Jo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdi

·52·Sport
Jo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Jo Xart Manchester Siti klubiga nisbatan ilgari surilgan 115 ta moliyaviy ayblovlar bo'yicha o'z fikrini bildirdi va klub rahbariyatiga to'liq ishonishini ta'kidladi.
  • Uning fikricha, klubning qo'lga kiritgan yutuqlari halol mehnat evaziga erishilgan va maydondagi g'alabalar adolatliligicha qoladi.
  • Xart klub raisi Xaldun al-Muborakning muxlislarga yo'llagan bayonotlariga ishonishini va uning aytganlari uning xotirjamligi uchun yetarli ekanligini qo'shimcha qildi.

Angliya terma jamoasining sobiq darvozaboni Jo Xart «Manchester Siti» klubiga nisbatan ilgari surilgan moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha oʻz fikrini bildirdi. BBC Radio 5 Live efirida soʻz olgan tajribali sobiq futbolchi klub rahbariyatiga toʻliq ishonishini taʼkidlab, jamoaning qoʻlga kiritgan yutuqlari halol mehnat evaziga erishilganini qatʼiy himoya qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi xabarlarga koʻra, Angliya Premyer-ligasi tomonidan «Manchester Siti»ga qoʻyilgan 115 ta moliyaviy ayblovlarning aksariyati boʻyicha klub aybdor deb topilgani aytilmoqda. Asosiy eʼtibor homiylik daromadlarini sunʼiy ravishda oshirish hamda qoidalarni chetlab oʻtish uchun rasmiy hujjatlarda koʻrsatilmagan toʻlovlardan foydalanilganiga qaratilgan. Shunga qaramay, klub rahbariyati keskin eʼtiroz bildirib, yakuniy apellyatsiya jarayoniga tayyorgarlik koʻrmoqda.

Xartning rahbariyatga ishonchi

Klub safida 12 yil davomida toʻp surgan va 348 ta uchrashuvda maydonga tushgan Jo Xart matbuotdagi turli mish-mishlarga eʼtibor bermasligini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, klub raisi Xaldun al-Muborakning muxlislarga yoʻllagan ochiq xati va bayonotlari uning xotirjamligi uchun toʻliq asos beradi.

«Men boshqalarning turli taxminlari va muhokamalariga quloq solmayapman. Mening fikrimcha, Xaldunga ishonmaslik uchun hech qanday sabab yoʻq. Uning aytganlari men uchun yetarli. Uning maktubi klubni haqiqatan ham sevuvchi insondan chiqqani sezilib turibdi», — dedi 39 yoshli sobiq darvozabon.

Maydondagi gʻalabalar adolatliligicha qoladi

Jo Xart klubdagi faoliyati davomida ikki marta Premyer-liga chempionligi, ikki bor Liga kubogi va Angliya kubogini qoʻlga kiritgan. U maydondagi yutuqlar rahbariyat atrofidagi muammolarga bogʻliq emasligini va futbolchilar har bir gʻalabani ter toʻkib qozonganini alohida taʼkidladi.

«Men “Manchester Siti” bilan erishgan yutuqlarimizdan juda faxrlanaman. Bu holat hech qachon oʻzgarmaydi. Biz maydonda 11 ga 11 kurash olib bordik, oʻyinlarda yutdik, yutqazdik yoki durang oʻynadik. Oxirida qoʻl siqishib maydonni tark etdik. Bularning barchasi halol oʻyinlar edi», — deya qoʻshimcha qildi Xart.

Jo XartManchester SitiPremyer-ligaFutbol yangiliklariTransfer
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildiRoy Kin Manchester Siti klubini qattiq tanqid qildi27 sentabr 01:31Maurisio Pochettino Manchester Siti ishi boʻyicha keskin bayonot berdiMaurisio Pochettino Manchester Siti ishi boʻyicha keskin bayonot berdiBugun 11:58Manchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi kurashni davom ettiradiManchester Siti moliyaviy ayblovlarga qarshi kurashni davom ettiradiBugun 01:10Roberto Manchini Manchester Siti moliyaviy ayblovlariga aloqador emasligini aytdiRoberto Manchini Manchester Siti moliyaviy ayblovlariga aloqador emasligini aytdi27 sentabr 22:57Manchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqdaManchester Siti ishi: Angliya Premer-ligasini nima kutmoqda27 sentabr 22:35David de Xea Manchester Siti mojarosiga munosabat bildirdiDavid de Xea Manchester Siti mojarosiga munosabat bildirdi26 sentabr 13:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi