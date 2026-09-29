Jo Xart Manchester Siti atrofidagi moliyaviy mojarolar yuzasidan fikr bildirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Jo Xart Manchester Siti klubiga nisbatan ilgari surilgan 115 ta moliyaviy ayblovlar bo'yicha o'z fikrini bildirdi va klub rahbariyatiga to'liq ishonishini ta'kidladi.
- Uning fikricha, klubning qo'lga kiritgan yutuqlari halol mehnat evaziga erishilgan va maydondagi g'alabalar adolatliligicha qoladi.
- Xart klub raisi Xaldun al-Muborakning muxlislarga yo'llagan bayonotlariga ishonishini va uning aytganlari uning xotirjamligi uchun yetarli ekanligini qo'shimcha qildi.
Angliya terma jamoasining sobiq darvozaboni Jo Xart «Manchester Siti» klubiga nisbatan ilgari surilgan moliyaviy qoidabuzarliklar boʻyicha oʻz fikrini bildirdi. BBC Radio 5 Live efirida soʻz olgan tajribali sobiq futbolchi klub rahbariyatiga toʻliq ishonishini taʼkidlab, jamoaning qoʻlga kiritgan yutuqlari halol mehnat evaziga erishilganini qatʼiy himoya qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi xabarlarga koʻra, Angliya Premyer-ligasi tomonidan «Manchester Siti»ga qoʻyilgan 115 ta moliyaviy ayblovlarning aksariyati boʻyicha klub aybdor deb topilgani aytilmoqda. Asosiy eʼtibor homiylik daromadlarini sunʼiy ravishda oshirish hamda qoidalarni chetlab oʻtish uchun rasmiy hujjatlarda koʻrsatilmagan toʻlovlardan foydalanilganiga qaratilgan. Shunga qaramay, klub rahbariyati keskin eʼtiroz bildirib, yakuniy apellyatsiya jarayoniga tayyorgarlik koʻrmoqda.
Xartning rahbariyatga ishonchiKlub safida 12 yil davomida toʻp surgan va 348 ta uchrashuvda maydonga tushgan Jo Xart matbuotdagi turli mish-mishlarga eʼtibor bermasligini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, klub raisi Xaldun al-Muborakning muxlislarga yoʻllagan ochiq xati va bayonotlari uning xotirjamligi uchun toʻliq asos beradi.
«Men boshqalarning turli taxminlari va muhokamalariga quloq solmayapman. Mening fikrimcha, Xaldunga ishonmaslik uchun hech qanday sabab yoʻq. Uning aytganlari men uchun yetarli. Uning maktubi klubni haqiqatan ham sevuvchi insondan chiqqani sezilib turibdi», — dedi 39 yoshli sobiq darvozabon.
Maydondagi gʻalabalar adolatliligicha qoladiJo Xart klubdagi faoliyati davomida ikki marta Premyer-liga chempionligi, ikki bor Liga kubogi va Angliya kubogini qoʻlga kiritgan. U maydondagi yutuqlar rahbariyat atrofidagi muammolarga bogʻliq emasligini va futbolchilar har bir gʻalabani ter toʻkib qozonganini alohida taʼkidladi.
«Men “Manchester Siti” bilan erishgan yutuqlarimizdan juda faxrlanaman. Bu holat hech qachon oʻzgarmaydi. Biz maydonda 11 ga 11 kurash olib bordik, oʻyinlarda yutdik, yutqazdik yoki durang oʻynadik. Oxirida qoʻl siqishib maydonni tark etdik. Bularning barchasi halol oʻyinlar edi», — deya qoʻshimcha qildi Xart.
Izohlar 0
…