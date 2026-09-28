Qozog‘istonlik sportchining Osiyo o‘yinlaridagi oltin medali poyabzal sabab bekor qilindi

·113·Sport
Qozog‘istonlik sportchining Osiyo o‘yinlaridagi oltin medali poyabzal sabab bekor qilindi

Qozog‘istonlik yengil atletikachi Yasmina Toxanbayevaning Aichi-Nagoya-2026 Osiyo o‘yinlaridagi oltin medali poyabzal bilan bog‘liq protest sabab bekor qilindi. Sportchi 42,195 kilometr masofadagi sport yurishi bahsida birinchi bo‘lib marraga yetib kelgan edi.

Toxanbayeva 27 sentyabr kuni musobaqani 3 soat 22 daqiqa 20 soniyada yakunlab, oltin medalni qo‘lga kiritgandi. U Xitoy vakillari Dansensyuzun va Ma Lini ortda qoldirgan.

Biroq poyga yakunlanganidan so‘ng qozog‘istonlik sportchining natijasiga nisbatan protest berilgan. Qozog‘iston Milliy olimpiya qo‘mitasi ma’lumotiga ko‘ra, e’tiroz Toxanbayeva foydalangan poyabzalning World Athletics tomonidan tasdiqlangan modellar ro‘yxatiga mos kelishi bilan bog‘liq bo‘lgan. Shu sababli uning natijasi dastlab rasmiy medallar jadvaliga kiritilmagan.

Keyingi tekshiruvdan so‘ng Toxanbayevaning natijasi bekor qilindi. Natijada avval ikkinchi bo‘lgan Xitoy vakili Dansensyuzun oltin medal sohibi bo‘ldi, Ma Li kumush, yaponiyalik Yukiko Umeno esa bronza medalni oldi.

Sportchi qaror haqida ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ham ma’lum qilgan. U oltin medalni mamlakatga olib kelishni juda xohlaganini, biroq natijasi bekor qilinganini yozgan. Toxanbayeva, shuningdek, uni qo‘llab-quvvatlagan jamoasi va muxlislariga minnatdorchilik bildirgan.

Reuters xabariga ko‘ra, Toxanbayeva qaror ustidan apellyatsiya bergan. Shu sababli sportchining ushbu musobaqadagi natijasi bo‘yicha keyingi jarayon ham kuzatilmoqda.

Yasmina ToxanbayevanAichi-Nagoya 2026 Osiyo o‘yinlariWorld AthleticsQozog‘iston Milliy olimpiya qo‘mitasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Anvar Anvarov Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Osiyo o‘yinlarida bronza medalini qo‘lga kiritdiBugun 17:57Darya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldiDarya Latisheva Osiyo o‘yinlarida yana medal oldi: U uch karra sovrindor bo‘ldi22 sentabr 14:14Ibodatxon Agojonova finalda g‘alaba qozonib, O‘zbekistonga 9-oltinni keltirdiIbodatxon Agojonova finalda g‘alaba qozonib, O‘zbekistonga 9-oltinni keltirdiKecha 16:34Dastlabki oltin medal naqd: Abdulvahob Rashidov Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi!Dastlabki oltin medal naqd: Abdulvahob Rashidov Osiyo o‘yinlari chempioniga aylandi!21 sentabr 19:12Feruza Kazakova g‘alaba qozonib, yarimfinalda Olimpiada chempioniga ro‘baro‘ keldiFeruza Kazakova g‘alaba qozonib, yarimfinalda Olimpiada chempioniga ro‘baro‘ keldiBugun 08:48XX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldiXX yozgi Osiyo o‘yinlari: Firdavs Atamuradov Aichi-Nagoyada kumush medal oldi22 sentabr 14:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi