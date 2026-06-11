Kinopoisk ilovasida yangi Mnemonik tavsiya algoritmi ishga tushirildi

·24·Texno
Kinopoisk ilovasida yangi Mnemonik tavsiya algoritmi ishga tushirildi

Kinopoisk ilovasining “Nima koʻrish kerak” boʻlimida Mnemonik deb nomlangan yangi tavsiya algoritmi ish boshladi. Ushbu tizimning asosiy vazifasi har bir foydalanuvchi uchun uning turli platformalardagi qiziqishlarini inobatga olgan holda treylerlardan iborat shaxsiy videolentani shakllantirishdan iborat. Avvalgi tizimlardan farqli oʻlaroq, Mnemonik tomoshabinning xatti-harakatlarini bevosita lenta ichida, real vaqt rejimida tahlil qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Algoritm uchun ijobiy signallar sifatida videoni 30 soniyadan koʻproq tomosha qilish, film kartochkasiga oʻtish, “Koʻrish” tugmasini bosish yoki uni “Keyinroq koʻraman” roʻyxatiga qoʻshish xizmat qiladi. Foydalanuvchi kontent bilan qanchalik faol muloqot qilsa, tavsiyalar shunchalik aniq boʻlib boradi. Bu mexanizm qisqa videolar taqdim etuvchi ijtimoiy tarmoqlarning ishlash tamoyillariga oʻxshab ketadi.

Tizim nafaqat Kinopoisk ichidagi koʻrishlar tarixini, balki Netflix, Apple TV, Amediateka va Start kabi boshqa striming servislaridagi kontentga boʻlgan qiziqishni ham “eslab qoladi”. Maʼlumotlar bazasi sifatida Kinopoisk ensiklopediyasi, jumladan, seriallar ommabopligini baholovchi Kinopoisk Pro indeksi xizmat qiladi. Mnemonik texnologiyasi CatBoost mashinali oʻrganish modeliga asoslangan boʻlib, u 1000 dan ortiq xulq-atvor belgilarini taniy oladi.

Algoritm ishga tushirilishi bilan bir vaqtda boʻlim interfeysi ham yangilandi. Endilikda foydalanuvchilar kontentni bevosita treyler kartochkasidan baholashlari, “Koʻrildi” deb belgilashlari va doʻstlarining tavsiyalarini koʻrishlari mumkin. Mnemonik nomi inson xotirasi kabi assotsiatsiyalar qurish qobiliyatiga ishora qilib, maʼlumotlarni yanada aniqroq saralashga xizmat qiladi.

KinopoiskMnemonikNetflixApple TVTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Whoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan tengWhoosh Meksika poytaxtida ish boshladi: Imkoniyatlar Moskva bilan tengBugun, 09:58Poezdlar uchun robot-yordamchilar: Yangi texnologiya sinovdan oʻtkazilmoqdaPoezdlar uchun robot-yordamchilar: Yangi texnologiya sinovdan oʻtkazilmoqdaBugun, 09:21CATL natriy-ionli batareyalari 2026-yilga borib LFP narxiga tenglashadiCATL natriy-ionli batareyalari 2026-yilga borib LFP narxiga tenglashadiBugun, 08:59Deyarli 7 dyuymli ekran va 6000 mAs akkumulyator: Poco C81 Pro sotuvga chiqdiDeyarli 7 dyuymli ekran va 6000 mAs akkumulyator: Poco C81 Pro sotuvga chiqdiBugun, 08:51Rossiyada qoʻriqxonalarga sayohat qilish uchun yangi raqamli xizmat ishga tushdiRossiyada qoʻriqxonalarga sayohat qilish uchun yangi raqamli xizmat ishga tushdiBugun, 08:25Raqamli hayot sifati: 4,5 milliondan ortiq foydalanuvchi xmail domeniga oʻtdiRaqamli hayot sifati: 4,5 milliondan ortiq foydalanuvchi xmail domeniga oʻtdiBugun, 07:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus
Xiaomi Air smartfoni bekor qilindi: 200 MP kamera va o‘ta yupqa korpus