boʻlib boradi. Bu mexanizm qisqa videolar taqdim etuvchi ijtimoiy tarmoqlarning ishlash tamoyillariga oʻxshab ketadi.
Tizim nafaqat Kinopoisk ichidagi koʻrishlar tarixini, balki Netflix, Apple TV, Amediateka va Start kabi boshqa striming servislaridagi kontentga boʻlgan qiziqishni ham “eslab qoladi”. Maʼlumotlar bazasi sifatida Kinopoisk ensiklopediyasi, jumladan, seriallar ommabopligini baholovchi Kinopoisk Pro indeksi xizmat qiladi. Mnemonik texnologiyasi CatBoost mashinali oʻrganish modeliga asoslangan boʻlib, u 1000 dan ortiq xulq-atvor belgilarini taniy oladi.
Algoritm ishga tushirilishi bilan bir vaqtda boʻlim interfeysi ham yangilandi. Endilikda foydalanuvchilar kontentni bevosita treyler kartochkasidan baholashlari, “Koʻrildi” deb belgilashlari va doʻstlarining tavsiyalarini koʻrishlari mumkin. Mnemonik nomi inson xotirasi kabi assotsiatsiyalar qurish qobiliyatiga ishora qilib, maʼlumotlarni yanada aniqroq saralashga xizmat qiladi.
…