O‘zbekistonning to‘rt bokschisi Osiyo o‘yinlari yarimfinalida
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining chorakfinal janglaridan so‘ng Sitora Turdibekova, To‘rabek Xabibullayev, Shavkatjon Boltayev va Feruza Kazakova yarimfinalga yo‘l oldi.
- Ushbu to‘rt nafar o‘zbekistonlik bokschi endi medal uchun kurashni davom ettiradi.
- Aziza Zokirova esa chorakfinalda mag‘lub bo‘lib, musobaqani yakunladi.
Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining boks bahslarida O‘zbekiston vakillari yana bir bor kuchli natija qayd etdi. Chorakfinal janglaridan so‘ng Sitora Turdibekova, To‘rabek Xabibullayev, Shavkatjon Boltayev va Feruza Kazakova yarimfinalga yo‘l oldi.
Kun davomida o‘zbekistonlik bokschilar bir nechta murosasiz janglarda ringga ko‘tarildi. Ulardan to‘rt nafari g‘alaba qozonib, medal uchun kurashni davom ettiradi.
Sitora Turdibekova — 3:2
-60 kg vazn toifasida Sitora Turdibekova mo‘g‘ulistonlik Namuun Monxor bilan kuch sinashdi.
Qizg‘in va teng kechgan jang yakunida hakamlar o‘zbekistonlik bokschining g‘alabasini qayd etdi — 3:2.
Endi Turdibekovani yarimfinalda juda jiddiy raqib kutib turibdi. U Olimpiada chempioni, Xitoy Taypeyi vakili Lin Yu Ting bilan ringga ko‘tariladi.
To‘rabek Xabibullayev Markaziy Osiyo derbisida g‘alaba qozondi
-90 kg vazn toifasidagi chorakfinal jang markaziy osiyolik ikki bokschini to‘qnashtirdi.
Jahon chempioni To‘rabek Xabibullayev Qozog‘iston vakili Nurbek Oralbayga qarshi bahs olib bordi.
Murosasiz kechgan jangda Xabibullayev hakamlar qarori bilan 3:2 hisobida g‘alaba qozonib, yarimfinalga chiqdi.
Shavkatjon Boltayevdan ishonchli g‘alaba
-70 kg vaznda Shavkatjon Boltayev Xitoy vakili Li Guofen bilan bahslashdi.
Jang davomida faolroq harakat qilgan o‘zbekistonlik bokschi hakamlarning yakdil qaroriga sazovor bo‘ldi — 5:0.
Shu tariqa, Boltayev ham Osiyo o‘yinlarida medal uchun kurashni davom ettiradi.
Uning yarimfinaldagi raqibi Qozog‘iston vakili To‘rexan Sabirxon bo‘ladi.
Feruza Kazakova ham yarimfinalda
-51 kg vazn toifasida Feruza Kazakova Shimoliy Koreya vakili An Kum Byolga qarshi ringga ko‘tarildi.
Qizg‘in kechgan jangda Kazakova raqibidan ustun kelib, 5:0 hisobida g‘alaba qozondi.
O‘zbekistonlik bokschini yarimfinalda yana bir kuchli raqib — amaldagi Olimpiada chempioni, Xitoy vakili Yu Vu kutib turibdi.
Aziza Zokirova uchun musobaqa yakunlandi
-75 kg vaznda Aziza Zokirova Qozog‘istonning jahon chempioni va Osiyo o‘yinlari vitse-chempioni Natalya Bogdanovaga qarshi jang qildi.
Murosasiz kechgan bahsda Zokirova 1:4 hisobida imkoniyatni boy berdi va Osiyo o‘yinlaridagi ishtirokini chorakfinal bosqichida yakunladi.
Endi barcha e’tibor yarimfinallarga
Shu tariqa, O‘zbekistonning to‘rt nafar bokschisi Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlarining yarimfinalida medallar uchun kurashni davom ettiradi.
Yarimfinalda O‘zbekiston nomidan:
Sitora Turdibekova — -60 kg;
Feruza Kazakova — -51 kg;
Shavkatjon Boltayev — -70 kg;
To‘rabek Xabibullayev — -90 kg
vazn toifalarida ringga ko‘tariladi.
Chorakfinal bosqichi O‘zbekiston bokschilari uchun to‘rtta g‘alaba va bitta mag‘lubiyat bilan yakunlandi. Endi esa ularni Osiyo o‘yinlarining hal qiluvchi bosqichlarida yanada jiddiy janglar kutmoqda.
Izohlar 0
…