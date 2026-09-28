O‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalida

·95·Sport
O‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining chorakfinal janglaridan so‘ng Sitora Turdibekova, To‘rabek Xabibullayev, Shavkatjon Boltayev va Feruza Kazakova yarimfinalga yo‘l oldi.
  • Ushbu to‘rt nafar o‘zbekistonlik bokschi endi medal uchun kurashni davom ettiradi.
  • Aziza Zokirova esa chorakfinalda mag‘lub bo‘lib, musobaqani yakunladi.

Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining boks bahslarida O‘zbekiston vakillari yana bir bor kuchli natija qayd etdi. Chorakfinal janglaridan so‘ng Sitora Turdibekova, To‘rabek Xabibullayev, Shavkatjon Boltayev va Feruza Kazakova yarimfinalga yo‘l oldi.

Kun davomida o‘zbekistonlik bokschilar bir nechta murosasiz janglarda ringga ko‘tarildi. Ulardan to‘rt nafari g‘alaba qozonib, medal uchun kurashni davom ettiradi.

Sitora Turdibekova — 3:2

-60 kg vazn toifasida Sitora Turdibekova mo‘g‘ulistonlik Namuun Monxor bilan kuch sinashdi.

Qizg‘in va teng kechgan jang yakunida hakamlar o‘zbekistonlik bokschining g‘alabasini qayd etdi — 3:2.

Endi Turdibekovani yarimfinalda juda jiddiy raqib kutib turibdi. U Olimpiada chempioni, Xitoy Taypeyi vakili Lin Yu Ting bilan ringga ko‘tariladi.

To‘rabek Xabibullayev Markaziy Osiyo derbisida g‘alaba qozondi

-90 kg vazn toifasidagi chorakfinal jang markaziy osiyolik ikki bokschini to‘qnashtirdi.

Jahon chempioni To‘rabek Xabibullayev Qozog‘iston vakili Nurbek Oralbayga qarshi bahs olib bordi.

Murosasiz kechgan jangda Xabibullayev hakamlar qarori bilan 3:2 hisobida g‘alaba qozonib, yarimfinalga chiqdi.

Shavkatjon Boltayevdan ishonchli g‘alaba

-70 kg vaznda Shavkatjon Boltayev Xitoy vakili Li Guofen bilan bahslashdi.

Jang davomida faolroq harakat qilgan o‘zbekistonlik bokschi hakamlarning yakdil qaroriga sazovor bo‘ldi — 5:0.

Shu tariqa, Boltayev ham Osiyo o‘yinlarida medal uchun kurashni davom ettiradi.

Uning yarimfinaldagi raqibi Qozog‘iston vakili To‘rexan Sabirxon bo‘ladi.

Feruza Kazakova ham yarimfinalda

-51 kg vazn toifasida Feruza Kazakova Shimoliy Koreya vakili An Kum Byolga qarshi ringga ko‘tarildi.

Qizg‘in kechgan jangda Kazakova raqibidan ustun kelib, 5:0 hisobida g‘alaba qozondi.

O‘zbekistonlik bokschini yarimfinalda yana bir kuchli raqib — amaldagi Olimpiada chempioni, Xitoy vakili Yu Vu kutib turibdi.

Aziza Zokirova uchun musobaqa yakunlandi

-75 kg vaznda Aziza Zokirova Qozog‘istonning jahon chempioni va Osiyo o‘yinlari vitse-chempioni Natalya Bogdanovaga qarshi jang qildi.

Murosasiz kechgan bahsda Zokirova 1:4 hisobida imkoniyatni boy berdi va Osiyo o‘yinlaridagi ishtirokini chorakfinal bosqichida yakunladi.

Endi barcha e’tibor yarimfinallarga

Shu tariqa, O‘zbekistonning to‘rt nafar bokschisi Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining yarimfinalida medallar uchun kurashni davom ettiradi.

Yarimfinalda O‘zbekiston nomidan:

  • Sitora Turdibekova — -60 kg;

  • Feruza Kazakova — -51 kg;

  • Shavkatjon Boltayev — -70 kg;

  • To‘rabek Xabibullayev — -90 kg

vazn toifalarida ringga ko‘tariladi.

Chorakfinal bosqichi O‘zbekiston bokschilari uchun to‘rtta g‘alaba va bitta mag‘lubiyat bilan yakunlandi. Endi esa ularni Osiyo o‘yinlarining hal qiluvchi bosqichlarida yanada jiddiy janglar kutmoqda.

Aichi-Nagoya-2026Sitora TurdibekovaTo‘rabek XabibullayevOsiyo o‘yinlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Axror Ziyodullayev Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldiAxror Ziyodullayev Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldiBugun 15:00Pokizaxon Kamoliddinova Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldiPokizaxon Kamoliddinova Aichi-Nagoyada Osiyo chempioni bo‘ldiBugun 14:57O‘zbekiston ayollar sablya jamoasi Osiyo o‘yinlarida bronza oldiO‘zbekiston ayollar sablya jamoasi Osiyo o‘yinlarida bronza oldiKecha 16:23Aichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariAichi-Nagoyada ikki g‘alaba, ikki mag‘lubiyat: O‘zbekiston bokschilarining natijalariKecha 16:21Sitora Turdibekova Osiyo o‘yinlarini ishonchli g‘alaba bilan boshladiSitora Turdibekova Osiyo o‘yinlarini ishonchli g‘alaba bilan boshladi26 sentabr 15:54O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?O‘zbekistonning medallari 34 taga yetdi: navbatdagi kumush kimlarga nasib qildi?26 sentabr 12:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi